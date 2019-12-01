Как вовремя распознать рак простаты, можно ли его вылечить и причем тут помидоры

От чего он возникает?

Точно неизвестно. Как и в случае с другими онкозаболеваниями. Чаще всего рак простаты возникает из-за целого комплекса факторов. Основной из них – возраст. По словам Варламова, практически у всех мужчин старше 80 лет есть микроочаги рака простаты. Правда, болезнь в этом возрасте течет медленно, и поэтому пациенты от нее не страдают. 90% всех пациентов – это мужчины в возрасте 55-70 лет.

Также факторами риска являются избыточный вес и сидячий образ жизни. Известно, что употребление красного мяса и жирной пищи может влиять на возникновение заболевания. Риск значительно увеличивается, если у человека есть воспалительные процессы предстательной железы или инфекции, передающиеся половым путем. Ну и не стоит забывать про курение – отказ от сигарет снижает риск вообще всех онкологических заболеваний.

Существует и генетическая предрасположенность. Если у человека отец или брат болели раком предстательной железы, у него риск возникновения этой болезни выше в 7-8 раз, чем у остальных мужчин.