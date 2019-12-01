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Как вовремя распознать рак простаты, можно ли его вылечить и причем тут помидоры

, ИА "Амител"
Часто болезнь протекает совершенно без симптомов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


Рак простаты занимает второе место среди онкологических заболеваний и по числу пациентов, и по смертности. Количество заболевших постоянно растет, в том числе и в Алтайском крае. Причем, уверяют специалисты, в дальнейшем их будет еще больше. О том, как вовремя распознать смертельную болезнь, в чем ее опасность и почему не всем больным назначают лечение, рассказываем вместе с заведующим отделением онкоурологии Алтайского краевого онкодиспансера Сергеем Варламовым.

1
Чем рак простаты отличается от других онкологических заболеваний?

Существенных отличий от других онкозаболеваний нет, отмечает Сергей Варламов. Причины возникновения рака, его развитие и последствия очень похожи. Рак предстательной железы, как и другие, имеет различные стадии развития и степени агрессивности. Но особенность болезни в том, что иногда ее можно победить при помощи гормональной терапии, а иногда врач вообще принимает решение не лечить рак простаты, а просто наблюдать за ним.

Кстати, рак предстательной железы довольно хорошо изучен. Сегодня существует несколько эффективных методов ранней диагностики и лечения. Поэтому он может служить моделью, как выявлять, изучать и лечить онкологические заболевания.

2
От чего он возникает?

Точно неизвестно. Как и в случае с другими онкозаболеваниями. Чаще всего рак простаты возникает из-за целого комплекса факторов. Основной из них – возраст. По словам Варламова, практически у всех мужчин старше 80 лет есть микроочаги рака простаты. Правда, болезнь в этом возрасте течет медленно, и поэтому пациенты от нее не страдают. 90% всех пациентов – это мужчины в возрасте 55-70 лет.

Также факторами риска являются избыточный вес и сидячий образ жизни. Известно, что употребление красного мяса и жирной пищи может влиять на возникновение заболевания. Риск значительно увеличивается, если у человека есть воспалительные процессы предстательной железы или инфекции, передающиеся половым путем. Ну и не стоит забывать про курение – отказ от сигарет снижает риск вообще всех онкологических заболеваний.

Существует и генетическая предрасположенность. Если у человека отец или брат болели раком предстательной железы, у него риск возникновения этой болезни выше в 7-8 раз, чем у остальных мужчин.

3
Насколько эта болезнь распространена?

Сейчас это второе онкологическое заболевание и по числу заболевших, и по смертности. Более того, эти показатели, к сожалению, лишь увеличиваются: за последние десять лет количество пациентов с раком простаты увеличилось в 2,5 раза.

В 2018 году в Алтайском крае зарегистрировали 817 человек с первичным диагнозом "рак предстательной железы". В 2019 году эта цифра будет больше, отметил Варламов. По прогнозам, рост составит около 8%.

4
Какой прогноз при раке простаты и как его лечат?

Все зависит от того, на какой степени обнаружили болезнь. Существует несколько эффективных методов: хирургическое вмешательство, лучевая и лекарственная терапия. В зависимости от каждого конкретного случая врач подбирает индивидуальное лечение. Чаще всего эти методы используют в комплексе.

Поэтому и прогнозы могут быть разными в каждом конкретном случае. Сейчас применяют современные методы диагностики, а потому выявить болезнь можно вовремя. Если опухоль обнаруживается на ранних стадиях, тогда подавляющему большинству можно обеспечить выздоровление.

5
Все эти методы лечения доступны в Алтайском крае?

Да. Все методики лечения рака простаты, которые пациенту бесплатно обеспечивает государство, можно получить в Алтайском краевом онкологическом диспансере. Поэтому большинство пациентов с этим диагнозом остаются в регионе и успешно проходят лечение здесь.

Единственное исключение – экспериментальные методики. Их применяют в различных исследовательских институтах в других регионах.

6

А как гормональная терапия помогает победить рак простаты?

Это не совсем гормональная терапия. Давно известно, что рак предстательной железы – гормонозависимая болезнь. Опухоли активно растут при высоком (а иногда даже при нормальном) уровне тестостерона. Пациенту, наоборот, назначают не гормоны, а препараты, которые снижают выработку тестостерона. Такая терапия позволяет существенно уменьшить размер опухоли, а иногда и вовсе победить болезнь.

7

Лечить нужно не всегда? Это как?

Иногда врачи выбирают тактику наблюдения. Чаще всего ее применяют к пациентам старше 75 лет. Как известно, рак предстательной железы имеет разную степень агрессивности. Определить ее можно только при помощи биопсии. Если опухоль неагрессивная, локализована в одном месте, не растет и не мешает пациенту, то лечение не назначают. Терапия может нанести пожилому человеку больший вред, нежели сама болезнь.

Активное наблюдение заключается в том, что человек каждые три месяца проходит лабораторные тесты, а раз в полгода – УЗИ. Только в том случае, если рак начнет прогрессировать, врач назначит лечение. Такую тактику используют в том числе и в Алтайском крае.

8

Какие существуют симптомы рака простаты?

Их может не быть вообще. А те, которые есть, легко спутать с симптомами других, менее опасных заболеваний. В этом и есть все коварство рака предстательной железы. Например, к симптомам относятся затруднение или учащение мочеиспускания, а также болевые ощущения в промежности. Но они же присущи и аденоме простаты.

Характерные симптомы проявляются, как правило, на поздней стадии, когда легко победить болезнь не получится.

9

Если симптомов может не быть, то как вовремя распознать рак простаты?

Самый лучший способ – регулярно проходить медосмотр, уверяют специалисты краевого онкодиспансера. Причем опасность может показать даже анализ крови. Уже более 20 лет в клинической практике ориентируются на простатспецифический антиген (ПСА). Это маркер, который показывает, есть ли опасность наличия рака или нет.

Конечно, если в крови высокий показать ПСА, это не значит, что человек точно болен раком простаты. Но в этом случае врач назначит дополнительные исследования. Это УЗИ, МРТ и биопсия. Только по результатам дополнительных исследований можно установить, есть у человека злокачественная опухоль или нет.

Поэтому рекомендуется не пропускать диспансеризацию. А при малейших подозрениях лучше обратиться к урологу: он назначит дополнительные тесты и установит точный диагноз.

10

Что делать, чтобы не заболеть?

Врачи рекомендуют вести активный образ жизни. Особенно это важно для людей с сидячей работой: лучше "назначить" себе какую-то дополнительную физическую активность. Поскольку воспалительные процессы и инфекции могут также привести к раку, лучше вести защищенную половую жизнь.

В свой рацион необходимо добавить побольше овощей и фруктов. Самый лучший вариант – томаты. Они содержат ликопены, которые помогают бороться с канцерогенами. Одного помидора в день достаточно, чтобы мужчина получил необходимую дозу полезных веществ.

Но самое главное – регулярно посещать врача. По стандарту, мужчина должен осматриваться раз в год, начиная с 50 лет. Но в краевом онкодиспансере рекомендуют делать это раньше: в Алтайском онкологическом центре есть пациенты и в возрасте 40 лет, которые болеют раком предстательной железы. Поэтому чем раньше мужчина начнет заботиться о своем здоровье, тем меньше риск возникновения смертельной болезни.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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