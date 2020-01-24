Не берите в руки нож и не обижайте Солнце: наказы древних славян на 24 января

Феодосий – знаменитый христианский подвижник, родился в Антиохии в середине IV века. Происходил из знатного и богатого рода, но несмотря на это решил оставить свой дом и уйти в монахи.



Долгое время Феодосий жил в келье в долине на юго-востоке от города Росс. Постоянно молился, носил вериги и власяницу. Перестал стричь волосы, и они стали настолько длинными, что он начал обвязывать ими себя вокруг бедер. Феодосий очень много работал: обрабатывал небольшие пашни, засеивал их семенами и после собирал созревшие плоды.

Молва о подвижнике распространилась далеко, к нему начали приходить люди, которые хотели вести подобный образ жизни. Феодосий всех принимал и учил. Одни монахи ткали паруса, другие – плели опахала и коробочки, кто-то обрабатывал землю. Деньги, которые они получали свою работу, шли на необходимые для монастыря нужды.

В то время окрестности Антиохии подвергались набегам варваров, и приближенные Феодосия опасались, как бы варвары не захватили и его. Подвижник перебрался в Антиохию и поселился в убежище около реки, возле селения Марато, где создал новый монастырь. Церковь описывает чудо, совершенное монахом: он ударил жезлом по скале и в ней открылся источник, который начал стекать к монастырю. Умер Феодосий в Антиохии в V веке.