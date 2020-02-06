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Почему 6 февраля желательно не ужинать первым и не рассказывать сны

, ИА "Амител"
А еще нельзя перестилать постель. Сейчас объясним почему
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com


6 февраля по народному календарю отмечают Аксиньин день. По-другому его еще называют Аксиньей Полухлебницей или Аксиньей Полузимницей. Что это за праздник такой, почему в этот день нельзя было завязывать узлы, ужинать первым и рассказывать сны – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такая Аксинья, в честь которой назвали праздник?

6 февраля Православная церковь чтит память святой блаженной Ксении Петербургской и преподобной Ксении Миласской. 

Святая Ксения Миласская – в миру Евсения – родилась в V веке в состоятельной семье. Желая посвятить себя Богу, она не вступала в брак. Переодевшись в мужчину, она покинула Рим и отправилась на остров Кос. Там Ксения приняла постриг, а позже вокруг нее образовалась монашеская община. Святая, согласно житию, вела крайне аскетичную жизнь, отказывала себе во многом, особенно в еде: вместо растительной и животной пищи ела хлеб, орошенный слезами. 

А вот Ксения Петербургская жила в XVIII веке. Когда ей было 26 лет, она потеряла мужа и так не смогла пережить это потрясение. Ее перестали интересовать земные радости жизни, поэтому Ксения раздала все имущество бедным и избрала для себя тяжелый путь юродства. Как говорится в житии святой, ради любви к ближним она "взяла на себя подвиг казаться безумною".

В день похорон мужа Ксения надела на себя его одежду и говорила окружающим, что Андрей Федорович не умер, а воплотился в нее, а она давно умерла. С этого началось ее скитание по улицам Петербурга. Она отказалась от всех благ и от себя самой. 

За свое поведение она подверглась насмешкам и нападкам. Но шли годы, люди к ней привыкли. К тому же многие, к кому заходила блаженная, обретали благополучие и успех в делах. Милостыню она брала только у добрых людей. Полученную копейку сразу же отдавала таким же нищим, как и она.

Ксения несла этот подвиг добровольного безумия 45 лет. За свои молитвы и терпение за насмешки блаженная получила от Бога дар прозорливости и чудотворения. После смерти Ксению Петербургскую причислили к лику святых.

2
Чем в этот день занимались на Руси?

В народе 6 февраля называли Аксиньей Полухлебницей. Считалось, что с этого дня до новых хлебов понадобится столько припасов, сколько уже съели – то есть половина. Да и озимое зерно к этому времени уже пролежало в земле половину срока до всхода. 

В этот день даже гадали на хлебе, чтобы узнать, каким будет будущий урожай. Судили об этом по ценам на хлеб: если они понижались, то урожай ждали богатый.

Также считалось, что если 6 февраля цена за хлеб низкая, то до нового урожая она не поднимется. Гадали также на цену на муку и зерно. Для этого один и тот же каравай взвешивали сначала вечером, а затем утром. Если за ночь его вес становился меньше, то ждали снижения цен, а если тяжелел – начинали затягивать пояса, так как считали, что зерно в этом году семье будет не по карману. 

Так как во всех дворах к этому дню запасов оставалось немного, то некоторые крали еду у соседей. Поэтому в Аксиньин день крестьяне проводили обряды и читали заговоры от воров.

4
Что нельзя делать в Аксиньин день?

С этим днем связано несколько довольно странных запретов. Так, 6 февраля нельзя перестилать постель: в народе верили, что можно заболеть. На Аксиньин день боялись завязывать узлы, чтобы не накликать похороны.

Рассказывать свои сны на Аксиньин день тоже было не принято. Квас и брагу не ставили – боялись, что осень будет неурожайной. 

Старики в этот день советовали не шить, не прясть, не вязать, а также не стричь волосы и ногти. Это, по народным приметам, сулило смерть.

А еще в Аксиньин день боялись ужинать. В народе бытовало поверье: кто первый сядет вечером за стол, умрет. 

5
Как по сну предсказать будущее?

На Руси верили, что сны, которые приснились на 6 февраля, двусмысленные. Они вроде как исполнялись, но только в жизни происходило все наоборот.

По символам из сна узнавали, чего ждать в будущем. К примеру, если снилась лягушка – к перемене погоды, церковь – к скорой утрате близкого, испугаться – к спокойной жизни, делить что-то – к плачевному положению дел, волны – к сплетням, а третий глаз – к разоблачению дурных дел.

6
Народные приметы 6 февраля
  • Какая погода была 6 февраля, такую же ждали весной.
  • Метель и поземка в Аксиньин день означала, что до нового урожая запасы истощатся, а весна будет поздней.
  • Облака в небе – быть оттепели. 
  • Нет ветра 6 февраля – вторая половина июня будет жаркой и без дождей.
  • Воробьи прячутся в хворост – быть морозам.

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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