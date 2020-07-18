Успенский пост в 2020 году: когда наступит и что нельзя делать в эти дни

Успенский пост (в народе его называют "Спасовкой") – самый короткий из всех многодневных православных постов, но почти такой же строгий, как и Великий. Он продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Когда начнется Успенский пост, что нельзя есть в этот период и при чем здесь Медовый Спас – читайте в материале amic.ru.
Успенский пост каждый год начинается в одну и ту же дату. Приурочен он к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который ежегодно празднуют 28 августа. Поэтому в 2020 году Успенский пост начнется как обычно – с 14 августа. Продлится по 27 августа включительно.
В V веке тот, кто не мог придерживаться Великого поста перед Пасхой, должен был поститься от Недели всех святых (празднуют в первое воскресенье после Троицы – 14 июня в 2020 году) до праздника Успения (который ежегодно отмечают 28 августа). На рубеже Х-ХI веков этот период разделили. До 12 июля (праздника апостолов Петра и Павла) стали держать Петров пост. А двухнедельный пост с 14 по 27 августа стал называться Успенским (установлен он был на Константинопольском Соборе 1166 года), потому что он предваряет праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Согласно преданию, после распятия Христа Богоматерь жила в Иерусалиме. Во время ее молитвы к ней явился архангел Гавриил, предсказав, что через три дня закончится ее земной путь. Так и случилось. И перед своим успением (слово "успение" в переводе с церковнославянского означает "сон") она непрестанно молилась и постилась. Во время погребения Богоматери апостолы несли одр, на котором покоилось ее тело, а толпа верующих, окружая процессию, пела священные песни. Апостол Фома на погребение Божией Матери не успел, и ему позволили войти в погребальную пещеру, где ее похоронили. Но тела там он не увидел. И понял, что сам Господь забрал на небо ее тело еще до всеобщего воскресения.
И ежегодно 28 августа мы вспоминаем кончину Богородицы. Но смысл этого праздника в том, что смерть – это не конец нашего существования, а всего лишь сон, после которого каждого ждет пробуждение.
Успенский пост называют "Спасовка", из-за того что на эти числа выпадают три праздника: Медовый, Яблочный (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа).
14 августа Православная церковь празднует Происхождение честных древ животворящего Креста Господня, который в народе называют Медовым Спасом. В этот день принято освящать в храмах мед из нового сбора. Хозяйки пекут медовые коврижки и пряники, блины с маком и другие вкусности.
19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне, а в народе этот праздник называют Яблочный Спас. В церковь целыми корзинами несут поспевшие яблоки. Хозяйки пекут пироги, шарлотки, варят яблочное варенье.
А 29 августа Церковь отмечает еще один праздник – Перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В народе этот день прозвали Третьим Спасом (еще Ореховым, Хлебным, Холщовым Спасом). Считалось, что именно в этот день орехи дозревают и можно начинать их сбор. Урожай также несли в церковь, освящали его и делали заготовки на зиму. Хлебным его называли, потому что накануне отмечалось Успение Пресвятой Богородицы, которое древние славяне считали временем окончания жатвы. А название Холщовый Спас возникло потому, что в этот день крестьяне разворачивали ярмарки, на которых продавали полотна и холсты, овощи и фрукты.
Успенский пост по строгости похож на Великий. Во время поста можно есть овощи, фрукты, крупы, грибы, хлеб, орехи, мед. Нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца. Рыба разрешена только один раз – в праздник Преображения Господня (19 августа).
В понедельник, среду и пятницу во время поста соблюдают сухоядение. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без растительного масла. В субботу и воскресенье – еда с растительным маслом и вино.
Полноценно соблюдать пост можно только совершенно здоровым людям. Если желаете поститься, то лучше заранее обговорить это со своим духовником. У него также нужно испросить благословения перед началом поста. А еще можно проконсультироваться на этот счет с врачом. Не поститься можно детям, беременным и кормящим женщинам, больным, служащим.
Основные запреты касаются еды. Тем не менее пост – это не только время физических испытаний, но и период духовного очищения. В Успенский пост:
- нельзя употреблять алкоголь (немного вина разрешено только в выходные и по праздникам);
- нельзя посещать развлекательные мероприятия;
- постарайтесь воздержаться от вредных привычек;
- не допускайте плохих мыслей, не ругайтесь матом;
- постарайтесь не ссориться с окружающими, не завидовать им;
- лучше воздержаться от интимной близости (хотя Церковь разрешает исполнение супружеского долга, но только по обоюдному согласию).
Это время необходимо посвятить молитвам и добрым делам. Старайтесь помогать ближним, бедным и нуждающимся людям.
В Успенский пост можно крестить ребенка. В народе верили, что крещеный во время Успенского поста малыш вырастет счастливым.
Нет. Во время постов венчаться нельзя. Связано это с тем, что в этот период неуместны любые торжества, празднования и застолья. Кроме того, семейная жизнь предполагает интимную близость, от которой во время поста лучше воздержаться.
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