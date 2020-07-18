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Успенский пост в 2020 году: когда наступит и что нельзя делать в эти дни

, ИА "Амител"
Успенский пост продлится две недели
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Успенский пост (в народе его называют "Спасовкой") – самый короткий из всех многодневных православных постов, но почти такой же строгий, как и Великий. Он продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Когда начнется Успенский пост, что нельзя есть в этот период и при чем здесь Медовый Спас – читайте в материале amic.ru.

1
Когда Успенский пост в 2020 году?

Успенский пост каждый год начинается в одну и ту же дату. Приурочен он к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который ежегодно празднуют 28 августа. Поэтому в 2020 году Успенский пост начнется как обычно – с 14 августа. Продлится по 27 августа включительно. 

2
Как возник Успенский пост?

В V веке тот, кто не мог придерживаться Великого поста перед Пасхой, должен был поститься от Недели всех святых (празднуют в первое воскресенье после Троицы – 14 июня в 2020 году) до праздника Успения (который ежегодно отмечают 28 августа). На рубеже Х-ХI веков этот период разделили. До 12 июля (праздника апостолов Петра и Павла) стали держать Петров пост. А двухнедельный пост с 14 по 27 августа стал называться Успенским (установлен он был на Константинопольском Соборе 1166 года), потому что он предваряет праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Согласно преданию, после распятия Христа Богоматерь жила в Иерусалиме. Во время ее молитвы к ней явился архангел Гавриил, предсказав, что через три дня закончится ее земной путь. Так и случилось. И перед своим успением (слово "успение" в переводе с церковнославянского означает "сон") она непрестанно молилась и постилась. Во время погребения Богоматери апостолы несли одр, на котором покоилось ее тело, а толпа верующих, окружая процессию, пела священные песни. Апостол Фома на погребение Божией Матери не успел, и ему позволили войти в погребальную пещеру, где ее похоронили. Но тела там он не увидел. И понял, что сам Господь забрал на небо ее тело еще до всеобщего воскресения.

И ежегодно 28 августа мы вспоминаем кончину Богородицы. Но смысл этого праздника в том, что смерть – это не конец нашего существования, а всего лишь сон, после которого каждого ждет пробуждение.

3
А почему Успенский пост называют "Спасовка"?

Успенский пост называют "Спасовка", из-за того что на эти числа выпадают три праздника: Медовый, Яблочный (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа).

14 августа Православная церковь празднует Происхождение честных древ животворящего Креста Господня, который в народе называют Медовым Спасом. В этот день принято освящать в храмах мед из нового сбора. Хозяйки пекут медовые коврижки и пряники, блины с маком и другие вкусности.

19 августа православные верующие отмечают Преображение Господне, а в народе этот праздник называют Яблочный Спас. В церковь целыми корзинами несут поспевшие яблоки. Хозяйки пекут пироги, шарлотки, варят яблочное варенье.

А 29 августа Церковь отмечает еще один праздник – Перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В народе этот день прозвали Третьим Спасом (еще Ореховым, Хлебным, Холщовым Спасом). Считалось, что именно в этот день орехи дозревают и можно начинать их сбор. Урожай также несли в церковь, освящали его и делали заготовки на зиму. Хлебным его называли, потому что накануне отмечалось Успение Пресвятой Богородицы, которое древние славяне считали временем окончания жатвы. А название Холщовый Спас возникло потому, что в этот день крестьяне разворачивали ярмарки, на которых продавали полотна и холсты, овощи и фрукты.

4
Что можно и нельзя есть в Успенский пост?

Успенский пост по строгости похож на Великий. Во время поста можно есть овощи, фрукты, крупы, грибы, хлеб, орехи, мед. Нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца. Рыба разрешена только один раз – в праздник Преображения Господня (19 августа).

В понедельник, среду и пятницу во время поста соблюдают сухоядение. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без растительного масла. В субботу и воскресенье – еда с растительным маслом и вино.

Полноценно соблюдать пост можно только совершенно здоровым людям. Если желаете поститься, то лучше заранее обговорить это со своим духовником. У него также нужно испросить благословения перед началом поста. А еще можно проконсультироваться на этот счет с врачом. Не поститься можно детям, беременным и кормящим женщинам, больным, служащим.

5
Что нельзя делать в Успенский пост?

Основные запреты касаются еды. Тем не менее пост – это не только время физических испытаний, но и период духовного очищения. В Успенский пост:

  • нельзя употреблять алкоголь (немного вина разрешено только в выходные и по праздникам);
  • нельзя посещать развлекательные мероприятия;
  • постарайтесь воздержаться от вредных привычек;
  • не допускайте плохих мыслей, не ругайтесь матом;
  • постарайтесь не ссориться с окружающими, не завидовать им;
  • лучше воздержаться от интимной близости (хотя Церковь разрешает исполнение супружеского долга, но только по обоюдному согласию).
6
Что нужно делать в Успенский пост?

Это время необходимо посвятить молитвам и добрым делам. Старайтесь помогать ближним, бедным и нуждающимся людям.

В Успенский пост можно крестить ребенка. В народе верили, что крещеный во время Успенского поста малыш вырастет счастливым.

7
А свадьбу играть можно?

Нет. Во время постов венчаться нельзя. Связано это с тем, что в этот период неуместны любые торжества, празднования и застолья. Кроме того, семейная жизнь предполагает интимную близость, от которой во время поста лучше воздержаться.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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