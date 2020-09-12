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Поломки, ссоры, расставания. Чем опасен ретроградный Марс и как спокойно его пережить

, ИА "Амител"
Некоторым знакам зодиака Марс обещает серьезные проблемы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 10 сентября в нашу жизнь вмешался ретроградный Марс. В этом году мы уже пережили Меркурий и Венеру, а теперь еще и Красная планета грозит нам неприятностями. Больше двух месяцев Марс будет пятиться по небу в обратном направлении, поочередно влияя на самые разные сферы нашей жизни, объясняют астрологи. Рассказываем, почему ретроградного Марса так боятся, какие сложности он нам обещает и когда закончится.

1
Когда закончится ретроградный Марс?

14 ноября 2020 года. Всего ретроградность Марса продлится 65 дней. Но астрологи предупреждают, что полная "обратная петля" планеты началась еще раньше, с 25 июля 2020 года. Поэтому не нужно было ждать 10 сентября: невезение и свои ошибки можно было "законно" оправдывать Марсом с середины лета. Кстати, даже когда ретроградный период закончится, Красная планета еще продолжит воздействовать на нас до 3 января 2021 года, считают эксперты.

2
Чего стоит опасаться в период ретроградности Марса?

Похоже, несладко в это время придется всем. И во всём. Ретроградный Марс очень "любит" срывать наши планы, уверена популярный российский астролог Василиса Володина.

Вообще Марс, как самая "воинственная" планета, в своем обычном состоянии дает нам энергию для свершений и заставляет действовать, считают специалисты по астрологии. Но в период ретроградности все наоборот: вся мощь планеты направлена в другую сторону, а потому у людей попросту не хватает сил собраться и довести начатые дела до конца.

Но в 2020 году ретроградный Марс будет особенно агрессивным, уверены астрологи: в это время не исключены постоянные конфликты, проблемы в делах, срывы больших проектов и даже ссоры с близкими людьми, вплоть до расставания. Все дело в том, что в 2020 году Марс совершает свою ретроградную петлю в воинственном и импульсивном знаке Овна. А потому все негативные эффекты этого астрологического события только усиливаются. Похоже, пора нам всем запастись терпением.

3
Что нельзя делать в период ретроградного Марса?

Астрологи советуют в это время не начинать никаких новых дел. Скорее всего, завершить эти проекты у вас сил не хватит. Выйти победителем из конфликта у вас тоже вряд ли получится: поэтому специалисты рекомендуют отложить все судебные разбирательства, если есть такая возможность.

В период ретроградного Марса очень велик риск травматизма, поэтому не рекомендуется заниматься опасными видами спорта. Экстрима у вас и без этого будет предостаточно, предупреждают эксперты. Естественно, с огнем, электричеством, колюще-режущими предметами и оружием тоже следует быть предельно осторожными.

Судя по всему, Марс воздействует не только на нас, но и на наши холодильники и чайники: по мнению астрологов, в это время бытовая техника ломается намного чаще.

Кстати, о новых делах: их не стоит начинать даже в личной жизни. Астрологи уверены, что отношения, которые начались в период ретроградности Марса, к большой любви не приведут.

4
И чем же тогда заниматься все это время?
Если новые дела начинать не очень перспективно, то завершить текущие – вполне отличная идея. Все проекты, которые по каким-то причинам (может, ретроградный Меркурий вам все испортил) у вас подвисли, можно спокойно довести до ума сейчас.
Астрологи уверены, что в период ретроградного Марса нужно как следует над собой поработать. Поскольку "вредная" Красная планета так и норовит пробудить в вас агрессию и гнев, нужно, наоборот, учиться смирению. В конфликтах эксперты советуют оставаться великодушными и уметь прощать. Поборов в себе импульсивность, вы сможете добиться успеха и в делах, и в личной жизни. Конечно, когда ретроградный Марс, наконец, закончится.
5
А каким знакам зодиака придется хуже всего?

В 2020 году больше других "под раздачу" ретроградного Марса попадут Овны, Раки, Весы и Козероги. Представителям этого знака будет труднее других сдержать в себе импульсивность. А потому есть риск, что вы сами испортите себе все дела.

Но есть и знаки, для которых ретроградный Марс не так страшен: в 2020 году это Близнецы, Львы, Стрельцы и Водолеи. На них Красная планета будет влиять не так сильно. А потому у них будет возможность сохранить контроль над жизненной ситуацией. Главное, предупреждают эксперты, – умерить свой пыл и подходить к решению вопросов спокойно.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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