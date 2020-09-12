Поломки, ссоры, расставания. Чем опасен ретроградный Марс и как спокойно его пережить

Чего стоит опасаться в период ретроградности Марса?

Похоже, несладко в это время придется всем. И во всём. Ретроградный Марс очень "любит" срывать наши планы, уверена популярный российский астролог Василиса Володина.

Вообще Марс, как самая "воинственная" планета, в своем обычном состоянии дает нам энергию для свершений и заставляет действовать, считают специалисты по астрологии. Но в период ретроградности все наоборот: вся мощь планеты направлена в другую сторону, а потому у людей попросту не хватает сил собраться и довести начатые дела до конца.

Но в 2020 году ретроградный Марс будет особенно агрессивным, уверены астрологи: в это время не исключены постоянные конфликты, проблемы в делах, срывы больших проектов и даже ссоры с близкими людьми, вплоть до расставания. Все дело в том, что в 2020 году Марс совершает свою ретроградную петлю в воинственном и импульсивном знаке Овна. А потому все негативные эффекты этого астрологического события только усиливаются. Похоже, пора нам всем запастись терпением.