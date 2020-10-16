Как появился этот праздник в России?

День матери в нашей стране учредили в 1998 году указом президента Бориса Ельцина. Установить этот праздник предложил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. По мнению инициаторов, он должен поддерживать традиции бережного отношения к женщине, закреплять семейные устои и отмечать большую роль мамы в жизни каждого человека.

Впрочем, известно, что впервые праздник отметили еще в Советском Союзе (30 октября 1988 года в школе Баку), а придумала его учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. Сценарий торжества был опубликован в журнале "Воспитание школьников" в 1992 году. При этом считается, что после 1988-го многие школы страны подхватили традицию праздновать День матери.