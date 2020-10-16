День матери в России отмечают уже более 20 лет. В этот праздник принято говорить теплые слова мамам и дарить им подарки. Как появился этот день и когда будем поздравлять мам в 2020 году – читайте в материале amic.ru.
День матери в нашей стране учредили в 1998 году указом президента Бориса Ельцина. Установить этот праздник предложил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. По мнению инициаторов, он должен поддерживать традиции бережного отношения к женщине, закреплять семейные устои и отмечать большую роль мамы в жизни каждого человека.
Впрочем, известно, что впервые праздник отметили еще в Советском Союзе (30 октября 1988 года в школе Баку), а придумала его учитель русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. Сценарий торжества был опубликован в журнале "Воспитание школьников" в 1992 году. При этом считается, что после 1988-го многие школы страны подхватили традицию праздновать День матери.
Однако для большинства россиян это семейный праздник. В этот день принято собираться за праздничным столом с близкими, дарить подарки маме. Так что 29 ноября 2020 не забудьте поздравить своих мам с этим прекрасным днем. Неважно, сколько слов вы скажете ей: главное, пожелайте здоровья, счастья и обязательно скажите спасибо.
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