Чем занимались на Руси в Ерофеев день?

На Руси считали, что с Ерофеева дня начинало холодать, близилось наступление зимы. Дни уже были короткими, темнеть начинало рано, а на деревьях к 17 октября почти не оставалось листвы. "С Ерофея зима шубу надевает", – говорили в народе.

По традиции в Ерофеев день женщины доставали зимнюю одежду. Но не потому, что хотели утеплиться, а для того чтобы отогнать морозы подальше. Для этого они в своих нарядах выходили за ворота, пели песни и водили хороводы.

А вот в лес в этот день не ходили, да и вообще старались по возможности за ограду не ступать. Ведь, по народному поверью, в Ерофеев день бушевали лешие. В лесах они ломали деревья, гоняли зверей и кричали так страшно и громко, что слышно было в деревнях.

В народе считалось: лешие бесятся оттого, что святой Ерофей их с земли гонит, а лешие ничего с этим поделать не могут. Поэтому напоследок хотели побезобразничать, а после проваливались под землю на зимовку. Туда тянули за собой зверей, ягоды, грибы. А если же попадался на пути человек, то и его могли утащить под землю (чтобы одним зимовать не скучно было).

Но на Руси верили, что нечисть можно задобрить. Для этого в Ерофеев день в лес отправляли самого смелого и крепкого мужика, чтобы он отнес подарок лешему – хлеб с солью – и положил на пень. Вернувшись домой, мужик должен был снять обувь, перестелить стельки с пятки на носок и проходить так остаток дня. Говорят, это сулило смельчаку удачу.

Нехорошим Ерофеев день считали не только из-за лешего, но и потому что верили, что 17 октября по земле ходят злые духи. Поэтому весь день и вечер сидели дома. А если уж выйти требовалось, то нужно было надеть нательный крестик.