Народный праздник – Ерофеев день – отмечают 17 октября. Православная церковь в этот день вспоминает священномученика Иерофея Афинского. А вот на Руси на Ерофея люди из дома не выходили – боялись, что больше не вернутся. Что же это за праздник такой и что категорически нельзя было делать – читайте в материале amic.ru.
Иерофей Афинский жил в I веке. Он был учеником святого апостола Павла и первым епископом Афинским.
В византийских изданиях Иерофея описывают практически так же, как Дионисия Ареопагита (день памяти которого 16 октября). Ведь Иерофей тоже учился у апостола Павла, был епископом, а также членом совета старейшин Ареопага. Однако, согласно преданию, он был наставником Дионисия. Они вместе присутствовали при погребении Богородицы. Иерофею также приписывается авторство ряда книг и песнопений, которые, по всей видимости, не сохранились.
Скончался святитель мученической смертью, однако как и почему – не сообщается.
На Руси считали, что с Ерофеева дня начинало холодать, близилось наступление зимы. Дни уже были короткими, темнеть начинало рано, а на деревьях к 17 октября почти не оставалось листвы. "С Ерофея зима шубу надевает", – говорили в народе.
По традиции в Ерофеев день женщины доставали зимнюю одежду. Но не потому, что хотели утеплиться, а для того чтобы отогнать морозы подальше. Для этого они в своих нарядах выходили за ворота, пели песни и водили хороводы.
А вот в лес в этот день не ходили, да и вообще старались по возможности за ограду не ступать. Ведь, по народному поверью, в Ерофеев день бушевали лешие. В лесах они ломали деревья, гоняли зверей и кричали так страшно и громко, что слышно было в деревнях.
В народе считалось: лешие бесятся оттого, что святой Ерофей их с земли гонит, а лешие ничего с этим поделать не могут. Поэтому напоследок хотели побезобразничать, а после проваливались под землю на зимовку. Туда тянули за собой зверей, ягоды, грибы. А если же попадался на пути человек, то и его могли утащить под землю (чтобы одним зимовать не скучно было).
Но на Руси верили, что нечисть можно задобрить. Для этого в Ерофеев день в лес отправляли самого смелого и крепкого мужика, чтобы он отнес подарок лешему – хлеб с солью – и положил на пень. Вернувшись домой, мужик должен был снять обувь, перестелить стельки с пятки на носок и проходить так остаток дня. Говорят, это сулило смельчаку удачу.
Нехорошим Ерофеев день считали не только из-за лешего, но и потому что верили, что 17 октября по земле ходят злые духи. Поэтому весь день и вечер сидели дома. А если уж выйти требовалось, то нужно было надеть нательный крестик.
На Ерофеев день нельзя ходить лес – иначе леший все кости переломает.
Свадьбы 17 октября считались нежелательными, так как, по народным поверьям, заключенный в этот день брак мог быть недолгим.
Алкоголь в этот день пить нельзя. Иначе, по примете, мог бес вселиться и довести пьющего до безумия.
- С Ерофея холода сильнее.
- Если 17 октября выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.
- Заря красного цвета – к ветреной погоде.
- Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.
Комментарии
17 октября люди боялись выйти из дома...
Щас новые приметы формируются- из-за коронавируса боятся выходить.
Да, да. Маску забыл дома, поэтому идёт и боится, что менты подвалят и все капец, штраф.
Амител упорно пишет про чужеродные праздники не понимая почему люди плохо читают подобные новости. А дело то в истории и все просто как день. РПЦ уже давно нет, точнее осталась одна аббревиатура. В одно время главных церковников тогда ещё Руси заменили "украинские". А на тех в своё время много раньше сильно повлияли польские попЫ. А на польских всегда влиял, если не сказать руководил ими Ватикан. Поэтому при советах люди то и не сильно защищали церкви, приходы когда их рушили и под склады и клубы отдавали. Люди ещё помнили и до сих пор помнят разборки по смене обрядовых русских традиций и большинство не приняли ни три перста ни против солнца на Пасху, и т.д.... Поэтому не поддерживали и сегодня не поддерживают на генетическом уровне чувствуя какой-то обман. Да ещё в мае 2007 РПЦ объединилась с заморской ПЦ, а те вообще РПЦ ни во что не ставят, утверждают что они настоящие потому что за границу убежали и их настоящие апостолы мазали, а в СССР апостолы из КГБ были... Забывая что сами теперь под Ватиканом...
И политические заявления от РПЦ и магазины если не сказать торговые сети от РПЦ - все это их не красит, это я ещё мяг
ко сказал...
Так что это давно не российская да и не православная ни какая, да и не церковь!
Если дать ей определение какое то, то наверное: ватиканская религиозная торговая сеть российской федерации... При чем дважды ватиканская.