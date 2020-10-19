Народные приметы 19 октября. Что нужно сделать в Фомин день, чтобы разбогатеть

Кто такой Фома и почему его прозвали неверующим?

Фома – ученик Иисуса Христа, один из двенадцати апостолов.

До встречи со Спасителем он был простым рыбаком в Галилейском городе. Но когда услышал одну из проповедей Христа, жизнь его изменилась: слова Иисуса настолько тронули его, что он решил бросить дом и последовать за Учителем.

Однако, согласно Евангелию от Иоанна, апостола не было рядом, когда Христос воскрес и явился ученикам. Поэтому Фома им не поверил. "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю", – сказал Фома (Евангелие от Иоанна). Когда Иисус явился апостолам вновь, то позволил прикоснуться Фоме к своим ранам. Тогда Фома раскаялся в своем неверии. А после начал активно проповедовать христианство по всему миру. Известно, что он дошел даже до Китая и Индии.

Однако за то, что обратил в христианскую веру сына и супругу правителя индийского города Мелиапора, апостола Фому схватили, бросили в темницу, пытали, а после пронзили копьями.