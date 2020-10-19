Народные приметы 19 октября. Что нужно сделать в Фомин день, чтобы разбогатеть

19 октября отмечают народный праздник Фомин день. По-другому его еще называют Фома неверующий или Фома-хлебник. В этот день Православная церковь вспоминает Фому – одного из двенадцати апостолов. На Руси его очень любили, считали покровителем честного достатка. Поэтому в народе считали, что в этот день можно было привлечь деньги в дом и узнать, ждет ли богатство и успех в будущем году. Почему Фому прозвали неверующим, как на Руси отмечали народный праздник и что нельзя было делать 19 октября – читайте в материале amic.ru.
Фома – ученик Иисуса Христа, один из двенадцати апостолов.
До встречи со Спасителем он был простым рыбаком в Галилейском городе. Но когда услышал одну из проповедей Христа, жизнь его изменилась: слова Иисуса настолько тронули его, что он решил бросить дом и последовать за Учителем.
Однако, согласно Евангелию от Иоанна, апостола не было рядом, когда Христос воскрес и явился ученикам. Поэтому Фома им не поверил. "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю", – сказал Фома (Евангелие от Иоанна). Когда Иисус явился апостолам вновь, то позволил прикоснуться Фоме к своим ранам. Тогда Фома раскаялся в своем неверии. А после начал активно проповедовать христианство по всему миру. Известно, что он дошел даже до Китая и Индии.
Однако за то, что обратил в христианскую веру сына и супругу правителя индийского города Мелиапора, апостола Фому схватили, бросили в темницу, пытали, а после пронзили копьями.
На Руси к Фомину дню крестьяне подводили итоги урожая и считали свои запасы – хватит ли их на зиму, полны ли амбары. В этот день нужно было обязательно сходить в церковь и поставить свечку перед образом Фомы.
Русский народ верил, что апостол поощряет бережливость и запасливость. Поэтому помогает только хозяйственным и запасливым людям: "На Фому тащи все в крому", – так говорили крестьяне.
Если погреба были полны, то приговаривали так: "Рад Фома, что велика крома". И обычно к вечеру накрывали праздничный стол, чтобы отметить успешный урожайный год.
По традиции на Фомин день девочек, которым было семь лет, вели к ткацкому стану и обучали им пользоваться. А отцы показывали взрослым сыновьям, которые решили жениться, закрома, откуда они могли самостоятельно брать зерно.
Если человек болел или был слаб, то на Фому его обязательно нужно было накормить хлебной горбушкой. Предки верили, что это поможет ему набраться сил и поправиться. А вот если 19 октября в доме рождался ребенок, то пекли пышный каравай – отламывали край, сыпали солью и подносили к новорожденному.
Гадание на будущее. 19 октября на Руси крестьяне пытались узнать, что их ждет в ближайшем будущем. Для этого они шли в амбар и приносили оттуда сушеные яблоки, немного зерна и орехов. Для гадания еще требовались гвозди, бусины и монеты. Раскладывали все на столе и наугад выбирали предметы. Яблоки означали любовь, зерно – здоровье, орехи – деньги, а мелкие предметы – дом и семью. Если получалось взять нечетное количество, значит, в будущем ждет успех и удача, а четное – проблемы и трудности.
Гадание на богатство. Чтобы узнать, будет ли предстоящий год богатым, брали яблоко и подкидывали. Если оно падало справа от гадающего, то его в будущем ждало крупное денежное поступление, слева – богатства ждать не стоило. А если яблоко приземлялось по центру, то человеку предстояло улучшение материального состояния, но для этого ему требовалось избегать лишних и необдуманных трат.
Считается, что в Фомин день не стоит долго спать и лениться. В этот день работы всем находилось, поэтому даже за рукоделием или домашними делами лишний раз старались не болтать.
Лишнего съедать на Фому не стоит – иначе, по народному поверью, можно было обречь семью на финансовые проблемы.
- Если на Фому нет ветра, то скоро придут холода.
- 19 октября дым стелется, значит, стоит ждать ненастья.
- На Фомин день выпал снег, а на деревьях все еще есть листья, то снег скоро растает.
- Бледное солнце на закате – к похолоданию.
- 19 октября на небе можно увидеть последние кучевые облака.
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