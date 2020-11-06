Икона "Всех скорбящих Радость". Что о ней известно?

Икона Богоматери "Всех скорбящих Радость" – одна из самых почитаемых святынь. Известной она стала благодаря чуду, которое случилось 6 ноября 1688 года (по старому стилю 24 октября).

Согласно преданию, сестра патриарха Московского Иоакима – Евфимия Папина – была прикована к постели из-за тяжелой болезни. Женщина уже отчаялась и не верила, что может поправиться. Тогда она решила обратиться за помощью к Божией Матери. И вдруг, во время молитвы, Евфимия услышала голос: "Евфимия, отчего в скорби своей не прибегаешь ты к общей Целительнице всех?" На что больная спросила, где же ей найти такую целительницу. И голос велел ей отправиться в храм на Ордынке в Москве, в нем хранился образ Пресвятой Богородицы. С ним нужно было отслужить молебен. Так и сделала Евфимия. И после этого она исцелилась.

Весть о чуде разлетелась по всей стране, к иконе стекались люди, которые нуждались в исцелении. У святыни появились списки (копии), которые тоже стали чудотворными. Один из известных – "Богоматерь с грошиками". Этот список отличается от других тем, что к нему прилипли монеты (гроши). Там они оказались во время грозы – молния ударила в храм, где была икона. Предание гласит, что часовня выгорела полностью, а вот икона с Пресвятой Богородицей оказалась целой, но с вбитыми в нее монетами из кружки подаяния.