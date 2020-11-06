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Вопрос дня



Народные приметы. Что нельзя делать 6 ноября, чтобы не остаться без денег и счастья

, ИА "Амител"
Предки верили, что в этот день можно было накликать беду
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

6 ноября православные почитают икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость". В народе этот праздник называли Русский светец. Крестьяне верили, что 6 ноября можно было накликать беду и приворожить человека. Какие традиции есть у этого праздника и что нельзя делать – читайте в материале amic.ru.

1
Икона "Всех скорбящих Радость". Что о ней известно?

Икона Богоматери "Всех скорбящих Радость" – одна из самых почитаемых святынь. Известной она стала благодаря чуду, которое случилось 6 ноября 1688 года (по старому стилю 24 октября).

Согласно преданию, сестра патриарха Московского Иоакима – Евфимия Папина – была прикована к постели из-за тяжелой болезни. Женщина уже отчаялась и не верила, что может поправиться. Тогда она решила обратиться за помощью к Божией Матери. И вдруг, во время молитвы, Евфимия услышала голос: "Евфимия, отчего в скорби своей не прибегаешь ты к общей Целительнице всех?" На что больная спросила, где же ей найти такую целительницу. И голос велел ей отправиться в храм на Ордынке в Москве, в нем хранился образ Пресвятой Богородицы. С ним нужно было отслужить молебен. Так и сделала Евфимия. И после этого она исцелилась.

Весть о чуде разлетелась по всей стране, к иконе стекались люди, которые нуждались в исцелении. У святыни появились списки (копии), которые тоже стали чудотворными. Один из известных – "Богоматерь с грошиками". Этот список отличается от других тем, что к нему прилипли монеты (гроши). Там они оказались во время грозы – молния ударила в храм, где была икона. Предание гласит, что часовня выгорела полностью, а вот икона с Пресвятой Богородицей оказалась целой, но с вбитыми в нее монетами из кружки подаяния. 

2
Чем занимались в этот народный праздник?

6 ноября, перед тем как идти работать, крестьяне шли в храмы, чтобы попросить помощи у иконы Богоматери.

На Руси в этот день молодые незамужние девушки собирались на посиделки и занимались рукоделием. Встречи эти проходили при свете лучины. Отсюда и прозвали праздник Русский светец (светец – подставка под лучину).

Собираться на такие посиделки было принято в избе вдовы или пожилой женщины. За это ей платили деньгами, продуктами или предложением отработать в огороде или поле летом. 

В назначенное время, когда все запланированные работы были выполнены, в избу приходили парни, чтобы выбрать себе невест. Все гости веселились, пели песни и танцевали. А если парню понравилась какая-нибудь девушка, то он на следующий день засылал к ней сватов.

3
Что нельзя делать 6 ноября?

В этот праздник нельзя разбивать посуду и зеркало. По народному поверью, это было предвестником большой беды. Однако не все так страшно – от грядущего несчастья можно было защититься. Для этого осколки сметали в одно место, вокруг них зажигали церковные свечи. После необходимо было трижды обернуться вокруг себя против часовой стрелки и задуть все свечи разом. Потом осколки, веник и свечи выбрасывали туда, где никто бы на них не натолкнулся. 

6 ноября нельзя брать сладости из рук нелюбимого человека. Ведь по поверью, в этот день можно было легко приворожить.

Запрещалось в этот день отгонять от себя белую собаку, если она привязалась по дороге. Ведь тогда можно было остаться без денег и счастливой жизни на весь год. Прогнать пса означало отпугнуть везение и благополучие.

4
Как гадали 6 ноября?

Гаданием занимались девушки, которые хотели узнать, кто станет их мужем.

А делали этот так. Брали книгу, открывали любую страницу и с закрытыми глазами указывали пальцем в центр. На какую букву показывал палец, на ту и должно было начинаться имя суженого.

Также перед сном 6 ноября девушки произносили: "Суженый-ряженый ко мне во сне явись и мне покажись". После закрывали глаза и ни с кем не разговаривали. А на утро вспоминали, кто же им явился во снах.

5
Народные приметы 6 ноября
  • Если услышать в этот день сверчка, то в дом придет несчастье.
  • Упасть в яму 6 ноября – жизнь будет долгой.
  • Лучина не загорается – жди оттепели, а если огонь трещит – будут морозы. 
  • Вороны в стаи собираются – будет обильный снегопад.
  • Если голуби воркуют 6 октября – примета теплой погоды, а сороки трещат – снег выпадет.
  • Собака роет яму – быть морозу.
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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