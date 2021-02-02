За что будут судить Алексея Навального и сколько лет ему грозит?

Оппозиционера Алексея Навального будут судить 2 февраля в Москве. После возвращения из Германии политик уже две недели сидит в "Матросской тишине". А во многих городах страны (и в Барнауле тоже) прошли несанкционированные протестные акции в его защиту. Рассказываем, за что будут судить Навального, какое наказание ему грозит и какие еще уголовные дела ему светят.
Оппозиционера обвиняют в том, что он нарушил испытательный срок по делу "Ив Роше". Напомним, в 2014 году Алексея Навального (и его брата Олега) судили за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые похитили у компаний "Ив Роше Восток" и "Многопрофильная процессинговая компания" больше 30 млн рублей. В итоге политик получил три с половиной года условного срока.
Испытательный срок составил пять лет и заканчивался 31 декабря 2020 года: в течение это времени Навальный должен был регулярно отмечаться в полиции. Но последние несколько месяцев оппозиционер был на лечении в Германии и условий испытательного срока не выполнял. А потому ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный. В ведомстве также подчеркнули, что оппозиционер и раньше неоднократно нарушал свой испытательный срок. Позже требования ФСИН поддержала и Генпрокуратура.
Сразу после возвращения из России Навального задержали и приговорили к заключению в "Матросской тишине" до 15 февраля.
Суд по делу "Ив Роше" состоится 2 февраля. Кроме того, Навального ждет заседание по еще одному делу. Но дата по нему пока неизвестна.
13,5 года в общей сложности за два уголовных дела. Но 2 февраля Алексея Навального могут приговорить 3,5 года лишения свободы: это столько же, сколько он получил по делу "Ив Роше". Только на этот раз политику грозит реальный срок, а не условный. Заседание должно было пройти 2 февраля в Симоновском суде. Но чтобы вместить всех журналистов, которые аккредитовались, его решили провести в Мосгорсуде в выездном формате. Кстати, улицы в районе суда будут перекрыты полицией, пишет РБК.
А вот по второму делу, которое связано с растратой денег фондов, Алексей Навальный может получить еще до 10 лет лишения свободы.
Адвокаты политика, кстати, попытались обжаловать его арест. Но 28 февраля Мособлсуд оставил приговор в силе.
Во многих городах России 23 и 31 января прошли несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального. Сторонники Навального назвали их даже не митингом, а "масштабной прогулкой". По всей стране во время акций были задержаны тысячи протестующих.
Например, в Москве, по оценкам Reuters, к митингу присоединилось не меньше 40 тысяч человек. Правда, в столичной полиции назвали куда более скромные цифры – около 4 тысяч жителей. По данным "ОВД-инфо", в Москве 23 января задержали больше полутора тысяч человек.
Барнаул "народные гуляния" тоже не обошли стороной. 23 января, по данным МВД, на митинг в краевой столице собралось две тысячи человек. Но корреспонденту amic.ru, который был на месте событий, один из полицейских сообщил, что численность шествия составила не меньше трех тысяч. После "гуляний" "ОВД-инфо" сообщил о 29 задержанных.
Повторные акции 31 января собрали намного меньше людей. Например, в Барнауле, по данным МВД, на улицы вышло не больше 250 человек. Только в этот раз задерживали почти каждого третьего – "ОВД-Инфо" сообщил о 85 задержанных в Барнауле.
Все уголовные дела против себя он назвал сфабрикованными. По словам Навального, власти преследуют его только потому, что не хотели его возвращения в Россию. 17 января оппозиционер прилетел в Москву рейсом "Победы". Во Внуково (аэропорт прилета) собрались сотни его сторонников. Но самолет "по техническим" причинам направили в Шереметьево. После прилета Навальный успел дать флеш-интервью. Журналистам он повторил, что ничего не боится и собирается ехать домой.
Сразу после этого Алексея Навального задержали на погранконтроле. Ну а что было дальше, мы уже вам рассказали.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а Навального госпитализировали. Вскоре он впал в кому. Практически сразу в СМИ появилась версия, что в Томске оппозиционера могли отравить.
22 августа жена политика добилась того, чтобы Навального перевезли на лечение в Германию. Там медики заявили, что оппозиционер мог быть отравлен "Новичком". Издания Bellingcat и Insider начали свое расследование и выяснили, что Навального якобы отравили сотрудники ФСБ. Выйдя из комы и придя в себя, Навальный опубликовал на своем YouTube-канале видеоверсию расследования. В ролике он назвал имена силовиков, которые ездили вместе с ним в Томск и могли совершить покушение.
А позднее политик опубликовал еще один ролик, в котором говорил по телефону якобы с сотрудником ФСБ и своим "отравителем". Собеседник больше 40 минут обсуждал с оппозиционером детали покушения. В ФСБ видео назвали фейком.
Уже после задержания оппозиционера в Москве на его YouTube-канале появилось еще одно видео. В нем Навальный рассказал об огромном дворце под Геленджиком, который якобы принадлежит президенту России Владимиру Путину. Видео набрало уже больше 100 млн просмотров и явно повлияло на то, сколько людей вышли на улицы 23 января. Владимир Путин позднее заявил, что расследование – ложь. Он подчеркнул, что никаких дворцов "ни у него, ни у его ближайших родственников" нет.
30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что "дворец" принадлежит ему. И добавил, что это никакой не дворец, а "апарт-отель".
Комментарии
Этот подлец не только не отравился новичком и выжил, но и вернулся в Россию. На 15 лет его за это посадить!
Навальный обвинил кой-кого в своем отравлении, выжил и не оправдал преступных замыслов уже выявленных отравителей! Заказчики, организаторы и исполнители на воле, а "неизвестный блогер" взят в заложники, его семья преследуется....
кто ж его посадит, он же памятник
2.02.2021 13:23
- гость -
Логично, до 36 года, чтобы кой-кого не тошнило...
В прошлом году по аналогичному основанию на реальный срок присели 18 тысяч человек. Почему для него должно быть исключение? Пускай сидит.
2.02.2021 13:23
- гость -
Согласен.
Но последние несколько месяцев оппозиционер был на лечении в Германии и условий испытательного срока не выполнял.
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Я бы на его месте заявил, что не сам уехал в Германию, а его вывезли в бессознательном состоянии при этом разрешение на выезд дал лично Пынька и сам об этом признался.
"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать", - сказал он, выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.
"Если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно (был отравлен), власти во всяком случае хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли?"
2.02.2021 13:29
- гость -
Он выписался в сентябре. И не появлялся после выписки. Причина отсутствия неуважительная. На нары.
2.02.2021 13:29
- гость -
пынька у тебя в штанах
по закону, то Навальный должен был оказаться в местах лишения свободы ещё как минимум два года назад. Но при этом его прощали… 50 неявок - как это? Только за одну неявку поднимается вопрос о смене условного срока на реальный"
кроме того никогда в истории уголовного права не выносили два условных срока, Навальный единственный в стране. Никогда иностранный паспорт не давался человеку на условном сроке, а ему его привезли на дом.
В районе Мосгорсуда на северо-востоке Москвы осложнилась дорожная обстановка – там наблюдаются пробки
Это связано с тем, что в преддверии судебного заседания по делу политика Алексея Навального перекрывается движение.
"Да кому он нужен?"-да,Владимир Владимирович?
Его судят за дело по которому его уже давно оправдал суд высшей инстанции. Всё это сшито белыми нитками. По растрате ещё смешней, если бы не было так грустно за наше правосудие. В общем путинские холуи и сам заказчик продолжают позориться на весь мир.
Бузотерит? Спокойно жить кому-то не дает?
Вот именно! За то, что не появился в России - на нары! В на нарах его кто-нибудь убьет заточкой и за это получит досрочное освобождение. Тот, кому поручали убийство Ходора, об этом подробно рассказал.
Лучше пусть заточку, или лучше расстрел у стенки, получат другие господа.
2.02.2021 13:31
- гость -
2.02.2021 13:29
- гость -
пынька у тебя в штанах
Зачем же вы так неуважительно о вашем президенте?
Скорее всего лет 10 дадут, а отсидит лет 5 амнистируют или помилуют
2.02.2021 13:32
АБОРИГЕН
+100500
Пусть сидит. Его соратники вовсе и не призывали к тому чтобы поднять бунт и силой высвободить Навального. Ну а хождения с жёлтыми уточками и ершиками, это для молодёжи и не к чему это не приведёт.
Посты на всех подъездах к комплексу зданий Мосгорсуда. Росгвардейцы взяли судейский квартал в кольце. С одной из сторон закрыт пеший проход. Не пускают в SPAR из Проектируемого пр-да 917. У местных требуют паспорт, проводят досмотр. Подчеркну, не у здания, а за 500 м от него.
Мосгорсуд в окружении автобусов с Росгвардейцами, дворы заполнены экипированными бойцами, доступ на территорию ограничен.
2.02.2021 13:35
- гость -
а вы на себя не много ли берёте, называя то что у вас в штанах президентом?)
2.02.2021 13:34
- гость -
вы всё какую то шелупонь слушаете)
2.02.2021 13:32
АБОРИГЕН
с ним судится европейская компания Ив роше , судится за мошенничество и растрату.
святоша ваш по уши погряз во лжи и воровстве, его дочь учится в самом дорогом вузе США, ему делают загранпаспорт когда он находится под судом. Он оскорбил ветерана ВОВ, назвал его предателем и позором.
Боря с такими людьми строить достойное будущее ты собрался?
2.02.2021 13:32
АБОРИГЕН
Геша, у тебя своя какая то версия событий)
Ты, я смотрю, вообще в своём нарисованном мире живёшь)
приехал из Германии. там никому не нужен. и через месяц. забыли бы кто такой Навальный. а тут он Герой Всея Россеи.
Такие как ходорковский, хапнули всю нефтянку России, а отчислений в бюджет страны делать не собирались, пенсии тогда вообще не платили, а зарплату задерживали.
Это от сытой жизни вас так барабанит, что опять на бузотерство потянуло.
Только вот жертвы голода 90х годов на кого записать? на таких вот навальных тех лет?
а вы на себя не много ли берёте, называя то что у вас в штанах президентом?)
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А может у него и президент в штанах? А Пынька точно не президент.
11 июн. 2018 г. — Путин о повышении пенсионного возраста: "пока я президент, такого решения принято не будет"
его уже давно оправдал суд высшей инстанции.
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Ой,дурак ты,борька...Ой,дурак...
2.02.2021 13:46
- гость -
Ага, только директор этой компании подавший иск уволился и исчез в неизвестном направлении. Не удивительно, ведь состава преступления нет, а заявления он явно написал за мзду.
Если бы у тебя были мозги, ты бы тоже смог поступить и учиться в американском вузе БЕСПЛАТНО, ведь ты наверняка зарабатываешь меньше 100 тыс.$ в год.
Вам нищим и обворованным уже "нос в кровь разбили" тыкая в многочисленные расследования ФБК со всей доказательной базой, но вам всё божья роса. Включайте уже мозги, если вы их не все ещё перед телевизором высушили.
2.02.2021 13:48
- гость -
Существования реального мира ты бы тоже заметил, если бы хоть иногда высовывал голову из ящика.