За что будут судить Алексея Навального и сколько лет ему грозит?

За что будут судить Алексея Навального

Оппозиционера обвиняют в том, что он нарушил испытательный срок по делу "Ив Роше". Напомним, в 2014 году Алексея Навального (и его брата Олега) судили за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые похитили у компаний "Ив Роше Восток" и "Многопрофильная процессинговая компания" больше 30 млн рублей. В итоге политик получил три с половиной года условного срока.

Испытательный срок составил пять лет и заканчивался 31 декабря 2020 года: в течение это времени Навальный должен был регулярно отмечаться в полиции. Но последние несколько месяцев оппозиционер был на лечении в Германии и условий испытательного срока не выполнял. А потому ФСИН обратилась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный. В ведомстве также подчеркнули, что оппозиционер и раньше неоднократно нарушал свой испытательный срок. Позже требования ФСИН поддержала и Генпрокуратура.

Сразу после возвращения из России Навального задержали и приговорили к заключению в "Матросской тишине" до 15 февраля.

Суд по делу "Ив Роше" состоится 2 февраля. Кроме того, Навального ждет заседание по еще одному делу. Но дата по нему пока неизвестна.