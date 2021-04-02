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Топ-6 сериалов весны-2021 с высоким рейтингом. Что смотреть, когда не хочется гулять

, ИА "Амител"
Вампиры, жизнь в джунглях и война наркоторговцев. И это ещё не все приключения. Поверьте, скучно не будет

На улице слякоть и нет никакого желания погулять? Не беда, amic.ru идёт на помощь. Мы составили гид по лучшим сериалам весны-2021, основываясь на рейтинге ожидания проектов пользователями, а также по уже появившимся в Сети отзывам. Надеемся, это поможет вам побороть скуку и отсутствие настроения. 

"Дилер"

В эфире с 10 марта на Netflix
Страна производства: Франция
Жанр: криминальный триллер с элементами драмы
Протяжённость: 10 серий
Возрастная категория: 18+

Сюжет:  Главный герой отправился в криминальный район города снимать клип для рэпера Тони. Мрачный и харизматичный музыкант оказывается лидером банды наркоторговцев, так что режиссёр и оператор попадают в криминальный водоворот: их окружают преступники со вспыльчивым характером, а вскоре вооружённые банды начинают борьбу друг с другом за власть. 

Режиссёры: Анж Бастерга и Николас Лопес. Основной создатель сценария (Николас Пифелли) известен фильмами "Пророк" и "На зов скорби".
Актёрский состав: в главных ролях снялись Абдраман Диакит ("Чёрные бриллианты" и "Жизнь прекрасна") в роли Тони, а также начинающий актёр Мохамед Буду, Себастьен Убани ("Негодяй") и Идир Азугли ("Тихий омут").
Рейтинг киноленты – 6.3 IMDb. 

"Единственный"

В эфире с 12 марта на Netflix
Страна: Великобритания
Жанр: фантастический триллер
Протяжённость: 1 сезон, 8 серий
Возрастная категория: 18+

Сюжет: Учёные изобрели способ по ДНК человека определять его идеального партнёра. Это открытие, естественно, переворачивает мир и переписывает судьбы людей, которые хотят встретить свою единственную настоящую любовь. Звучит как завязка романтической комедии, но довольно быстро история обернётся триллером: вопросы любви новыми технологиями не решить. Это доказывают своим примером пять пар, которые прошли "анализ" на идеальную совместимость. Сериал снят по мотивам романа Джона Маррса "The One. Единственный".

Актёрский состав: Ханна Уэр ("Измена"), Стивен Кэмпбелл Мур ("Война миров"), Оливия Ченери ("Пуленепробиваемые", "Беовульф"), Лоис Чимимба ("Доверься мне") и другие.

Режиссёры: Джереми Лавринг ("Шерлок", "Доктор Остин"), Катрин Морсхэд ("Аббатство Даунтон") и Брэйди Худ ("Главарь").
Рейтинг сериала в "Кинопоиске" – 7.1. 

"Вампиры средней полосы"

В эфире с 18 марта на Start
Страна: Россия
Жанр: комедийно-детективное фэнтези
Возрастная категория: 18+

Сюжет: В российском городе Смоленске, оказывается, образовалась вампирская коммуна. Её обитатели живут почти обычной человеческой жизнью: пьют кровь, но никого при этом не убивают. И всё у них шло хорошо, пока в окрестностях не находят искусанные и обескровленные трупы. Тогда в Смоленск прибывает московский следователь, чтобы разобраться с происходящим. 

Актёрский состав: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова и Артём Ткаченко.

Режиссёр: Антон Маслов.
Отдельного внимания заслуживает музыкальное сопровождение сериала. Для него использовали песни группы "Агата Кристи" и Ильи Лагутенко из группы "Мумий Тролль". 

Интересный факт: История, связанная с производством "Вампиров средней полосы", не менее интересна, чем её сюжет. В 2018 году на фестивале "Пилот" первая серия была удостоена всяческих похвал, а Юрий Стоянов получил награду за лучшую мужскую роль. Но как только сериал запустили в большое производство, Стоянова заменили Михаилом Ефремовым. Однако после трагического ДТП с участием актёра начались поиски артиста, который мог бы сыграть главную роль. После длительного кастинга продюсеры отошли к исходной версии и на деда Славу снова вернули Юрия Стоянова.

"Мейр из Исттауна"

C 19 апреля на "Амедиатеке"
Жанр: драма, триллер
Возрастная категория: 18+

Сюжет: Мини-сериал рассказывает о Мейр Шиэн – женщине-детективе из небольшого городка в Пенсильвании. Она травмирована и пытается разобраться с собственной жизнью, но вдруг в городе начинают происходить загадочные и жестокие убийства. Проект призван рассказать об исследовании тёмной стороны тесного сообщества и о том, как семья и трагедии прошлого влияют на настоящее.

Актерский состав: Главную роль исполняет звезда фильма "Титаник" – Кейт Уинслет, обладательница премий "Оскар" и "Эмми". Помимо Уинслет в сериале также сыграл Гай Пирс.

Режиссёр: Крэйг Зобель ("Охота").
Рейтинг пользовательских ожиданий сериала составил 98%. 

"Берег москитов"

C 30 апреля на Apple TV+
Жанр: драма
Возрастная категория: 18+

Сюжет: Фильм рассказывает о гениальном изобретателе и по совместительству отце семейства, который разочаровывается в современной жизни в Штатах и решает перевезти всю свою семью в латиноамериканские джунгли. Со временем действия героя всё меньше начинают походить на осознанный выбор. Сериал снят по мотивам одноимённого романа Пола Теру. Кстати, это не первая экранизация книги "Берег москитов", в 1986 году вышел полнометражный фильм с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен в главных ролях. Сериал позволит поклонникам книги по-новому взглянуть на произведение. 

Актёрский состав: Джастин Теру, Гэбриел Бейтман, Мелисса Джордж, Кимберли Элиз и другие.

"Подземная железная дорога"

С 17 мая на Amazon Prime Video
Возрастная категория: 18+

Сюжет: Рабыня-афроамериканка Кора работает на хлопковой плантации в Вирджинии. Жестокость хозяев, а также таких же рабов, как и она сама, готовых на всё ради выживания, толкает её на отчаянный шаг: Кора сбегает вместе с недавно прибывшим Цезарем. Они обнаруживают подземную тайную железную дорогу, которая должна помочь им освободиться. Но в погоню отправляется охотник за беглыми рабами. Проект является экранизацией романа Колсона Уайтхеда, лауреата Пулитцеровской премии 2017 года.

Актёрский состав: проект может похвастаться, как известными актерами (Джоэл Эдгертон, Аарон Пьер), так и дебютантами (Тусо Мбеду). 

Поставил сериал Барри Дженкинс, обладатель "Оскара" за сценарий к драме "Лунный свет". Примечательно, что за производство киноленты отвечает киностудия Plan B Entartaiment, которая принадлежит Бреду Питту.

Рейтинг пользовательских ожиданий сериала составляет 95%. 

Автор:
Никита Голяшкин Корреспондент 8 3852 594466

Комментарии

2.04.2021 15:21
- гость -

Вампиры - класс!

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