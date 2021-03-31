Какие выплаты на детей существуют и как их получить в 2021 году?

Платежи беременной до рождения ребёнка

Беременная женщина вправе рассчитывать на несколько платежей от государства.

За раннюю постановку на учёт. На этот платёж могут рассчитывать женщины, вставшие на учёт в поликлинику до 12-й недели беременности.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявку на неё в ФСС, приложив справку о ранней постановке на учёт и согласие на обработку персональных данных.

Сделать это можно разными способами – лично, через законного представителя, почтой, по телефону, по электронной почте и через МФЦ.

Размер пособия – 708,23 рубля (единовременно).

Пособие уволенным женщинам в связи с ликвидацией работодателя или ИП. Получить можно по той же схеме, что и предыдущую выплату.

Размер пособия: 708,23 рубля (единовременно).

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Пособие по беременности и родам. Фактически это оплата отпуска по беременности и родам (не путать с отпуском по уходу за ребёнком). Эти выплаты начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после них. Срок будет больше, если женщина ждёт двойню или тройню.

Это пособие положено только работающим женщинам, а также индивидуальным предпринимателям. Чтобы получить его, нужно оформить больничный лист, написать заявление об отпуске на работе.

Размер пособия рассчитывается по формуле: доходы женщины за два календарных года / количество дней в этом периоде х количество дней декрета.

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