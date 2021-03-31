Пятница, 2 Апрель, 16:24

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,81
€ 88,95
4°


4563056 +8792
Обь
0см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка мэра Бийска Великий постКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Какие выплаты на детей существуют и как их получить в 2021 году?

, ИА "Амител" , Ирина Баенкова
Гид по детским пособиям, платежам беременным женщинам и матерям

В России действует больше десятка выплат и пособий для семей с детьми. О некоторых родители могут не знать, а получение других забыли продлить в начале 2021 года, так как во время локдауна и карантина деньги по ним продолжили начислять автоматически. В этом материале мы расскажем об основных мерах господдержки детей и их родителей, а также о том, что нужно сделать, чтобы их получить.

1
Платежи беременной до рождения ребёнка

Беременная женщина вправе рассчитывать на несколько платежей от государства.

  • За раннюю постановку на учёт. На этот платёж могут рассчитывать женщины, вставшие на учёт в поликлинику до 12-й недели беременности.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявку на неё в ФСС, приложив справку о ранней постановке на учёт и согласие на обработку персональных данных.

Сделать это можно разными способами – лично, через законного представителя, почтой, по телефону, по электронной почте и через МФЦ.

Размер пособия – 708,23 рубля (единовременно).

  • Пособие уволенным женщинам в связи с ликвидацией работодателя или ИП. Получить можно по той же схеме, что и предыдущую выплату.

Размер пособия: 708,23 рубля (единовременно).

Подробнее на "Госуслугах".

  • Пособие по беременности и родам. Фактически это оплата отпуска по беременности и родам (не путать с отпуском по уходу за ребёнком). Эти выплаты начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после них. Срок будет больше, если женщина ждёт двойню или тройню.

Это пособие положено только работающим женщинам, а также индивидуальным предпринимателям. Чтобы получить его, нужно оформить больничный лист, написать заявление об отпуске на работе.

Размер пособия рассчитывается по формуле: доходы женщины за два календарных года / количество дней в этом периоде х количество дней декрета.

Подробнее на "Госуслугах".

2
Пособие по рождению ребёнка

Это пособие положено всем российским семьям, в которых рождается ребёнок, вне зависимости от их дохода. Выплату может получить мама или папа. При этом родители могут работать по найму, быть предпринимателями или безработными – это не влияет на размер пособия.

Читайте также: "Выплаты на детей от 3 до 7 лет теперь будут зависеть от доходов семьи"

Если родилось сразу несколько детей, то пособие выплатят на каждого из них.

Для получения необходимо собрать довольно внушительный пакет документов – справку о рождении ребёнка, свидетельство о рождении, справку о том, что второму родителю пособие не назначалось и другие (см. на "Госуслугах").

Размер пособия: от 21719,27 руб.  до 22663,58  руб. ( в зависимости от районного коэффициента 15-20%).

3
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком
Может получать любой из родителей. Для этого нужно написать заявление в бухгалтерию предприятия, приложить копию свидетельства о рождении ребёнка и справку с места работы второго родителя о том, что он не получает эту выплату.

Если родители не могут оформить пособие у работодателя, то оно назначается и выплачивается в органах соцзащиты населения по месту жительства.

Размер пособия рассчитывается на основании зарплаты родителя за два последних календарных года, но не может превышать максимальный размер. Либо если зарплаты не было, то на базе МРОТ.

Выплачивается до достижения ребенком полутора лет.

Величина пособия: от 8145,28 руб. до 29600,48 руб (в зависимости от районного коэффициента 15-20%).

 

4
"Путинские" выплаты на детей

Так называют несколько выплат на детей, которые в последние годы анонсировал президент Владимир Путин в своих выступлениях. К ним относятся следующие меры поддержки.

  • Выплаты при рождении первого или второго ребёнка (а также при усыновлении).

Положены малоимущим семьям с ежемесячным доходом на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Может получать один из родителей либо опекун.

Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребёнку не исполнится три года.

Если ребёнок первый, то за него платят из федерального бюджета, а если второй – то из материнского капитала.

Пакет документов можно подать через "Госуслуги", МФЦ и другие каналы взаимодействия с госорганами.

Размер выплаты: 10 611 рублей (устанавливается по величине прожиточного минимума ребёнка в регионе по данным за второй квартал предшествующего года).

  • Выплаты на детей от трёх до семи лет.

Базовый размер выплаты – 50% прожиточного минимума ребенка – положен всем семьям с детьми от трёх до семи лет.

Если ежемесячный доход на одного члена семьи не достигает прожиточного минимума, то выплата увеличивается до 75%. Если и после этого среднедушевой доход в семье не достигнет прожиточного минимума, то выплату повышают до 100% на каждого ребёнка в указанном возрасте.

В 2021 году ввели новые правила оценки имущества семей. Смотрят не только на доходы, но и на то, чем люди владеют. Чтобы получить выплаты, малоимущим можно иметь квартиру (до 24 кв. метров на каждого члена семьи) или дом (не более 40 кв. метров на каждого члена семьи), гараж, дачу, трактор, участок до 1 гектара в сельской местности, автомобиль с двигателем не более 250 лошадиных сил и другое имущество, но в рамках лимитов.

Размер пособия: 50% (базовый) – 5305 рублей, 75% – 7958 рублей, 100% – 10 611 рублей.

Автор:
Ирина Баенкова Корреспондент 8 3852 594466

Комментарии

31.03.2021 09:39
Лилия

В материале неточность по пособиям от фсс: за постановку на учет в ранние сроки, единовременное по рождению ребенка и по уходу до 1,5 лет. Здесь суммы приведены без районного коэффициента. На самом деле, размер другой. Вот тут суммы для Алтайского края http://r22.fss.ru/archive/571145.shtml

31.03.2021 12:34
- гость -

Базовый размер выплаты – 50% прожиточного минимума ребенка – положен всем семьям с детьми от трёх до семи лет.


ВСЕМ????? Или малоимущим?

31.03.2021 17:12
Мария

Уточнение по выплате от 3 до 7 лет: Ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Алтайском крае за II квартал предшествующего года (в 2021 году – 10460 руб. на каждого члена семьи).
Размер выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Алтайском крае за II квартал предшествующего года.

При обращении в 2020 году эта величина составляла 5 101,5 руб., при обращении в 2021 году – 5 305,5 руб.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:19
Двухэтажный пентхаус за 107 тыс. рублей в месяц выставили на аренду в центре Барнаула 0
16:08
Порядка 7 тыс. заявлений на приём в первый класс подали в Алтайском крае 0
15:54
Почти 8,8 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:44
В России предложили наказывать за героизацию преступников в СМИ и фильмах 5
15:32
Повышение пенсий коснётся более 78 тысяч жителей Алтайского края 1
15:20
Глава Ростуризма заявила, что с удовольствием будет возвращаться на Алтай 1
15:06
Минздрав разобрался с "ошибочной" вакцинацией от ковида в барнаульской больнице 1
14:56
СМИ: барнаульский школьник пригрозил устроить "мясо в школе" из-за двойки за контрольную 2
14:43
Валун рухнул на барнаульского спортсмена во время соревнований в Пакистане 0
14:30
Какие ещё странные заявления делал мэр Бийска, который "уходил" в отставку 4
14:17
Жалобы на несправедливость. Алтайский думец Терентьев провёл приём граждан 3
14:03
Лукашенко заявил, что россияне и белорусы заинтересованы в дальнейшем объединении 3
13:55
Два новых случая COVID-19 подтвердили в Республике Алтай 0
13:45
В России нашли способ списать долги по кредитам 1
13:32
Пранк зашёл далеко. Кто такой Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП в центре Москвы 14
13:18
Врач объяснил, чем опасно длительное воздержание от секса 11
13:04
Уходя – не уходи. Почему мэр Бийска Студеникин больше не собирается в отставку 4
12:56
Четверть россиян вынуждены работать во время отпуска 8
12:44
Врачи продолжили делать операцию, несмотря на пожар в кардиоцентре Приамурья 0
12:31
Молодой барнаулец хотел отправиться в виртуальную реальность, но остался без денег 1
12:17
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 5
12:06
В Новоалтайске обнаружили четыре случая незаконного подключения к газу 0
11:54
СМИ: телеведущий Кирилл Гусев станет главой исполкома барнаульского отделения ЕР 1
11:40
Арест Стеллы Штань, парковка за 22 млн и новый корпус АГУ. Главное за неделю 1
11:30
Ноутбуки могут подорожать в России в ближайшее время 1
11:19
Стоп-кадр. Максимальная защита от коронавируса в автобусе 2
11:05
По пути с айти: как стать программистом, если у тебя гуманитарный склад ума 1
10:55
Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:42
Отец Марии Бутиной пригрозил Навальному судом 104
10:28
Мэр Бийска Александр Студеникин передумал уходить в отставку 15
10:20
Нейрососудистое отделение модернизируют в районной больнице на Алтае 0
10:07
Общегородской субботник пройдёт в Барнауле 23 апреля 4
09:56
Количество желающих заработать на инвестсчетах в Алтайском крае удвоилось 0
09:43
Диетолог развеял популярные мифы о причинах полноты 0
09:31
В Барнауле задержали любителя "обнести" магазины и ломбарды 1
09:17
Верховный суд отказался отменять антиковидные ограничительные меры 0
09:07
Росомаха попала в объектив фотоловушки в алтайском национальном парке 0
08:56
На скандального пранкера Эдварда Била завели уголовное дело за массовое ДТП в Москве 18
08:40
Диетолог назвала полезные для печени продукты 1
08:28
Топ-6 сериалов весны-2021 с высоким рейтингом. Что смотреть, когда не хочется гулять 1
08:15
Точка напряжения. "Мария-Ра" показала проект 16-этажной "свечки" на Красноармейском 52
08:02
Число звонков о детском насилии на телефон доверия выросло в Алтайском крае 1
07:48
55-летняя Элизабет Хёрли предстала на фото совсем без одежды 18
07:20
Куда чаще всего летят на отдых жители Алтайского края весной 2021 года? 0
07:01
Навальный назвал уроженку Барнаула Бутину "паразиткой" 93
06:47
"Для них даже санатория нет": как в Алтайском крае живут люди с аутизмом 2
06:34
"Я буду легитимным ещё долго": 20 бессмертных фраз Александра Лукашенко 4
06:17
Смены по 14 дней и никаких родителей. Как будут работать летние лагеря на Алтае? 2
06:03
До +7 градусов обещают в Алтайском крае 2 апреля 0
23:55
Такой день. Уголовные дела против алтайских политиков и голый "забег" в центре Барнаула 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.