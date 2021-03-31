Какие выплаты на детей существуют и как их получить в 2021 году?

В России действует больше десятка выплат и пособий для семей с детьми. О некоторых родители могут не знать, а получение других забыли продлить в начале 2021 года, так как во время локдауна и карантина деньги по ним продолжили начислять автоматически. В этом материале мы расскажем об основных мерах господдержки детей и их родителей, а также о том, что нужно сделать, чтобы их получить.
Беременная женщина вправе рассчитывать на несколько платежей от государства.
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За раннюю постановку на учёт. На этот платёж могут рассчитывать женщины, вставшие на учёт в поликлинику до 12-й недели беременности.
Чтобы получить выплату, нужно подать заявку на неё в ФСС, приложив справку о ранней постановке на учёт и согласие на обработку персональных данных.
Сделать это можно разными способами – лично, через законного представителя, почтой, по телефону, по электронной почте и через МФЦ.
Размер пособия – 708,23 рубля (единовременно).
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Пособие уволенным женщинам в связи с ликвидацией работодателя или ИП. Получить можно по той же схеме, что и предыдущую выплату.
Размер пособия: 708,23 рубля (единовременно).
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Пособие по беременности и родам. Фактически это оплата отпуска по беременности и родам (не путать с отпуском по уходу за ребёнком). Эти выплаты начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после них. Срок будет больше, если женщина ждёт двойню или тройню.
Это пособие положено только работающим женщинам, а также индивидуальным предпринимателям. Чтобы получить его, нужно оформить больничный лист, написать заявление об отпуске на работе.
Размер пособия рассчитывается по формуле: доходы женщины за два календарных года / количество дней в этом периоде х количество дней декрета.
Это пособие положено всем российским семьям, в которых рождается ребёнок, вне зависимости от их дохода. Выплату может получить мама или папа. При этом родители могут работать по найму, быть предпринимателями или безработными – это не влияет на размер пособия.
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Если родилось сразу несколько детей, то пособие выплатят на каждого из них.
Для получения необходимо собрать довольно внушительный пакет документов – справку о рождении ребёнка, свидетельство о рождении, справку о том, что второму родителю пособие не назначалось и другие (см. на "Госуслугах").
Размер пособия: от 21719,27 руб. до 22663,58 руб. ( в зависимости от районного коэффициента 15-20%).
Если родители не могут оформить пособие у работодателя, то оно назначается и выплачивается в органах соцзащиты населения по месту жительства.
Размер пособия рассчитывается на основании зарплаты родителя за два последних календарных года, но не может превышать максимальный размер. Либо если зарплаты не было, то на базе МРОТ.
Выплачивается до достижения ребенком полутора лет.
Величина пособия: от 8145,28 руб. до 29600,48 руб (в зависимости от районного коэффициента 15-20%).
Так называют несколько выплат на детей, которые в последние годы анонсировал президент Владимир Путин в своих выступлениях. К ним относятся следующие меры поддержки.
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Выплаты при рождении первого или второго ребёнка (а также при усыновлении).
Положены малоимущим семьям с ежемесячным доходом на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Может получать один из родителей либо опекун.
Пособие выплачивается ежемесячно, пока ребёнку не исполнится три года.
Если ребёнок первый, то за него платят из федерального бюджета, а если второй – то из материнского капитала.
Пакет документов можно подать через "Госуслуги", МФЦ и другие каналы взаимодействия с госорганами.
Размер выплаты: 10 611 рублей (устанавливается по величине прожиточного минимума ребёнка в регионе по данным за второй квартал предшествующего года).
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Выплаты на детей от трёх до семи лет.
Базовый размер выплаты – 50% прожиточного минимума ребенка – положен всем семьям с детьми от трёх до семи лет.
Если ежемесячный доход на одного члена семьи не достигает прожиточного минимума, то выплата увеличивается до 75%. Если и после этого среднедушевой доход в семье не достигнет прожиточного минимума, то выплату повышают до 100% на каждого ребёнка в указанном возрасте.
В 2021 году ввели новые правила оценки имущества семей. Смотрят не только на доходы, но и на то, чем люди владеют. Чтобы получить выплаты, малоимущим можно иметь квартиру (до 24 кв. метров на каждого члена семьи) или дом (не более 40 кв. метров на каждого члена семьи), гараж, дачу, трактор, участок до 1 гектара в сельской местности, автомобиль с двигателем не более 250 лошадиных сил и другое имущество, но в рамках лимитов.
Размер пособия: 50% (базовый) – 5305 рублей, 75% – 7958 рублей, 100% – 10 611 рублей.
Комментарии
В материале неточность по пособиям от фсс: за постановку на учет в ранние сроки, единовременное по рождению ребенка и по уходу до 1,5 лет. Здесь суммы приведены без районного коэффициента. На самом деле, размер другой. Вот тут суммы для Алтайского края http://r22.fss.ru/archive/571145.shtml
Базовый размер выплаты – 50% прожиточного минимума ребенка – положен всем семьям с детьми от трёх до семи лет.
ВСЕМ????? Или малоимущим?
Уточнение по выплате от 3 до 7 лет: Ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Алтайском крае за II квартал предшествующего года (в 2021 году – 10460 руб. на каждого члена семьи).
Размер выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Алтайском крае за II квартал предшествующего года.
При обращении в 2020 году эта величина составляла 5 101,5 руб., при обращении в 2021 году – 5 305,5 руб.