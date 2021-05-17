Какой новый способ снятия денег с банковских карт появится в России и чем он опасен?

В России появится новая функция по снятию денег в банкомате с чужой карты с помощью QR-кода. Это станет возможно с 2022 года. Но эксперты в банковской отрасли уже сейчас говорят, что это весьма рискованно и может спровоцировать новые виды мошенничества. О чем речь, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Эксперты в банковской отрасли убеждены, что услуга будет пользоваться популярностью. Наличные можно будет снимать бесконтактно как самому, так и стороннему лицу, даже если у него нет карты конкретного банка.
Для этого потребуется сделать несколько манипуляций. Для начала владелец карты в мобильном приложении банка должен сгенерировать QR-код, указав сумму для снятия. Далее шифр нужно отправить родственнику, другу или любому другому лицу, а можно и воспользоваться им самому. Получатель (или вы сами) оперативно сможет снять деньги в банкомате, отсканировав QR-код , сообщают "Известия". Таким же образом можно будет и пополнять счет.
Банки прогнозируют, что это обеспечит приток новых клиентов, например, из числа тех, у кого вообще не было банковской карты, а также притянет часть клиентов традиционных систем переводов.
Нет. Пока сервис по снятию наличных в банкоматах третьими лицами запустят только УБРиР и СКБ-банк, "Открытие". Но он будет доступен не во всех банкоматах, а только тех, которые способны поддерживать такой функционал.
ВТБ тоже интересно это направление, но пока они сообщили только о тестировании. Также в банке не исключают вероятности, что уже до конца года могут начать заниматься разработкой пилотного проекта.
Сейчас подобная система есть только у "Тинькофф".
Эксперты говорят, что сервис таит сразу несколько опасностей. Одна из них — перехват QR-кода. Это возможно с помощью программы на телефоне как у пересылающей стороны, так и у получателя.
Могут злоумышленники быть и в числе сотрудников банка, у которых есть доступ к системе. Им не составит труда сгенерировать код и отправить его третьему лицу. Оперативно заметить подвох не удастся, так как при списании с помощью QR-кода смс не всегда приходят мгновенно (в отличии от SMS-уведомлений).
И самый главный риск — подбор такого ключа. При большом количестве операций такая вероятность повышается, ведь код — всего лишь набор различных символов.
Комментарии
Так если банки ни за что не отвечают, чтобы не вводить новшества!