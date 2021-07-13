Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 13 июля

Прошедшие сутки в Алтайском крае принесли региону рекорд по смертям, в детском лагере обнаружили зараженных, а в Республике Алтай также фиксируют ежедневный прирост. Какие события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 13 июля – в подборке amic.ru.
Это рекорд за всё время пандемии для региона. Всего в крае зарегистрировали 3611 смертей из-за инфекции. Среди умерших – все взрослые.
За минувшие сутки также зафиксировали 256 случаев коронавируса, общее число заболевших выросло до 57 227. Больше всего новых инфицированных выявили в Барнауле (+91 за сутки), Бийске (+24), Рубцовске (+22), а также в Камне-на-Оби и Новоалтайске (по +9).
На данный момент в лагере выявили трёх сотрудников с положительным тестом на коронавирус. О массовом распространении вируса речи пока не идёт.
Диагноз подтвердился у 10 жителей Шебалинского района, у девяти жителей Горно-Алтайска, у четырёх жителей Онгудайского района, у четырёх жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Улаганского района, у жителя Майминского района и у жителя Усть-Коксинского района.
За весь период в регионе выявили 18 492 заражения COVID-19. При этом выздоровели 17 346 пациентов, в том числе 35 – за последние сутки.
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О работе
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- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем лучше питаться перед прививкой от коронавируса;
- как вакцинироваться от ковида, если заболел после первой прививки;
- куда обращаться, если после прививки от COVID-19 на "Госуслугах" нет электронного сертификата.
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