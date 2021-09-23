Как на самом деле изменится цена на отопление в Барнауле и Рубцовске?

В октябре 2021 года в двух городах Алтайского края – Барнауле и Рубцовске – изменится стоимость отопления. СМИ сообщили о повышении тарифов на предельное значение – 12%. Однако в региональном управлении по тарифам заявили, что всё совсем не так, и разъяснили, как на самом деле жители этих городов будут платить за тепло.
В управлении по тарифам Алтайского края говорят, что это некорректные расчёты: "Трактовать изменение цены как повышение на 12% некорректно, так как это отношение двух предельных цен, которые по факту применяться не будут", – говорится в сообщении ведомства.
Пересмотр цен произвели согласно постановлению правительства РФ, в соответствии с которым от местных властей требовалось не позднее 4 сентября 2021 года переустановить предельные цены на тепло, если до этого они были утверждены со снижением к прошлому году. "А в Барнауле и Рубцовске на второе полугодие цены на тепло изначально были установлены со снижением к первому полугодию 2021 года", – отмечают в ведомстве.
Напомним, в июле 2021 года краевое управление по государственному регулированию цен и тарифов уменьшила цену за гигакалорию тепла в Барнауле на 6,1%. В итоге стоимость гиги стала 1882,46 рубля, то есть на 109 рублей меньше, чем зимой прошлого года (1991,52 рубля). Но после правительство РФ потребовало провести перерасчёт для городов, входящих в так называемую "ценовую зону", где ресурсоснабжающая организация инвестирует в систему теплоснабжения.
В отопительном сезоне-2021 барнаульцы, проживающие в зоне действия АО "Барнаульская генерация" будут платить за отопление 2105,44 руб/Гкал. Эта сумма определена соглашением с администрацией города Барнаула. Напомним, прошлой зимой цена составляла 1991,52 руб/Гкал. Таким образом, отопление подорожает на 5,7%, или 113,92 руб/Гкал.
И это значительно ниже, чем предельно допустимый рост платы, подчёркивают в управлении по тарифам.
А в четырёх из пятнадцати систем теплоснабжения города Барнаула (ООО "Теплоснаб", АО "Авиапредприятие "Алтай", ООО "Газтеплоснаб", ООО "АлтайТеплоСнаб") цена для потребителей не изменится и останется на уровне 2020 года.
С 1 октября 2021 года. Также именно с этого момента будет применяться новая цена на тепловую энергию и при расчётах за горячую воду.
Решения о пересмотре предельных цен на тепловую энергию были размещены на официальном сайте управления по тарифам в день принятия ̶ 1 сентября текущего года, на официальном сайте опубликования нормативных правовых актов (www.pravo.gov.ru) – 2 сентября.
Комментарии
сначала дайте отопление а потом просите оплату