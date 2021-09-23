Как на самом деле изменится цена на отопление в Барнауле и Рубцовске?

Неужели правда цены на тепло вырастут сразу на 12%?

В управлении по тарифам Алтайского края говорят, что это некорректные расчёты: "Трактовать изменение цены как повышение на 12% некорректно, так как это отношение двух предельных цен, которые по факту применяться не будут", – говорится в сообщении ведомства.

Пересмотр цен произвели согласно постановлению правительства РФ, в соответствии с которым от местных властей требовалось не позднее 4 сентября 2021 года переустановить предельные цены на тепло, если до этого они были утверждены со снижением к прошлому году. "А в Барнауле и Рубцовске на второе полугодие цены на тепло изначально были установлены со снижением к первому полугодию 2021 года", – отмечают в ведомстве.

Напомним, в июле 2021 года краевое управление по государственному регулированию цен и тарифов уменьшила цену за гигакалорию тепла в Барнауле на 6,1%. В итоге стоимость гиги стала 1882,46 рубля, то есть на 109 рублей меньше, чем зимой прошлого года (1991,52 рубля). Но после правительство РФ потребовало провести перерасчёт для городов, входящих в так называемую "ценовую зону", где ресурсоснабжающая организация инвестирует в систему теплоснабжения.