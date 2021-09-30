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Как хотят изменить условия использования материнского капитала в России?

, ИА "Амител"
Счётная палата проанализировала программу материнского капитала и предложила расширить варианты его легального использования
Семья / Фото: pexels.com

Семья / Фото: pexels.com

Счётная палата РФ предложила расширить возможности использования средств по материнскому капиталу. В частности, речь идёт о том, чтобы разрешить использовать сертификат до достижения ребёнком трёх лет, а также ежегодно выплачивать из этих средств семьям на подготовку к школе по 20 тысяч рублей. Подробнее о том, как хотят доработать программу материнского капитала, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Разве сейчас маткапитал нельзя использовать до достижения ребёнком трёх лет?

Вы правы, можно. Но сейчас, не дожидаясь трёхлетия ребёнка, материнский капитал можно потратить только на:

– первоначальный взнос при покупке квартиры или погашение уже взятого жилищного кредита;

– дошкольное образование (оплата занятий в кружках, спортивных секциях);

– приобретение товаров для детей-инвалидов для реабилитации ребёнка (специальные велосипеды, кресла, кровати, подъёмные устройства, столы, компьютеры, спортивное оборудование и другие средства развития);

– ежемесячные выплаты (до исполнения ребёнку трёх лет).

При этом сертификат нельзя использовать на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию. В Счётной палате предлагают эти ограничения снять.

По данным ведомства, такая мера затронула бы более 1,5 млн семей, которые получили сертификаты в период с 2018 по 2020 год и на 1 января 2021 года не обращались за использованием маткапитала.

2
А что за выплата по 20 тысяч рублей на подготовку к школе?
Единовременная выплата на подготовку к новому учебному году в размере 10 тысяч рублей, которую анонсировал президент Путин во время послания Федеральному собранию, стала хорошим подспорьем для российских семей. Но так как эта мера поддержки была предусмотрена только на 2021 год, такую помощь ведомство предлагает выделять из средств маткапитала: ежегодно по 20 тысяч рублей, пишет gazeta.ru.
3
Какие ещё изменения в маткапитал предложили внести?

Ещё хотят уровнять права родителей при использовании средств маткапитала. Сейчас при рождении первенца родители получают пособие до трёх лет из федерального бюджета. Семьям, где родился второй ребёнок, такую выплату можно оформить, но только из маткапитала. В итоге возможности использования сертификата сокращаются.

Также специалисты Счётной палаты указали на ещё одну системную проблему: остатки средств на счетах граждан, использовавших маткапитал не полностью.

"Человек подаёт в декабре заявление на использование в полном объёме, например, 453 тыс. рублей, а деньги ему переводятся в январе после индексации. Соответственно, поступает именно та сумма, которую он заявил, то есть 453 тыс., а проиндексированная сумма остается на счёте", – пояснил аудитор СП Сергей Штогрин.

За 10 лет порядка 700 тыс. граждан имеют на своих счетах проиндексированные остатки в пределах до 25 тыс. рублей каждый. Порой об этих остатках люди даже не знают. Счётная палата предложила выплатить их всем, у кого они накопились.

4
Кто может оформить материнский капитал?

На материнский капитал имеют право:

– женщины, родившие или усыновившие второго или третьего ребёнка с 1 января 2007 года;

– женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 января 2020 года;

– отцы – единственные усыновители второго и третьего ребёнка по решению суда после 1 января 2007 года;

– отцы, которые усыновили первого ребёнка по решению суда после 1 января 2020 года;

– отцы, если мама ребёнка умерла или её лишили родительских прав.

Кстати, с 15 апреля 2020 года сертификат оформляется автоматически. Сведения о рождении или усыновлении ребёнка поступят в ПФР из ЗАГСа, поэтому никуда обращаться с заявлением не потребуется. Данные об оформлении сертификата можно посмотреть в личном кабинете на сайте ПФР или на портале "Госуслуги".

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.09.2021 14:30
- гость -

сейчас, не дожидаясь трёхлетия ребёнка, материнский капитал можно потратить только на:
– первоначальный взнос при покупке квартиры.
При этом сертификат нельзя использовать на покупку жилья.

Я что-то не догнал краями...

30.09.2021 15:15
- гость -

не догнал краями..

частично можно - а на все деньги купить однушку нет

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