Как хотят изменить условия использования материнского капитала в России?

Счётная палата РФ предложила расширить возможности использования средств по материнскому капиталу. В частности, речь идёт о том, чтобы разрешить использовать сертификат до достижения ребёнком трёх лет, а также ежегодно выплачивать из этих средств семьям на подготовку к школе по 20 тысяч рублей. Подробнее о том, как хотят доработать программу материнского капитала, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Вы правы, можно. Но сейчас, не дожидаясь трёхлетия ребёнка, материнский капитал можно потратить только на:
– первоначальный взнос при покупке квартиры или погашение уже взятого жилищного кредита;
– дошкольное образование (оплата занятий в кружках, спортивных секциях);
– приобретение товаров для детей-инвалидов для реабилитации ребёнка (специальные велосипеды, кресла, кровати, подъёмные устройства, столы, компьютеры, спортивное оборудование и другие средства развития);
– ежемесячные выплаты (до исполнения ребёнку трёх лет).
При этом сертификат нельзя использовать на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию. В Счётной палате предлагают эти ограничения снять.
По данным ведомства, такая мера затронула бы более 1,5 млн семей, которые получили сертификаты в период с 2018 по 2020 год и на 1 января 2021 года не обращались за использованием маткапитала.
Ещё хотят уровнять права родителей при использовании средств маткапитала. Сейчас при рождении первенца родители получают пособие до трёх лет из федерального бюджета. Семьям, где родился второй ребёнок, такую выплату можно оформить, но только из маткапитала. В итоге возможности использования сертификата сокращаются.
Также специалисты Счётной палаты указали на ещё одну системную проблему: остатки средств на счетах граждан, использовавших маткапитал не полностью.
"Человек подаёт в декабре заявление на использование в полном объёме, например, 453 тыс. рублей, а деньги ему переводятся в январе после индексации. Соответственно, поступает именно та сумма, которую он заявил, то есть 453 тыс., а проиндексированная сумма остается на счёте", – пояснил аудитор СП Сергей Штогрин.
За 10 лет порядка 700 тыс. граждан имеют на своих счетах проиндексированные остатки в пределах до 25 тыс. рублей каждый. Порой об этих остатках люди даже не знают. Счётная палата предложила выплатить их всем, у кого они накопились.
На материнский капитал имеют право:
– женщины, родившие или усыновившие второго или третьего ребёнка с 1 января 2007 года;
– женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 января 2020 года;
– отцы – единственные усыновители второго и третьего ребёнка по решению суда после 1 января 2007 года;
– отцы, которые усыновили первого ребёнка по решению суда после 1 января 2020 года;
– отцы, если мама ребёнка умерла или её лишили родительских прав.
Кстати, с 15 апреля 2020 года сертификат оформляется автоматически. Сведения о рождении или усыновлении ребёнка поступят в ПФР из ЗАГСа, поэтому никуда обращаться с заявлением не потребуется. Данные об оформлении сертификата можно посмотреть в личном кабинете на сайте ПФР или на портале "Госуслуги".
Комментарии
сейчас, не дожидаясь трёхлетия ребёнка, материнский капитал можно потратить только на:
– первоначальный взнос при покупке квартиры.
При этом сертификат нельзя использовать на покупку жилья.
Я что-то не догнал краями...
не догнал краями..
частично можно - а на все деньги купить однушку нет