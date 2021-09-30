Как хотят изменить условия использования материнского капитала в России?

Разве сейчас маткапитал нельзя использовать до достижения ребёнком трёх лет?

Вы правы, можно. Но сейчас, не дожидаясь трёхлетия ребёнка, материнский капитал можно потратить только на:

– первоначальный взнос при покупке квартиры или погашение уже взятого жилищного кредита;

– дошкольное образование (оплата занятий в кружках, спортивных секциях);

– приобретение товаров для детей-инвалидов для реабилитации ребёнка (специальные велосипеды, кресла, кровати, подъёмные устройства, столы, компьютеры, спортивное оборудование и другие средства развития);

– ежемесячные выплаты (до исполнения ребёнку трёх лет).

При этом сертификат нельзя использовать на покупку жилья, иные виды образования и накопительную пенсию. В Счётной палате предлагают эти ограничения снять.

По данным ведомства, такая мера затронула бы более 1,5 млн семей, которые получили сертификаты в период с 2018 по 2020 год и на 1 января 2021 года не обращались за использованием маткапитала.