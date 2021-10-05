У Тельцов – любовь, у Львов – враги. Какие знаки станут самыми счастливыми в октябре 2021?

От октября 2021 года некоторые поклонники астрологии ничего хорошего не ждут. Оно и понятно: первые полмесяца нам придётся жить с ретроградным Меркурием, на который мы привыкли сваливать все беды и неудачи. И всё же астрологи настроены оптимистично. Октябрь станет для человечества временем новых открытий и благоприятных изменений, пишет DailyHoro.ru. Специалисты уверены, что найдётся место и для любви, и для карьерного роста, и для долгожданного путешествия. Но как всегда, некоторым знакам зодиака повезёт больше, чем остальным. Рассказываем, что нам обещает гороскоп на октябрь 2021 года.
У Овнов в октябре наступит время душевных исканий и размышлений. Астрологи уверены, что представителям знака на время нужно прекратить свой "бег в колесе", немного замедлиться и уделить время духовному развитию. Октябрь для Овнов – наилучший момент, чтобы взять отпуск и отправиться в путешествие. Даже если оно будет небольшим, вы всё равно сможете многое переосмыслить и поймать "озарение". Главное – во время отдыха уделить внимание своей душе, а не телу.
Свежие мысли и эмоции помогут вам по возвращению работать с удвоенной силой и получать двойную же выгоду. А тем Овнам, которые уже нашли себя в духовном плане, астрологи советуют делиться мудростью с окружающими.
Тельцов в октябре ждёт очень важное знакомство. Астрологи уверены: в жизни представителей знака появится человек, посланный кармой. Причём это может быть и друг, и коллега, и даже вторая половинка. Главное – этот человек откроет вам новые знания и эмоции, которых вам давно не хватало в жизни. Всё это позволит преодолеть трудности и найти выход из, казалось бы, безнадёжной ситуации.
Но при этом не стоит перекладывать всю ответственность на другого человека. Астрологи советуют сохранять спокойствие, трезво оценивать свои силы и добавить капельку самокритики. Тогда вы будете работать продуктивно, завоюете уважение коллег и сделаете большой шаг на пути к успеху.
И ещё: в первой половине месяца лучше не совершать дорогих покупок и не носить с собой крупные суммы. Ретроградный Меркурий не дремлет и деньги вы можете просто потерять.
Близнецам в октябре следует быть особенно внимательными. По мнению астрологов, месяц станет для представителей знака ключевым. Мол, от принятых в это время решений зависит ваша жизнь на ближайший год. А уж "нарешать" вспыльчивые Близнецы могут всякое.
Самая большая опасность, по мнению специалистов, – разочарование в любви. Чтобы её не произошло, астрологи советуют ни в коем случае не ревновать. Это может разрушить отношения (или шансы их построить), вогнать вас в депрессию и подпортить все дальнейшие планы. Даже если поскандалить хочется очень сильно, держите себя в руках и лучше сфокусируйтесь на работе. Так вы и отвлечётесь, и в делах продвинетесь.
Ракам следует осторожнее выбирать свой круг общения. Если там окажутся "неправильные" люди, в октябре звёзды вас за это накажут. Астрологи предупреждают: во втором месяце осени представители знака будут чересчур восприимчивы к окружающим. Поэтому лживые люди запросто смогут вас обмануть, а "токсичные" товарищи испортят вам настроение и даже вгонят в депрессию.
В этот период лучше полагаться на себя. Астрологи советуют побольше времени проводить наедине с собой, развиваясь духовно. Но это не значит, что следует наглухо закрыться от людей. Просто будет лучше, если в приоритет вы поставите собственное мнение, а главной целью месяца станут работа, достижение целей и саморазвитие.
Для Львов октябрь обещает быть непростым. Пережить этот месяц достойно вам помогут сила духа и нескончаемая вера в себя. В ближайшее время на пути у Львов встанет немало врагов и недоброжелателей, которые захотят испортить им все планы. И те представители знака, которые сохранят уверенность в собственных силах, смогут легко преодолеть эти неприятности и выйти из ситуации победителями.
А вот на интуицию Львам полагаться не стоит. Астрологи предупреждают, что в октябре она, скорее всего, вас обманет. Поэтому решения лучше принимать взвешенно, опираясь на факты. Домысливать ничего не нужно.
У Дев в октябре тоже появятся недоброжелатели. Окружающие то и дело будут пытаться спровоцировать вас на конфликт. А эмоции, как правило, решению проблем не помогают. Астрологи советуют сохранять спокойствие и не поддаваться внешним раздражителям.
Лучше сосредоточьтесь на делах. Октябрь – не время, когда задачи стоит откладывать на "потом". Промедлите сейчас – потом, скорее всего, и вовсе забросите. Лучше возьмите себя в руки и завершите все "подвисшие" проекты. Так вы и собой будете гордиться, и заряд энергии для последующих свершений получите.
Для Весов октябрь станет очень сложным и нестабильным месяцем. Представители знака привыкли жить размеренно, а к решению проблем – подходить взвешенно и поступательно. Но во второй месяц осени они могут столкнуться с жёсткой критикой со стороны. Может дойти и до конфликтов, из-за которых весь рабочий настрой Весов сойдёт на нет.
Астрологи советуют представителям знака сохранять спокойствие и не отступать от своего. Зачем слушать других, если вы уверены, что всё делаете правильно? А жаркие ссоры могут не только помешать работе, но и подорвать здоровье.
Главное – не начинайте корить себя сами за совершённые ошибки. Помните, что допускать их свойственно абсолютно всем. Но далеко не у каждого хватает смелости взяться за их исправление.
Самое сложное для Скорпионов – пережить начало месяца. В этот период вас ждут постоянные сложности и неудачи. В какой-то момент вам покажется, что ни одно из важных дел вы не сможете завершить успешно. Но поддаваться унынию не стоит, успокаивают астрологи. С середины месяца звёзды будут на вашей стороне.
Скорпионам откроются новые возможности, которые позволят взглянуть на насущные дела под совершенно другим углом. Особенно благоприятной вторая половина месяца станет для тех, кто занимается бизнесом. Им астрологи обещают огромные перспективы. Главное – не переоценивать свои возможности и не брать на себя слишком много. Если вы чересчур поверите в себя, удачи и прибыли вам не видать.
Для Стрельцов октябрь станет месяцем путешествий и поездок. По словам астрологов, звёзды сделают всё, чтобы "сдвинуть" вас с привычного места. Даже если отпуск у вас не запланирован, стоит ждать дальней командировки. Лучше соглашаться, не думая. Если верить прогнозу, вдали от дома вы сможете найти и новые возможности для развития, и полезные знакомства.
Главное – не переоценивать тех, кто вас окружает. Астрологи советуют трезво смотреть на вещи и полагаться только на себя. Тогда открывшиеся вам возможности вы используете на все сто.
Самые приятные события звёзды в октябре обещают Козерогам. Бизнес-возможностей и внезапного повышения в прогнозе нет. Зато там есть любовь – чистая, настоящая и долгожданная. Месяц станет благоприятным для романтики и свиданий. Те представители знака, которые будут открыты новым знакомствам, точно обретут своего человека.
Астрологи советуют отнестись к такому подарку Вселенной со всем уважением. В начале отношений следует осторожно подбирать слова и уж тем более продумывать поступки. Неверное решение может поставить крест на вашей любовной истории.
Водолеи в октябре станут машинами продуктивности. Вы ощутите в себе невероятное желание упорно работать, стараться и добиваться поставленных целей. И астрологи уверены, что звёзды помогут вам выполнить все намеченные планы. Пока все страдают от осенней хандры, вы сможете начать интересный проект, запустить своё дело или получить повышение на работе.
Главное – не загнать себя в попытке достичь успеха. В октябре у Водолеев велик риск переутомиться и заболеть. Чтобы этого не случилось, лучше делать дела размеренно. Какими бы амбициозными и дерзкими ваши планы ни были, чётко продумайте свой порядок действий. И не забывайте об отдыхе: иначе ваш запал быстро иссякнет.
Рыбы в октябре прочувствуют на себе все "прелести" осенней хандры. По словам астрологов, начало месяца запомнится представителям знака жуткими перепадами настроения. С утра вы готовы покорить мир, а вечером лежите и бичуете себя.
Астрологи уверены, что от плохих мыслей нужно правильно отвлекаться. Загрустили – берите и делайте насущные дела. Даже если не работает голова, пусть сначала начнут руки. Так вы забудете про печаль, войдёте во вкус и завершите начатое. А те Рыбы, которые будут сидеть без дела и корить себя за апатию, рискуют впасть в затяжную депрессию.
Ещё одним источником вдохновения может стать любовь. Звёзды обещают вам парочку интересных знакомств, которые могут перерасти во что-то большое и светлое.
Комментарии
Вот так выглядит новая периодичность всех знаков Зодиака с точки зрения NASA:
Козерог: 20 января - 16 февраля;
Водолей: 16 февраля - 11 марта;
Рыбы: 11 марта - 18 апреля;
Овен: 18 апреля - 13 мая;
Телец: 13 мая - 21 июня;
Близнецы: 21 июня - 20 июля;
Рак: 20 июля - 10 августа;
Лев: 10 августа - 16 сентября;
Дева: 16 сентября - 30 октября;
Весы: 30 октября - 23 ноября;
Скорпион: 23 ноября - 29 ноября;
Змееносец: 29 ноября - 17 декабря;
Стрелец: 17 декабря - 20 января.
две недели назад совсем другое обещали!!!