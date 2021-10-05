У Тельцов – любовь, у Львов – враги. Какие знаки станут самыми счастливыми в октябре 2021?

Тельцы. Не закрывайтесь от людей

Тельцов в октябре ждёт очень важное знакомство. Астрологи уверены: в жизни представителей знака появится человек, посланный кармой. Причём это может быть и друг, и коллега, и даже вторая половинка. Главное – этот человек откроет вам новые знания и эмоции, которых вам давно не хватало в жизни. Всё это позволит преодолеть трудности и найти выход из, казалось бы, безнадёжной ситуации.

Но при этом не стоит перекладывать всю ответственность на другого человека. Астрологи советуют сохранять спокойствие, трезво оценивать свои силы и добавить капельку самокритики. Тогда вы будете работать продуктивно, завоюете уважение коллег и сделаете большой шаг на пути к успеху.

И ещё: в первой половине месяца лучше не совершать дорогих покупок и не носить с собой крупные суммы. Ретроградный Меркурий не дремлет и деньги вы можете просто потерять.