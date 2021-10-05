Как оформить единовременную выплату из пенсионных накоплений и кто это может сделать?

Жители России могут оформить единовременную выплату из пенсионных накоплений. Причем сделать это могут как граждане, уже достигшие пенсионного возраста, так и более молодые, но только если выполнен ряд условий. Что нужно сделать, чтобы получить выплату, как это сделать и кто на нее может рассчитывать, напомнили в Пенсионном фонде.
Во-первых, пенсионеры, то есть мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, отпраздновавшие 55-летие.
Во-вторых, претендовать на выплату могут мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения. Важно, чтобы у них были сформированы пенсионные накопления. Речь идёт о гражданах, которые работали официально в период с 2002 по 2004 год. За них работодатели отчисляли страховые взносы. Либо граждане самостоятельно уплачивали добровольные взносы в рамках программы госсофинансирования пенсий.
"За плечами должно быть минимум 12 лет стажа и накоплен хотя бы 21 балл пенсионного коэффициента. Накопительная пенсия должна составлять 5% и меньше от суммы накопительной пенсии и страховой пенсии по старости", – уточнили в отделении ПФР по Алтайскому краю.В-третьих, получить выплату могут владельцы сертификатов на материнский капитал, которые направили его средства на накопительную пенсию.
В-четвертых — индивидуальные предприниматели. Причем независимо от возраста, главное условие, чтобы они с 2002 по 2006 год делали отчисления в Пенсионный фонд.
"Некоторые категории граждан имеют право обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации с заявлением о выплате им средств пенсионных накоплений не в расчете на ежемесячную выплату, а в виде разовой выплаты – то есть все пенсионные накопления гражданина выплачиваются одномоментно", — говорится в сообщении Пенсионного фонда.
Если не получает, то нужно подать документы о трудовой деятельности, документы о нетрудоспособности членов семьи (если есть), свидетельства о рождении детей.
Через Госуслуги заявление пока не принимается.
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