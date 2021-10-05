Как оформить единовременную выплату из пенсионных накоплений и кто это может сделать?

Кто может получить единовременную выплату из пенсионных накоплений?

Во-первых, пенсионеры, то есть мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, отпраздновавшие 55-летие.

Во-вторых, претендовать на выплату могут мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения. Важно, чтобы у них были сформированы пенсионные накопления. Речь идёт о гражданах, которые работали официально в период с 2002 по 2004 год. За них работодатели отчисляли страховые взносы. Либо граждане самостоятельно уплачивали добровольные взносы в рамках программы госсофинансирования пенсий.

"За плечами должно быть минимум 12 лет стажа и накоплен хотя бы 21 балл пенсионного коэффициента. Накопительная пенсия должна составлять 5% и меньше от суммы накопительной пенсии и страховой пенсии по старости", – уточнили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

В-третьих, получить выплату могут владельцы сертификатов на материнский капитал, которые направили его средства на накопительную пенсию.

В-четвертых — индивидуальные предприниматели. Причем независимо от возраста, главное условие, чтобы они с 2002 по 2006 год делали отчисления в Пенсионный фонд.