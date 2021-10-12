12 октября в Барнауле сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Степанову уже предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ. В ближайшее время будет решён вопрос о заключении управделами под стражу. Чем известен Андрей Степанов, кем он работал до своего прихода в правительство и сколько денег зарабатывал – в материале amic.ru.
Андрей Степанов родился 18 января 1965 года в Барнауле. В 1987 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство" с присвоением квалификации "Инженер-строитель". Второе высшее образование получил в 1999 году, окончив ВЗФИ по специальности "Финансы и кредит" с присвоением квалификации "Экономист". В 2003 году получил дополнительное профобразование в Сибирской академии госслужбы по программе "Государственное и муниципальное управление".
В студенческие годы он был разнорабочим, плотником-бетонщиком, а также тренером. Принимал участие в строительстве крупных объектов в Алтайском крае и в других регионах страны. Занимался научной деятельностью. После окончания института устроился в строительное управление треста "Энергострой". За три года прошёл путь от мастера и прораба до начальника участка.
В 1990 году был переведён в экспериментальное производственное проектно-строительное объединение "Алтайагрожилстрой" на должность замначальника производственного отдела собственного строительства, осуществлял строительный контроль. С 1991 года продолжил свою деятельность в Алтайском краевом исполнительном комитете в отделе координации строительства и промышленности стройматериалов. В этот период принимал участие в создании крупных объектов социально-культурного назначения. В 1995 году Степанова перевели в администрацию Центрального района Барнаула на должность председателя комитета по экономике, замглавы администрации района.
С 2002 года он состоял на государственной гражданской службе Алтайского края. Работал на должности заместителя, начальника общего отдела, начальника департамента документационного обеспечения администрации Алтайского края, руководителя региональной Госинспекции. С 1 ноября 2018 года назначен управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края.
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