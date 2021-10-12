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Что известно об управделами алтайского губернатора, обвиняемого по двум статьям УК

, ИА "Амител"
Андрей Степанов на своей нынешней должности отработал почти три года
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

12 октября в Барнауле сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю задержали управделами губернатора и правительства Алтайского края Андрея Степанова. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Степанову уже предъявили обвинение по ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ. В ближайшее время будет решён вопрос о заключении управделами под стражу. Чем известен Андрей Степанов, кем он работал до своего прихода в правительство и сколько денег зарабатывал – в материале amic.ru.

1
Какое образование получил Андрей Степанов?

Андрей Степанов родился 18 января 1965 года в Барнауле. В 1987 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство" с присвоением квалификации "Инженер-строитель". Второе высшее образование получил в 1999 году, окончив ВЗФИ по специальности "Финансы и кредит" с присвоением квалификации "Экономист". В 2003 году получил дополнительное профобразование в Сибирской академии госслужбы по программе "Государственное и муниципальное управление".

2
Кем работал Андрей Степанов до прихода в правительство?

В студенческие годы он был разнорабочим, плотником-бетонщиком, а также тренером. Принимал участие в строительстве крупных объектов в Алтайском крае и в других регионах страны. Занимался научной деятельностью. После окончания института устроился в строительное управление треста "Энергострой". За три года прошёл путь от мастера и прораба до начальника участка.

В 1990 году был переведён в экспериментальное производственное проектно-строительное объединение "Алтайагрожилстрой" на должность замначальника производственного отдела собственного строительства, осуществлял строительный контроль. С 1991 года продолжил свою деятельность в Алтайском краевом исполнительном комитете в отделе координации строительства и промышленности стройматериалов. В этот период принимал участие в создании крупных объектов социально-культурного назначения. В 1995 году Степанова перевели в администрацию Центрального района Барнаула на должность председателя комитета по экономике, замглавы администрации района.

3
Когда Степанов пришёл на госслужбу?

С 2002 года он состоял на государственной гражданской службе Алтайского края. Работал на должности заместителя, начальника общего отдела, начальника департамента документационного обеспечения администрации Алтайского края, руководителя региональной Госинспекции. С 1 ноября 2018 года назначен управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края.

4
Сколько заработал управделами в 2020 году?
Андрей Степанов задекларировал по итогам прошлого года 2,399 млн рублей, а его жена – 187 тысяч рублей. В собственности у Степанова нет недвижимости, а из средств передвижения – автомобили ВАЗ-232900-01 и Toyota Estima. В пользовании у чиновника жилой дом (65,2 кв. м), два земельных участка (1732 кв. м  и 1328 кв. м), гараж (18 кв. м) и недостроенный жилой дом (263,8 кв. м). У супруги Степанова, помимо автомобиля Toyota Corolla Spaсio, на праве собственности есть четыре земельных участка (включая два, находящихся в пользовании у мужа) общей площадью 5330 кв. м, два жилых дома (они также указаны в декларации Степанова) и квартира 65,6 кв.м. Ещё один участок (819 "квадратов") принадлежит жене управделами на праве пользования.
5
Кто был управделами до Степанова?
Алексей Белобородов. В октябре 2017 года против него возбудили уголовное дело за растрату бюджетных средств и получение взятки. После возбуждения дела Белобородов был отстранён от занимаемой должности, на которую в 2013 году его назначил губернатор Александр Карлин, а уволили Белобородова летом 2018 года. Приказ об увольнении подписывал уже новый глава региона Виктор Томенко (на тот момент в статусе врио). Суд приступил к рассмотрению дела Белобородова в январе 2019-го, а приговор вынес только в марте 2020-го. В итоге бывший управделами получил три года колонии и штраф в размере 4 млн рублей. В настоящее время он уже вышел на свободу.
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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