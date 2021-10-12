Кем работал Андрей Степанов до прихода в правительство?

В студенческие годы он был разнорабочим, плотником-бетонщиком, а также тренером. Принимал участие в строительстве крупных объектов в Алтайском крае и в других регионах страны. Занимался научной деятельностью. После окончания института устроился в строительное управление треста "Энергострой". За три года прошёл путь от мастера и прораба до начальника участка.

В 1990 году был переведён в экспериментальное производственное проектно-строительное объединение "Алтайагрожилстрой" на должность замначальника производственного отдела собственного строительства, осуществлял строительный контроль. С 1991 года продолжил свою деятельность в Алтайском краевом исполнительном комитете в отделе координации строительства и промышленности стройматериалов. В этот период принимал участие в создании крупных объектов социально-культурного назначения. В 1995 году Степанова перевели в администрацию Центрального района Барнаула на должность председателя комитета по экономике, замглавы администрации района.