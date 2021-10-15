Золотая осень. Какая погода ждёт жителей Алтайского края с 16 по 20 октября

Ясная и без осадков погода продержится в Алтайском крае до середины следующей недели, сообщил amic.ru ведущий синоптик Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Эдуард Болгов. Ветер юго-восточный, слабый. Лишь местами его порывы усилятся днем до 12 метров в секунду.

В период с 16 по 19 октября днём воздух прогреется до +5…+10 градусов, местами по югу потеплеет до +13…+18 градусов. По ночам столбики термометров будут колебаться от слабоположительных до слабоотрицательных отметок. Это, конечно, не бабье лето, но для октября погода просто идеальная, отмечает синоптик.

Кстати, если верить приметам, зима ещё не скоро придёт в Алтайский край. 14 октября, на Покров, снег у нас так и не выпал, а это значит, что он не ляжет ещё месяц, зима будет тёплой и малоснежной.

Как говорится, поживём – увидим, а пока ловим тёплые солнечные лучи и наслаждаемся золотой осенью.