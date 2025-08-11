Перед сбором урожая следует заострить свое внимание на ботве

11 августа 2025, 19:06, ИА Амител

Картофель / Фото: из архива amic.ru

Картофель, который огородники называют "вторым хлебом", получает особенное внимание дачников – он позволяет обеспечить себе сытую зиму. Как пишет Transsib.info, урожайность картошки можно увеличить даже в августе.

Верный признак скорого созревания клубней – увядание ботвы. Пожелтение и засыхание листвы свидетельствует об активном перераспределении питательных веществ в подземные части растения. Этот естественный процесс можно активизировать для получения более крупных, вкусных и питательных плодов.

Первый метод – пригибание ботвы с помощью грабель. Этот прием стимулирует более интенсивный отток питательных веществ из надземной части растения в клубни, ускоряя их вызревание. Однако следует подождать, пока ботва полностью усохнет.

Другой способ – скашивание за две недели до предполагаемой уборки. Оставшиеся части стеблей оказывают незначительное влияние на питание клубней, помогая быстрому созреванию.

Кроме того, можно использовать сульфат калия. Раствор приготавливают из 300 граммов вещества на 10 литров воды и распыляют на листья. В результате она начинает усыхать.