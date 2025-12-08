На Камчатке пекарю отсекло руку по плечо во время работы
По данным правоохранителей, он неосторожно обращался с тестораскаточной машинкой
08 декабря 2025, 18:41, ИА Амител
В Камчатском крае 34-летний пекарь лишился руки на работе. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, сообщает следственное управление по Камчатскому краю.
По предварительной информации следователей, несчастный случай произошел в городе Елизово вечером 7 декабря. Как утверждает управление, пекарь неосторожно обращался с тестораскаточной машиной, в итоге ему отсекло правую руку по плечо.
«По итогам доследственной проверки органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», – говорится в сообщении.
Ранее Кирилл Терешин, более известный как треш-блогер "Руки-Базуки", получил плачевные анализы, после которых нельзя делать многочисленные операции. В итоге ему угрожает ампутация рук.
