На Камчатке пекарю отсекло руку по плечо во время работы

По данным правоохранителей, он неосторожно обращался с тестораскаточной машинкой

08 декабря 2025, 18:41, ИА Амител

Пекарня / СУ СК России по Камчатскому краю

В Камчатском крае 34-летний пекарь лишился руки на работе. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, сообщает следственное управление по Камчатскому краю.

По предварительной информации следователей, несчастный случай произошел в городе Елизово вечером 7 декабря. Как утверждает управление, пекарь неосторожно обращался с тестораскаточной машиной, в итоге ему отсекло правую руку по плечо.

«По итогам доследственной проверки органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», – говорится в сообщении.

