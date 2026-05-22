Не жди отпуска. Санаторий "БелокурЪ" зовет на июньский апгрейд самочувствия со скидкой

Релакс-программы, целебный воздух, живописная природа и возможность приехать с некрупным питомцем — все это доступно со скидкой 10%

22 мая 2026, 12:40, ИА Амител erid: 2W5zFK2mPSH

Санаторий "БелокурЪ" / Фото: Виктория Колесова

Май подходит к концу, и усталость от рабочих задач, городского шума и вечного "надо" чувствуется все сильнее. Хочется к воде, на природу и туда, где можно сменить ритм хотя бы на несколько дней. Для перезагрузки не обязательно ждать большого отпуска: двух-трех дней в Белокурихе, известной своими целебными свойствами, уже может быть достаточно, чтобы вернуть себе силы. В июне санаторий "БелокурЪ" делает такой отдых доступнее: весь месяц здесь (при заезде с 1.06.2026 и выезде по 30.06.2026) действует скидка 10% на все виды путевок от двух суток.

Уютно, как дома

"БелокурЪ" расположен у подножия горы Церковка. Рядом — лес, река, терренкуры (тропы для оздоровительных прогулок на свежем воздухе), канатно-кресельный подъемник. Из окон всех номеров открывается живописный пейзаж.

В здравнице всего 28 номеров. Такой мини-формат помогает сохранить камерную атмосферу, персональное внимание и домашний комфорт. Здесь нет ощущения большого потока и шума, зато есть уютные, комфортные номера и благоустроенная территория.

Неподалеку находятся достопримечательности курорта, кафе и рестораны. Еще одно важное преимущество — в санаторий можно приехать с некрупным питомцем.

Санаторий "БелокурЪ" / Фото: Виктория Колесова

Многопрофильная база

"БелокурЪ" работает по специализированной медицинской лицензии и делает акцент на профилактику и восстановление. Лечебная база и опыт медперсонала помогают подобрать программы под разные запросы.

В санатории есть направления для женского и мужского здоровья, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов дыхания, а также авторские курсы для снижения веса, укрепления иммунитета и снятия стресса. Главный врач составляет перечень процедур индивидуально — с учетом показаний и пожеланий гостя.

Дополнить оздоровительный курс можно спа-процедурами и посещением бассейна.

Узнать подробнее об акциях и скидках, забронировать путевку можно по бесплатному номеру 8-800-700-99-65, а также написав в "Макс".

ООО "Белокур"

Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79

Тел.: +7 (38577) 3‒44‒04

"ВКонтакте"

Сайт

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста