Конфликт разгорелся из-за разницы в санитарных требованиях, предъявляемых к приправам и сушеным овощам

22 мая 2026, 10:30, ИА Амител

Суд из-за чеснока / Фото: изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Компания "Камелот-А" — юрлицо сети продуктовых магазинов "Ярче" — отстояла право продавать сушеный молотый чеснок в споре с алтайским Роспотребнадзором. И заодно утвердила место этого товара в продуктовой категории сушеных овощей, для чего даже потребовалась судебная экспертиза. Чеснок стал причиной судебного спора между торговой сетью и надзорным ведомством, финальное решение по которому размещено в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

"Проблемный" молотый чеснок обнаружили в магазине "Ярче" на улице Партизанской в Барнауле. Информация о том, что продукт не соответствует микробиологическим требованиям, поступила в Роспотребнадзор из Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. После чего компания "Камелот-А" получила предписание о приостановке продажи специи.

Изготовила приправу компания "Бриджтаун Фудс" из Владимирской области. Она также получила от "родного" владимирского Роспотребнадзора предостережение, которое ей удалось опротестовать.

«В протоколе лабораторного исследования неверно указан гигиенический норматив по микробиологическим показателям» — так описали ситуацию в решении суда.

Это в контексте данного спора означает следующее: при исследовании владимирского чеснока были применены завышенные требования. Конфликт же "Камелот-А" с алтайским Роспотребнадзором оказался немного сложнее. К разным категориям продукции применяются разные требования, и "Камелот-А" настаивал, что чеснок относится к группе "овощи сушеные, не бланшированные перед сушкой", под микробиологические стандарты которой продукт вполне подходил.

Роспотребнадзор же был убежден, что продукт относится к категории "чеснок порошкообразный".

«То обстоятельство, что чеснок относится к овощам, [Роспотребнадзором] не оспаривается и подтверждается, в частности, Государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию», — ссылается на позицию надзорного ведомства суд.

Судье в итоге пришлось выступить в роли эксперта. И, похоже, даже понюхать и попробовать предмет спора на вкус, чтобы прийти к выводу: речь все же идет о сушеных овощах. Во всяком случае, вкус и запах продукта, зафиксированные судом, описаны в решении.

«На судебном заседании 28.10.2025 суд вскрыл упаковку спорного продукта и обозрел содержимое пакета. По результатам осмотра суд пришел к выводу о том, что содержимое пакета представляет собой сушеные кусочки неправильной формы различного размера (примерно 1 мм, плюс-минус 0,5 мм), неоднородного цвета, с запахом и вкусом чеснока», — гласит судебная "рецензия".

Впрочем, к участию в процессе все равно привлекли и эксперта-профессионала. Специалист также указал: товар не порошкообразный, может служить и в качестве приправы, и в качестве готового продукта. В Роспотребнадзоре с этими выводами не согласились, но оспорить их не смогли.

Повторную экспертизу суд счел уже излишней. А потому чеснок уверенно "прописался" именно в категории сушеных овощей, а предписание Роспотребнадзора признали незаконным.

«Предписание [Роспотребнадзора] № 05/316 от 11.07.2025 нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку безосновательно и незаконно запрещает реализацию безопасной пищевой продукции, что лишает ["Камелот-А"] возможности получить прибыль от продажи товара и, напротив, приносит убытки заявителю», — принял решение Арбитражный суд.

Напомним, не так давно в СМИ появилась информация о том, что в России набирает обороты торговля продуктами с истекшим сроком годности. Их нередко пускают в переработку, изготавливая полуфабрикаты. Чтобы замаскировать признаки порчи, в такие продукты активно добавляют специи, при этом на санитарные требования производители зачастую закрывают глаза.