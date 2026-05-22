Более 1,4 тысячи жителей Республики Алтай пострадали от укусов клещей

Сезон активности клещей в регионе начался 13 марта

22 мая 2026, 11:16, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Республике Алтай с начала эпидемического сезона зарегистрировали более 1,4 тысячи случаев укусов клещей. Среди пострадавших — 566 детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, сезон активности клещей в республике начался 13 марта. Несмотря на большое количество обращений, показатель оказался на 13,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

С начала сезона специалисты выявили девять случаев сибирского клещевого тифа, причем шесть заболевших — дети. Кроме того, зарегистрированы три случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого вирусного энцефалита.

Только за последнюю неделю от присасывания клещей в регионе пострадали 247 человек.

В Роспотребнадзоре напомнили жителям и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе. Специалисты рекомендуют носить закрытую одежду светлых оттенков, использовать репелленты, регулярно проводить самоосмотры и выбирать места для стоянок без высокой травы и сухостоя.

Сдать клеща на исследование можно в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай по адресу: Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 173/2.