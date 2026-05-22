Образцы уже в лаборатории Новороссийска — скоро станут известны первые результаты

22 мая 2026, 13:55, ИА Амител

Бананы / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Сочи в экспериментальной теплице впервые удалось вырастить бананы, достигшие технической зрелости. Эти плоды были отправлены на анализ в лабораторию, сообщил РИА Новости Андрей Платонов-младший, руководитель хозяйства "100 гектар".

«Бананы, достигшие технической зрелости, идеально подходят для транспортировки. В Эквадоре их часто собирают и отправляют в Россию», — добавил он.

В среду специалисты срезали созревшие бананы и отправили их в лабораторию Новороссийска для анализа состава и содержания полезных веществ, рассказал Платонов.

Эксперты намерены изучить как начальную стадию зрелости, так и полностью созревшие плоды, подчеркнул он.

Кроме того, хозяйство закупило бананы в магазинах для проведения сравнительного анализа. Результаты этой экспертизы станут известны в ближайшее время.

«Еще одну партию бананов из Сочи оставили дозревать по технологии, применяемой для длительной транспортировки экзотических фруктов», — заключил Платонов.

Ранее сообщалось, что в России начали строить первые теплицы для выращивания бананов.