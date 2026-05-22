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В Сочи собрали первый урожай бананов

Образцы уже в лаборатории Новороссийска — скоро станут известны первые результаты

22 мая 2026, 13:55, ИА Амител

Бананы / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Бананы / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Сочи в экспериментальной теплице впервые удалось вырастить бананы, достигшие технической зрелости. Эти плоды были отправлены на анализ в лабораторию, сообщил РИА Новости Андрей Платонов-младший, руководитель хозяйства "100 гектар".

«Бананы, достигшие технической зрелости, идеально подходят для транспортировки. В Эквадоре их часто собирают и отправляют в Россию», — добавил он.

В среду специалисты срезали созревшие бананы и отправили их в лабораторию Новороссийска для анализа состава и содержания полезных веществ, рассказал Платонов.

Эксперты намерены изучить как начальную стадию зрелости, так и полностью созревшие плоды, подчеркнул он.

Кроме того, хозяйство закупило бананы в магазинах для проведения сравнительного анализа. Результаты этой экспертизы станут известны в ближайшее время.

«Еще одну партию бананов из Сочи оставили дозревать по технологии, применяемой для длительной транспортировки экзотических фруктов», — заключил Платонов.

Ранее сообщалось, что в России начали строить первые теплицы для выращивания бананов. 

Россия Продукты
       

Комментарии 8

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Элен без ребят

13:58:56 22-05-2026

тыщи по две за кг будут?

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Гость

14:10:22 22-05-2026

Элен без ребят (13:58:56 22-05-2026) тыщи по две за кг будут? ... не каждая обезьяна может позволить себе такие дорогие бананы

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Гость

14:10:07 22-05-2026

В Сочи в экспериментальной теплице впервые удалось вырастить бананы---- вот сами вырастили, сами и ешьте))

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Екх

14:14:42 22-05-2026

Их в Эквадор на экспорт отправят!

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Гость

14:55:00 22-05-2026

Теперь нужны заградительные пошлины на ввоз, чтобы поддержать отечественного производителя

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Гость

14:55:56 22-05-2026

Гость (14:55:00 22-05-2026) Теперь нужны заградительные пошлины на ввоз, чтобы поддержат... Утиль сбор же!

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Элен без ребят

15:00:32 22-05-2026

Гость (14:55:00 22-05-2026) Теперь нужны заградительные пошлины на ввоз, чтобы поддержат... не подсказывайте им. а то далеко не все любители заморских фруктов, смогут позволить себе Илитные сочинские бананы.

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Гость

17:13:10 23-05-2026

когда мы в 1980х годах с родителями летали на море каждые 6 мес - в анапу адлер сочи - там они уже собирали бананы. тоже мне новость

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