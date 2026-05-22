Исчезающую кабаргу на Алтае хотят спасти с помощью нового нацпарка

В регионе осталось всего 239 особей сибирской кабарги

22 мая 2026, 14:35, ИА Амител

Исчезающая кабарга / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае вновь заговорили о необходимости срочных мер по спасению краснокнижной кабарги. На круглом столе в Барнауле экологи, представители власти и бизнеса обсудили создание нацпарка "Горная Колывань", который может стать ключевой территорией для сохранения редкого вида животных на Западном Алтае. По данным учета 2026 года, в регионе осталось всего 239 особей сибирской кабарги.

Обсуждение прошло 21 мая в рамках круглого стола "Инициатива "Бизнес и биоразнообразие" в Алтайском крае". Главной темой стала стремительно сокращающаяся популяция кабарги — одного из самых редких животных горной тайги, пишет "Банкфакс".

Эксперты отмечают, что основными угрозами для вида остаются браконьерство ради мускусной железы и разрушение естественной среды обитания. При этом жизнеспособная популяция животных пока сохраняется в бассейне реки Кумир в Чарышском округе. Именно эту территорию экологи предлагают сделать особо охраняемой природной зоной.

Замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк заявил, что ситуация с численностью вида вызывает серьезные опасения.

«Динамика численности кабарги оставляет желать лучшего. Алтайский край одним из первых регионов в Сибири внес этот вид в Красную книгу и исключил его из охотничьих ресурсов», — отметил он.

По словам чиновника, кабарга особенно уязвима из-за узкого ареала обитания и специфической кормовой базы. Животные питаются определенными видами мхов, а попытки искусственной подкормки практически не дают результата. Сложности возникают и с переселением особей в другие районы.

Представитель заповедника "Тигирекский" Алексей Грибков напомнил, что проект создания нацпарка "Горная Колывань" обсуждается уже несколько лет. В 2023 году были подготовлены материалы экологического обследования территории, однако окончательное решение пока не принято на федеральном уровне.

«Кабарга — это флаговый вид животного на этой территории, это популяционное ядро, за счет которого поддерживаются периферийные участки ареала, и если оно будет утрачено, то на всем ареале это скажется самым негативным образом», — подчеркнул эксперт.

Экологи также заявили, что официальные данные могут не отражать реальную ситуацию. По словам специалистов, со времен СССР численность кабарги в России сократилась примерно с 140 тысяч до 34 тысяч особей. При этом в соседней Республике Алтай насчитывается около трех тысяч животных, тогда как в Алтайском крае — менее 300.

Участники круглого стола предложили ряд мер по сохранению вида. Среди инициатив — полный запрет охоты на кабаргу в России сроком на 15 лет, прекращение выдачи разрешений на экспорт, усиление борьбы с браконьерами, внедрение новых методов учета и создание государственной программы восстановления популяции.

Кроме того, обсуждалось создание системы совместного патрулирования территорий, установка фотоловушек и обязательное согласование вырубки лесов и добычи полезных ископаемых в местах обитания животных.

По итогам встречи участники договорились продолжить работу над стратегией сохранения кабарги в Алтайском крае и содействовать продвижению проекта нацпарка "Горная Колывань".