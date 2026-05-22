В Барнауле на несколько дней ограничат движение транспорта на улице Никитина

Водителей и пешеходов попросили проявить внимательность

22 мая 2026, 11:51, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле на улице Никитина ограничат движение транспорта для проведения работ по строительству тепловой сети, сообщает мэрия.

«С 20:00 часов 22 мая до 06:00 часов 25 мая будет перекрыто движение транспорта в районе здания № 71», — предупредили в администрации города.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке, соблюдать требования временных дорожных знаков и ПДД, а также заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за ремонта моста через Лосиху изменится схема движения на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна. Новые правила движения будут действовать при следовании от проспекта Комсомольского.