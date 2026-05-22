В Барнауле на несколько дней ограничат движение транспорта на улице Никитина
Водителей и пешеходов попросили проявить внимательность
22 мая 2026, 11:51, ИА Амител
В Барнауле на улице Никитина ограничат движение транспорта для проведения работ по строительству тепловой сети, сообщает мэрия.
«С 20:00 часов 22 мая до 06:00 часов 25 мая будет перекрыто движение транспорта в районе здания № 71», — предупредили в администрации города.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке, соблюдать требования временных дорожных знаков и ПДД, а также заранее выбирать маршруты объезда.
Ранее сообщалось, что в Барнауле из-за ремонта моста через Лосиху изменится схема движения на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна. Новые правила движения будут действовать при следовании от проспекта Комсомольского.
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