102-летний ветеран Мария Денежкина получила знак "Почетный гражданин Алтайского края"

Награду ей лично передали глава региона и председатель краевого парламента

10 июля 2025, 17:15, ИА Амител

Александр Романенко, Мария Денежкина и Виктор Томенко / Фото: Дмитрий Черских / пресс-служба АКЗС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко вручили барнаульскому ветерану ВОВ Марии Денежкиной нагрудный знак "Почетный гражданин Алтайского края". Решение о присуждении приняли депутаты АКЗС на июньской сессии краевого парламента.

"К сожалению, в Алтайском крае осталось не так много ветеранов. Обычно мы принимали такое решение на августовской сессии, в канун дня рождения Алтайского края. Но в юбилейный год, год 80-летия Победы мы решили сделать это пораньше", – отметил Романенко.И добавил, что подобные решения принимаются по всей стране по поручению главы государства Владимира Путина.

"Мы благодарны всему вашему поколению и вам лично. С 19 лет воевали и защищали нашу страну и, получается, весь мир от фашизма", – сказал Виктор Томенко.

Марии Максимовне 102 года, она бодра духом и продолжает вести хозяйство. Великую отечественную войну прошла в качестве связиста. Признается, что было очень трудно. Но теперь она вспоминает только о хорошем: какой дружной была их рота, как дружили девушки-связистки, как на войне познакомилась с будущим мужем.

"Начала с Киева, а закончила Прагой. Коллектив у нас был дружный, пять лет прошли вместе. Всякое было и все пережили", – рассказала Мария Денежкина.

Это далеко не первая награда ветерана, на ее груди медали "За боевые заслуги", "За отвагу", "За Победу над Германией", орден Отечественной войны II степени.

Кроме Марии Денежкиной, нагрудным знаком также удостоили военного разведчика Егора Губернаторова из Ребрихинского района. Виктор Томенко и Александр Романенко вручат ему награду на следующей неделе.