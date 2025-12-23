В России впервые выписали административный штраф за склонение к аборту
Суд оштрафовал на 5 тысяч рублей мужчину, который предложил своей партнерше прервать беременность
23 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
В России вынесено первое судебное решение о привлечении к административной ответственности за склонение к аборту. Как следует из материалов мирового суда Мордовии, мужчина был оштрафован за то, что предложил своей партнерше прервать беременность.
Согласно информации благотворительного фонда "Женщины за жизнь", речь идет об их подопечной. Когда женщина сообщила партнеру, что беременна двойней, он предложил сделать аборт. Она разорвала отношения, обратилась за помощью в фонд и в итоге родила мальчика и девочку.
В декабре мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по статье закона Республики Мордовия "Склонение к искусственному прерыванию беременности". Ему был назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Это первое подобное судебное постановление в стране.
Справка: Мордовия стала первым регионом России, где в августе 2023 года был принят закон, запрещающий склонение к аборту. Согласно ему, нарушение (включая уговоры, предложения, обман) влечет штраф: для граждан – от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, для юридических – до 200 тысяч. Правонарушение считается совершенным независимо от того, был ли сделан аборт.
Решение вступило в законную силу и является прецедентным для возможного применения аналогичных норм в других регионах.
Ранее в Республике Алтай частные клиники полностью отказались от абортов.
08:12:14 23-12-2025
На СВО гада!
08:55:29 23-12-2025
Нужно ещё штраф ввести , если россиянка отказывает россиянину или тожероссиянину
09:28:10 23-12-2025
Гость (08:55:29 23-12-2025) Нужно ещё штраф ввести , если россиянка отказывает россиянин... бюджет столько денег не вместит!
09:55:11 23-12-2025
Musik (09:28:10 23-12-2025) бюджет столько денег не вместит!... Тогда за "я не такая" 15 суток давать
09:19:36 23-12-2025
Дибилизм шагает по госдуме.
09:22:38 23-12-2025
Какое дело государства до личной жизни двоих? Оба дураки. Одна не знала, что как появляются дети, а второй - как пользоваться презервативами. А в госдума заняться больше нечем, чем выдумывать идиотские законы. Что они там курят?
09:49:54 23-12-2025
После таких законов лишний раз к бабе подойти то не захочешь. Что у неё в голове. А то постоял рядом женись.А если ключик не подошл а по пьяни вроде и не че была ,что теперь всю жизнь пить из за неё . Расписку пусть пишут обоюдную что притензий не имеет
10:29:47 23-12-2025
Гость (09:49:54 23-12-2025) После таких законов лишний раз к бабе подойти то не захочешь...
Коли не умеешь пользоваться презервативом, то действительно лучше не подходи
10:30:34 23-12-2025
Гость (09:49:54 23-12-2025) После таких законов лишний раз к бабе подойти то не захочешь... Скажет что не в себе была, под давлением расписку писала.
10:35:36 23-12-2025
предложил своей партнерше прервать беременность.. Так, кто она ему, жена, подруга,партнер- понятие растяжимое. Каким макаром дело дошло до суда? Все процессы и разговоры фиксировались под протокол? Имеет ли посоветовавший какое отношение к беременности партнерши? Может он партнер по танцам? Партнерша постаралась, ее мама, папа? Загадки. Невероятные.
10:46:00 23-12-2025
интересно
а теперь еще на двоих и алименты будет платить
10:56:38 23-12-2025
интересно как они доказали, он что на площади прилюдно ее уговаривал?
14:44:05 23-12-2025
Гость (10:56:38 23-12-2025) интересно как они доказали, он что на площади прилюдно ее уг... Звони своему, включай запись и пусть попробует посклонять)))