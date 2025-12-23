В России впервые выписали административный штраф за склонение к аборту

Суд оштрафовал на 5 тысяч рублей мужчину, который предложил своей партнерше прервать беременность

23 декабря 2025, 07:45, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России вынесено первое судебное решение о привлечении к административной ответственности за склонение к аборту. Как следует из материалов мирового суда Мордовии, мужчина был оштрафован за то, что предложил своей партнерше прервать беременность.

Согласно информации благотворительного фонда "Женщины за жизнь", речь идет об их подопечной. Когда женщина сообщила партнеру, что беременна двойней, он предложил сделать аборт. Она разорвала отношения, обратилась за помощью в фонд и в итоге родила мальчика и девочку.

В декабре мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по статье закона Республики Мордовия "Склонение к искусственному прерыванию беременности". Ему был назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Это первое подобное судебное постановление в стране.

Справка: Мордовия стала первым регионом России, где в августе 2023 года был принят закон, запрещающий склонение к аборту. Согласно ему, нарушение (включая уговоры, предложения, обман) влечет штраф: для граждан – от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – до 50 тысяч, для юридических – до 200 тысяч. Правонарушение считается совершенным независимо от того, был ли сделан аборт.

Решение вступило в законную силу и является прецедентным для возможного применения аналогичных норм в других регионах.

Ранее в Республике Алтай частные клиники полностью отказались от абортов.