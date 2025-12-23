Вычислительному центру ЖКХ в историческом центре Барнаула дадут "вторую жизнь"

Проект одобрили на заседании градсовета

23 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Проект реставрации вычислительного центра ЖКХ в Барнауле / Фото: amic.ru

Вычислительный центр планируют капитально отремонтировать в Барнауле по адресу улица Льва Толстого, 3. Здание находится в исторической части краевой столицы. Проект реставрации обсудили 18 декабря на заседании градостроительного совета Барнаула. Эксперты уверены: нужно переосмыслить данную часть города и создать более удобные условия для пешеходов.

Что известно о проекте?

Проект реконструкции вычислительного центра ЖКХ представлял известный архитектор Владимир Золотов. Здание не попадает в охранные зоны, однако расположено рядом с несколькими объектами культурного наследия, включая Государственный художественный музей Алтайского края.

Владимир Золотов подробно рассказал, как будет идти реконструкция. В частности, изменят не только внутренние помещения здания, но и "вторую жизнь" получит внешний вид. Архитектор подчеркнул, что при проектировании не ставилась цель изменить фасад, а основной задачей было соблюдение нейтральной цветовой гаммы, которая органично бы вписывалась в окружающий ландшафт. Подразумевается строительство парковки. Все автомобили разместят внутри – на территории центра. Несколько машин можно будет оставить вдоль улицы Льва Толстого.

Что сказали эксперты?

Во-первых, члены градостроительного совета настояли на необходимости доработки входной группы, расположенной рядом с тротуаром. Совет предложил улучшить удобство для пешеходов и учесть эти моменты при доработке проектных решений. В частности, на это обратил внимание предприниматель Евгений Носенко. Он рекомендовал убрать все машины рядом с тротуаром, чтобы не мешать пешеходам, а в будущем можно было расширить улицу. Также эксперты рекомендовали одновременно отреставрировать котельную, которая расположена поблизости.

Особое внимание на заседании уделили вопросу безопасности и инженерных изысканий. Члены совета выразили обеспокоенность состоянием грунтов в этой части города, а также возможными рисками, связанными с установкой тяжелой техники вблизи исторических объектов.

В итоге проект одобрили.