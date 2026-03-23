Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме состоится, несмотря на военный конфликт

23 марта 2026, 07:45, ИА Амител

В храме / Фото: amic.ru

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме состоится, несмотря на напряженную обстановку на фоне военного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Иерусалимский патриархат.

Традиционное богослужение проходит в храме Гроба Господня накануне Пасхи. Во время церемонии огонь выносят из Кувуклии — часовни, где находится Гроб Господень.

В этом году служба запланирована на 11 апреля, в родительскую субботу. В патриархате подчеркнули, что она пройдет даже при введении ограничений: в случае закрытия храма из соображений безопасности церемонию проведут в пределах Старого города.

После богослужения священнослужители доставят Благодатный огонь в специальных лампадах к пограничным пунктам для дальнейшей передачи в другие страны.

Подобный формат уже применялся ранее — в 2020 году церемония проходила с ограниченным числом участников из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что магазинам и ресторанам в России хотят запретить продавать куличи до Пасхи. Крупные сети уже добровольно придерживаются подобных правил, но небольшие заведения нередко начинают продажи раньше срока ради привлечения клиентов.