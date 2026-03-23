Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме состоится, несмотря на военный конфликт

В этом году служба запланирована на 11 апреля

23 марта 2026, 07:45, ИА Амител

В храме / Фото: amic.ru
В храме / Фото: amic.ru

Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме состоится, несмотря на напряженную обстановку на фоне военного конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Иерусалимский патриархат.

Традиционное богослужение проходит в храме Гроба Господня накануне Пасхи. Во время церемонии огонь выносят из Кувуклии — часовни, где находится Гроб Господень.

В этом году служба запланирована на 11 апреля, в родительскую субботу. В патриархате подчеркнули, что она пройдет даже при введении ограничений: в случае закрытия храма из соображений безопасности церемонию проведут в пределах Старого города.

После богослужения священнослужители доставят Благодатный огонь в специальных лампадах к пограничным пунктам для дальнейшей передачи в другие страны.

Подобный формат уже применялся ранее — в 2020 году церемония проходила с ограниченным числом участников из-за пандемии коронавируса.

Комментарии 13

Гость

08:00:14 23-03-2026

А если не сойдет? ))

Гость

08:31:01 23-03-2026

Гость (08:00:14 23-03-2026) А если не сойдет? ))... Всё согласовали уже

Гость

11:29:25 23-03-2026

Гость (08:00:14 23-03-2026) А если не сойдет? ))... миру придет конец

Гость

15:35:02 23-03-2026

Гость (08:00:14 23-03-2026) А если не сойдет? ))... У них этот фокус противный Богу, отработан до мелочей.

Гость

08:57:35 23-03-2026

война войной.. сказки по расписанию

Гость

11:44:44 23-03-2026

От слова безразлично, что куда сойдет.

Гость

12:00:59 23-03-2026

И чем же китайская зажигалка в в Иерусалиме, отличается от китайской зажигалки в России?

Гость

13:50:28 23-03-2026

Гость (12:00:59 23-03-2026) И чем же китайская зажигалка в в Иерусалиме, отличается от ... Почему сразу китайская? Может, там вовсе на швейцарскую разорились. Чтоб уж с гарантией сошел...

Гость

15:54:36 23-03-2026

Гость (13:50:28 23-03-2026) Почему сразу китайская? Может, там вовсе на швейцарскую разо... Не знаю, какие делают в Швейцарии. Когда мне жена привезла оттуда зажигалку с их логотипом Diplomat, стало интересно, разобрал, внутри Китай. Качественный, но Китай.

Гость

16:10:44 23-03-2026

Гость (15:54:36 23-03-2026) Не знаю, какие делают в Швейцарии. Когда мне жена привезла о... Интересно, но в советское время (когда по мнению особо одаренных умели делать только африканские калоши) некоторые фирмы из Швейцарии ставили в свои изделия советские механизмы! Просто с механикой у нас тогда проблем не было, а вот корпуса (особенно что касалось герметичности) получались лучше у швейцарцев...

Гость

09:29:29 24-03-2026

Гость (16:10:44 23-03-2026) Интересно, но в советское время (когда по мнению особо одаре... Даже слепой отличит с километра часы СССР от швейцарских. В России по бедности выпускали несколько упрощенные модели настенных механических. Без витиеватости, искристости, ребристости, из того, что было. Да и принцип немного другой. Но, делали.

Гость

20:56:29 23-03-2026

Гость (12:00:59 23-03-2026) И чем же китайская зажигалка в в Иерусалиме, отличается от ... там как-бы линза, которая зажигает от солнца - в окне спец. конструкция

Гость

18:19:53 23-03-2026

Гость (16:10:44 23-03-2026) Интересно, но в советское время (когда по мнению особо одаре... Во бред то! Как раз таки наоборот половина часов в союзе были со швейцарскими механизмами.

