Главная цель меры — адресная поддержка военнослужащих, а не создание нагрузки на финансовую систему

26 мая 2026, 19:04, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

В России пока не решено, кто будет выплачивать долги участников СВО по новому закону. Вероятнее всего, ответственность за это возложат на банки. Гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев заявил в беседе с НСН, что это не станет для них серьезным ударом, и условия выдачи кредитов не изменятся.

Мехтиев прокомментировал новый закон, который освобождает участников спецоперации от уплаты долгов по просроченным кредитам. По его мнению, списание задолженности, скорее всего, будет происходить за счет кредиторов. Эксперт напомнил, что ранее государство компенсировало банкам 50% их издержек, и предположил, что подобная схема может быть введена снова.

Мехтиев также считает, что новый закон не повлияет на процесс оценки рисков при выдаче кредитов. Он отметил, что сложно предсказать, пойдет ли человек на СВО, и что нелогично отказывать в кредите только на основании такого предположения.

«Я думаю, что большинство банков не будут менять свои подходы к оценке рисков», — пояснил он.

Эксперт также выразил сомнение, что списание долгов окажет значительное влияние на ценовую политику банков. По его словам, речь идет о суммах, которые не настолько велики, чтобы предпринимать радикальные меры, даже если государство не будет компенсировать потери банкам.

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