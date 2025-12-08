Житель Алтайского края идет под суд за гибель девочки под колесами машины

Мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил ребенка

08 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Дело о ДТП / Фото: СУ СК России по Алтайскому краю

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб ребенок, сообщает СУ СК по региону.

Трагический случай произошел в Первомайском районе. По данным предварительного следствия, днем 29 сентября 2025 года 44-летний мужчина двигался на личном авто по ул. Ленина в селе Первомайском.

«Не справившись с управлением, он выехал на тротуар, где совершил наезд на десятилетнюю девочку. От полученных травм при госпитализации ребенок скончался», – говорится в сообщении.

Мужчину отправили под стражу по ходатайству следствия. Его обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В конце ноября в Республике Алтай мужчина на Toyota сдавал назад и сбил десятилетнего мальчика. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести. В произошедшем разбирается полиция.