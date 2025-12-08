Житель Алтайского края идет под суд за гибель девочки под колесами машины
Мужчина не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил ребенка
08 декабря 2025, 21:30, ИА Амител
В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб ребенок, сообщает СУ СК по региону.
Трагический случай произошел в Первомайском районе. По данным предварительного следствия, днем 29 сентября 2025 года 44-летний мужчина двигался на личном авто по ул. Ленина в селе Первомайском.
«Не справившись с управлением, он выехал на тротуар, где совершил наезд на десятилетнюю девочку. От полученных травм при госпитализации ребенок скончался», – говорится в сообщении.
Мужчину отправили под стражу по ходатайству следствия. Его обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В конце ноября в Республике Алтай мужчина на Toyota сдавал назад и сбил десятилетнего мальчика. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести. В произошедшем разбирается полиция.
08:12:39 09-12-2025
Водитель в нетрезвом виде сел за руль и не справился с управлением. Результат - смерть пешехода. Это не неосторожность, а преступная халатность.
11:28:44 09-12-2025
Гость (08:12:39 09-12-2025) Водитель в нетрезвом виде сел за руль и не справился с управ... Это не преступная халатность, а убийство. И судить таких надо, как за предумышленное убийство, т.к. знал, что пьяным нельзя управлять транспортным средством.
12:03:19 10-12-2025
Гость (08:12:39 09-12-2025) Водитель в нетрезвом виде сел за руль и не справился с управ... Это УБИЙСТВО.