139 студентов-полицейских выпустились из Барнаульского юридического института в 2025 году

На мероприятие пригласили важных гостей, в том числе генерал-лейтенанта МВД

30 июля 2025, 14:15, ИА Амител

Выпускной студентов БЮИ в 2024 году / Фото: бюи.мвд.рф

139 студентов закончили Барнаульский юридический институт (БЮИ) в 2025 году, 20 из них - с отличием. Они отучились пять курсов и теперь будут служить в подразделениях участковых уполномоченных полиции и следствия. Выпускной для будущих сотрудников МВД состоялся 30 июля 2025 года. Об этом amic.ru сообщили в вузе.

В пресс-службе института отметили, что на выпускном присутствовали руководители исполнительной и законодательной власти Барнаула и Алтайского края, силовых структур региона и ветераны ОВД.

Почетным гостем стал генерал-лейтенант полиции Ленар Габдурахманов, который занимает должность начальника главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России.

"Он приехал на торжественную церемонию выпуска студентов, в прошлом году Ленар Габдурахманов тоже был. Как правило, каждый год кто-то из руководства прибывает на торжественное мероприятие и произносит речь", - пояснили в БЮИ.

Напомним, в 2024 года из института выпустилось 185 лейтенантов, среди них 27 человек закончили с отличием. Тогда Ленар Габдурахманов также выступил перед студентами и поблагодарил руководство вуза за обучение и воспитание начинающих сотрудников МВД.