139 студентов-полицейских выпустились из Барнаульского юридического института в 2025 году
На мероприятие пригласили важных гостей, в том числе генерал-лейтенанта МВД
30 июля 2025, 14:15, ИА Амител
139 студентов закончили Барнаульский юридический институт (БЮИ) в 2025 году, 20 из них - с отличием. Они отучились пять курсов и теперь будут служить в подразделениях участковых уполномоченных полиции и следствия. Выпускной для будущих сотрудников МВД состоялся 30 июля 2025 года. Об этом amic.ru сообщили в вузе.
В пресс-службе института отметили, что на выпускном присутствовали руководители исполнительной и законодательной власти Барнаула и Алтайского края, силовых структур региона и ветераны ОВД.
Почетным гостем стал генерал-лейтенант полиции Ленар Габдурахманов, который занимает должность начальника главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России.
"Он приехал на торжественную церемонию выпуска студентов, в прошлом году Ленар Габдурахманов тоже был. Как правило, каждый год кто-то из руководства прибывает на торжественное мероприятие и произносит речь", - пояснили в БЮИ.
Напомним, в 2024 года из института выпустилось 185 лейтенантов, среди них 27 человек закончили с отличием. Тогда Ленар Габдурахманов также выступил перед студентами и поблагодарил руководство вуза за обучение и воспитание начинающих сотрудников МВД.
14:20:47 30-07-2025
Вот интересно сколько из них останутся служить в полиции, а не уйдут в юрис-консультанты
14:52:08 30-07-2025
ВВП (14:20:47 30-07-2025) Вот интересно сколько из них останутся служить в полиции, а ... Возможно вы удивитесь, но выпускников БЮИ не так уж охотно принимают в юрисконсульты. Уровень знаний не тот, да и практики никакой.
18:40:40 30-07-2025
Гость (14:52:08 30-07-2025) Возможно вы удивитесь, но выпускников БЮИ не так уж охотно п... Ну да если если знания как строевая подготовка.
16:43:17 30-07-2025
ВВП (14:20:47 30-07-2025) Вот интересно сколько из них останутся служить в полиции, а ... Юристов сейчас такой избыток, что в принципе найти работу по профессии юристам требуется улыбка Фортуны.
14:48:07 30-07-2025
И сразу в лужу. Очень знаково.
И сколько из 139 выпускников реально прослужат в МВД хотя бы 3 года?
15:26:41 30-07-2025
Гость (14:48:07 30-07-2025) И сразу в лужу. Очень знаково.И сколько из 139 выпускник... пять лет они обязаны отслужить, а вот как дальше это вопрос. В 2005 году политех заканчивал , так к нам приходили агитировать идти работать в тогда еще милицию.
15:45:26 30-07-2025
Гость (15:26:41 30-07-2025) пять лет они обязаны отслужить, а вот как дальше это вопрос.... Ага, участковыми...
15:51:43 30-07-2025
Гость (15:26:41 30-07-2025) пять лет они обязаны отслужить, а вот как дальше это вопрос.... На практике, они годик работают. Понимают как оно всё устроено. Берут кредит, возвращают долг родине. И идут работать в нормальное место
16:00:01 30-07-2025
Гость (15:51:43 30-07-2025) На практике, они годик работают. Понимают как оно всё устрое... А стажировки у них для того , чтобы все понять нет? И что такое нормальное место? Молочные реки и кисельные берега?
18:39:00 30-07-2025
Гость (16:00:01 30-07-2025) А стажировки у них для того , чтобы все понять нет? И что та... При чем стажировка диплом нужен, даже если на стажировке все понял.
23:50:32 31-07-2025
гость (18:39:00 30-07-2025) При чем стажировка диплом нужен, даже если на стажировке все... Для чего нужен диплом?
08:39:39 31-07-2025
Гость (15:51:43 30-07-2025) На практике, они годик работают. Понимают как оно всё устрое... Таксистами?
16:18:09 30-07-2025
Знаю не понаслышке.
Некоторые просто возмещают потраченные государством деньги и вперед к другой мечте, так сказать.
Потому что понимают, что их ждет впереди.
08:41:57 31-07-2025
Гость (16:18:09 30-07-2025) Знаю не понаслышке.Некоторые просто возмещают потраченны... А расскажите куда? В машку продавцами? На завод токарем? В сельское хозяйство трактористом? Юристов пруд-пруди, нафиг не нужны. А наверное в бизнес!
08:54:36 31-07-2025
А когда-то тут выпускались молодые офицеры - летчики!
09:04:09 31-07-2025
Гость (08:54:36 31-07-2025) А когда-то тут выпускались молодые офицеры - летчики!... э, ну вы бредить - то ж ещё при империи было!
09:08:58 31-07-2025
Musik (09:04:09 31-07-2025) э, ну вы бредить - то ж ещё при империи было!... жертва ЕГЭ?
09:10:46 31-07-2025
Гость (09:08:58 31-07-2025) жертва ЕГЭ?... а за чё так обидно?