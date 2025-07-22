Иван Добронравов и другие актеры приехали в Барнаул на открытие Шукшинского кинофестиваля

Не смогли приехать на фестиваль два известных актера и один писатель

22 июля 2025

Иван Добронравов на открытии "Шукшинских дней на Алтае"/ Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Шукшинские дни на Алтае – 2025" официально открываются в Барнауле 22 июля. В этом году по красной дорожке у барнаульского театра драмы пройдут актер Иван Добронравов, актриса Зинаида Ястржембская, режиссер Михаил Архипов и другие актеры и режиссеры. Ранее в фестивале уже успели поучаствовать режиссеры Никита Михалков и Николай Бурляев. Приехали на мероприятие и несколько знаменитых писателей. При этом один автор и два популярных актера по разным причинам прибыть на фестиваль не смогли. Amic.ru рассказывает подробнее о гостях "Шукшинских дней на Алтае" 2025 года.

Кто пройдет по красной дорожке?

По красной дорожке пройдут: артисты Иван Добронравов, Зинаида Ястржембская, сценарист сериала "Ландыши" Рауф Кубаев, режиссеры Михаил Архипов, Андрей Зайцев, Оксана Харламова, председатели и члены жюри конкурсных программ Шукшинского кинофестиваля Михаил Калинин, Александр Герасимов, Галина Леонтьева и другие.

Кто еще стал участником фестиваля?

Также в программе Шукшинского фестиваля уже поучаствовал и режиссер Никита Михалков, который 18 и 19 июля в Барнауле и 20 июля в Бийске показал спектакль "12" и сыграл в нем одну из ролей. Также 19 июля в барнаульском кинотеатре "Пионер" прошел показ фильма "Лермонтов", который презентовал актер и режиссер Николай Бурляев.

Кроме того, на "Шукшинские дни" приехало несколько писателей. Среди них – поэтесса из Севастополя Ольга Данилова (Старушко), поэт и прозаик из Санкт-Петербурга, Александр Вергелис, Евгений Журавли из Калининграда, автор из Рязанской области Илья Кочергин и представитель авторской песни Кира Малыгина.

Кто не приехал на Шукшинский фестиваль?

На Шукшинский фестиваль не приехали председатель правления Союза писателей России и военный журналист Николай Иванов, а также народная артистка России Лариса Удовиченко. Удовиченко должна была встретиться со зрителями на творческом вечере 21 июля в 18:30 в зале Государственной филармонии Алтайского края, однако актриса заболела и мероприятие отменилось.

Заменить Удовиченко должен был актер Даниил Страхов, однако в итоге и он не смог прилететь в Барнаул из-за переноса авиарейсов из аэропорта Шереметьево. В итоге творческий вечер отменился, а в филармонии пообещали вернуть билеты.

Как пройдет Шукшинский кинофестиваль?

В 2025 году фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" пройдет с 18 по 26 июля и будет посвящен 96-летию писателя Василия Шукшина. Продолжительность фестиваля составляет рекордных девять дней, а число мероприятий превышает сотню. Всего фестиваль охватывает 12 населенных пунктов: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Алейск, а также Смоленский, Павловский, Ребрихинский, Первомайский, Зональный и Алтайский районы. Закрытие мероприятия традиционно пройдет в селе Сростки, где родился Шукшин, 26 июля. Ознакомиться с программой "Шукшинских дней на Алтае" можно по ссылке.