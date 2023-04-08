1,5 миллиона рублей похитили мошенники у жительницы Алтайского края

Женщину убедили, что ей нужно спасать счета от аферистов

08 апреля 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мошенники похитили у жительницы Алтайского края 1,5 миллиона рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.

Всё началось с того, что 48-летней женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником спецслужб. Мужчина сказал, что с её счёта пытаются снять деньги неизвестные, а также дал ей контакт человека, который с ней свяжется и поможет решить проблему.

Вскоре ей позвонил "помощник" и рассказал, что нужно делать: переложить сбережения на счёт другого банка, а также закрыть кредитный потенциал: взять кредит, чтобы перебить аналогичную заявку, которую уже успели оформить аферисты.

В итоге женщина взяла займы в двух банках на 150 и 625 тысяч плюс страховку, а затем оформила ещё две кредитные карты на 113 тысяч и скинула всё якобы на сейфовые ячейки.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.