1,5 миллиона рублей похитили мошенники у жительницы Алтайского края
Женщину убедили, что ей нужно спасать счета от аферистов
08 апреля 2023, 17:35, ИА Амител
Мошенники похитили у жительницы Алтайского края 1,5 миллиона рублей, сообщили в региональном ГУ МВД.
Всё началось с того, что 48-летней женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником спецслужб. Мужчина сказал, что с её счёта пытаются снять деньги неизвестные, а также дал ей контакт человека, который с ней свяжется и поможет решить проблему.
Вскоре ей позвонил "помощник" и рассказал, что нужно делать: переложить сбережения на счёт другого банка, а также закрыть кредитный потенциал: взять кредит, чтобы перебить аналогичную заявку, которую уже успели оформить аферисты.
В итоге женщина взяла займы в двух банках на 150 и 625 тысяч плюс страховку, а затем оформила ещё две кредитные карты на 113 тысяч и скинула всё якобы на сейфовые ячейки.
Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
20:22:17 08-04-2023
48 лет, а ума уже нет... и, да, где она была все эти годы, когда из каждого уюга рассказывыют о жуликах всех мастей?