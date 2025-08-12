16-этажный ЖК со "спортзалом" на крыше начали строить в прибрежной части Барнаула

Дом должны сдать в эксплуатацию во втором квартале 2027 года

12 августа 2025, 09:00, ИА Амител

ЖК на ул. Никитина, 1 / Фото: "Дом.рф"

16-этажный Г-образный ЖК начали возводить на ул. Никитина, 1 (напротив барнаульского элеватора). Проект комплекса защищали на градсовете осенью 2023-го: почти два года потребовалось застройщику, чтобы начать работы.

Дом построят по монолитно-кирпичной технологии. Внутри спроектировано 193 квартиры от 25 до 102 квадратных метров. Первый этаж отдан под помещения общественного назначения, включая офисы. Внутри здания, согласно проекту, сделают парадные холлы, зоны для хранения колясок и велосипедов.

ЖК на ул. Никитина, 1 / Фото: "Дом.рф"

Под домом запроектирован паркинг на 44 машино-места, еще 12 автомобилей решено разместить на участке. На закрытой дворовой территории, которую оснастят системой видеонаблюдения, застройщик намерен оборудовать беседку и игровой комплекс для детей и подростков, зоны отдыха для взрослых.

Кровля ЖК будет эксплуатируемой: здесь разместят спортивные площадки. Среди возможных вариантов, озвученных на градсовете, тренажеры и настольный теннис.

В ЖК обустроят и зеленые зоны: застройщик "Век-Строй" выкупил участок за красной линией, где обещал за свой счет выполнить благоустройство.

Интересно, что проект многоэтажки три раза отправляли на доработку. Члены комиссии настаивали: ЖК слишком велик для участка и рекомендовали уменьшить этажность и габариты здания. Однако в итоге авторы проекта взяли за основу технико-экономические показатели квартала. В результате, как оказалось, все нормативы были соблюдены.