18-этажные "башни" с подземным паркингом возведут недалеко от парка "Эдельвейс"

ЖК появится на месте гаражей, которые сейчас сносят

14 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Гущина, 173б / Фото: "Мастерская Золотова", "Векстрой"

Жилой комплекс, состоящий из двух 18-этажных башен, построят на ул. Гущина, 173б, в центре крупного микрорайона. У объекта предусмотрен подземный паркинг и небольшой магазин. Проект ЖК представлял на градсовете 12 ноября архитектор Владимир Золотов. Он отметил, что благодаря дому улучшится благоустройство всего квартала. Подробнее – в материале amic.ru.

Кирпич и композит

Микрорайон, где запроектировали многоэтажки, "разноформатный". Помимо жилья и социальных объектов здесь есть производственные объекты, гаражные комплексы и медицинский кластер. В центре квартала расположена производственная база, которую окружают металлические гаражи "ракушки". Эту территорию выкупил инвестор проекта (компания "Авангард").

«Земля в собственности, в основном все гаражи производственных помещений были выкуплены. В настоящий момент производится их снос», – отметил Владимир Золотов.

Комплекс рассчитан на 279 квартир, в подземном паркинге предусмотрено 96 машино-мест, еще 73 – в пределах участка. Дворовая территория расположится с двух сторон участка – северной и южной. Здесь появятся все необходимые площадки для жильцов: детские, спортивные, игровые, для хозяйственных целей.

На первом этаже одной из блок-секций предусмотрено помещение общественного назначения (подходит для размещения небольшого магазина, пекарни, булочной), его площадь 339 квадратных метров. Для него запроектированы отдельные машино-места.

Фасады здания будут выполнены из кирпича. Как отметил Владимир Золотов, этот материал дает архитекторам много возможностей.

«Кирпич позволяет выполнить интересную кладку разных оттенков и в сочетании с композитным материалом получить достаточно высокое качество. Так как первые этажи входной группы общественные, они подсвечиваются в вечернее время», – сообщил Владимир Золотов.

План участка / Фото: "Мастерская Золотова", "Векстрой"

Кирпич используют двух оттенков, под окнами архитекторы предусмотрели вставки из композитного материала, балконы будут иметь металлические ограждения. Верхние этажи башен ЖК станут акцентом в окружающей застройке.

«Цветовая гамма взята в "поддержку" зданий, которые расположены ближе всего к нам: с восточной стороны построен бежево-серый 10-этажный дом, рядом находится 18-этажный красный. Весь микрорайон состоит преимущественно из 10-этажных зданий, хоть и в центре расположена высотная группа. В любом случае она видна со всех точек в микрорайоне, но в меньшей степени – с окружения города», – отметил Владимир Золотов.

Архитектор также добавил: сейчас рядом с участком строительства есть невымежеванная территория общего пользования. Она заросла деревьями и кустарниками, захламлена, и жители микрорайона обходят ее стороной (так, например, чтобы попасть в школу, нужно обойти три двора). В будущем инвестор намерен благоустроить территорию, чтобы улучшить качество жизни в квартале.

Современная архитектура

Обсуждая проект, члены градсовета обратили внимание на необычное решение архитекторов расположить гостевые парковки вокруг дома, а площадки – в удалении. Владимир Золотов пояснил: концепция двора разработана в соответствии с необычной Г-обратной формой участка.

«Территория ЖК "распластанная", с зелеными "углами" и центром, через который идут все жильцы. Такая форма позволила в дальних участках разместить все необходимые дворовые площадки. Кажется, что центр занят. Но у жильцов будет возможность разместить все автомобили для постоянного хранения в подземном паркинге, а для временного и гостевые расположить при въезде на участок», – объяснил Владимир Золотов.

Член градсовета Сергей Шадрин отметил: архитектура ЖК современная и интересная. Он предложил авторам добавить ночную подсветку или использовать другие приемы, чтобы акцентировать подъезды в башни.

В результате проект ЖК согласовали, но архитекторам рекомендовали еще поработать над генпланом дворовой территории, чтобы предложить разные решения по размещению парковок и площадок. Все решения авторы должны представить в рабочем порядке.