23 многоквартирных дома в центре Барнаула остались без воды из-за аварии
Поломка не позволила завершить третий этап работ по переврезке водопроводной сети на проспекте Строителей
10 августа 2025, 11:33, ИА Амител
Барнаульский водоканал устраняет коммунальную аварию на пересечении проспектов Социалистического и Строителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
Повреждение водопровода диаметром 300 мм произошло в 07:30. В результате без холодной воды остались 23 многоквартирных дома, в четырех из которых нет еще и горячей воды. Кроме того, подачу воды остановили в один детсад, две школы, вуз, семь административных зданий и четыре бойлерных.
Работы планируют завершить к 20:30. На это время ограничено движение по крайней правой полосе на проспекте Строителей в сторону Павловского тракта. Подвоз воды организован у здания на проспекте Красноармейском, 104. Позднее он будет организован на проспекте Строителей, 22.
«Кроме того, из-за аварийной ситуации не удалось завершить третий этап работ по переврезке вновь построенной водопроводной сети на участке пр. Социалистический – пр. Строителей, пр. Строителей – ул. Профинтерна. Работы будут проведены в другое время», – добавили в мэрии.
12:48:42 10-08-2025
Удар ниже пояса. Завтра понедельник, стирать надо, готовить на неделю надо, мыться надо. Компенсация будет?
14:39:08 10-08-2025
Горячую воду отключили.
Холодную воду отключили.
Мобильный интернет отключили.
Даже лето отключили.