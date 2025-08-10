23 многоквартирных дома в центре Барнаула остались без воды из-за аварии

Поломка не позволила завершить третий этап работ по переврезке водопроводной сети на проспекте Строителей

10 августа 2025, 11:33, ИА Амител

Устранение повреждения / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Барнаульский водоканал устраняет коммунальную аварию на пересечении проспектов Социалистического и Строителей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Повреждение водопровода диаметром 300 мм произошло в 07:30. В результате без холодной воды остались 23 многоквартирных дома, в четырех из которых нет еще и горячей воды. Кроме того, подачу воды остановили в один детсад, две школы, вуз, семь административных зданий и четыре бойлерных.

Работы планируют завершить к 20:30. На это время ограничено движение по крайней правой полосе на проспекте Строителей в сторону Павловского тракта. Подвоз воды организован у здания на проспекте Красноармейском, 104. Позднее он будет организован на проспекте Строителей, 22.