Холодную воду отключат в центральной части Барнаула вечером 8 августа

08 августа 2025, 09:56, ИА Амител

Кран в ванной / Фото: unsplash.com / Mathias Reding

В центральной части Барнаула с 8 по 10 августа ограничат подачу холодной воды. Такие меры связаны с переврезкой нового водовода. Об этом сообщили в администрации города.

Участок водовода по пр. Строителей, ул. Профинтерна, пр. Социалистическому и ул. Молодежной реконструируют и строят с мая 2025 года. Специалисты уже проложили трубопровод, модернизация близится к завершающей стадии.

Ограничения будут действовать с 23:00 часов 8 августа до 08:00 часов 10 августа. Отключать холодную воду в 108 многоквартирных домах будут в три этапа. Зоны отключения отмечены на карте.

Фото: barnaul.org

Первый этап (голубая зона на карте)

С 23:00 8 августа до 06:00 9 августа холодной воды не будет по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

Социалистический, 105, 109, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 128а, 128, 126а, 126б;

Красноармейский, 118;

Молодежная, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

Деповская, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 (+ стоматология), 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 18, 19, 20;

Строителей, 23а/1, 23а/2;

Союза Республик, 31, 33, 44, 46;

Ленина, 63, 63а, 67а, 65, 79, 83.

Бойлерные:

Деповская, 4б, 17а.

Социальные объекты:

Социалистический, 124а (детский сад), 128а (детский сад в доме), 128б (детский сад), 113 (детский сад), 126 (университет).

Медицинские учреждения:

Деповская, 11 (стоматология), 13а (стоматология), 17 (детская больница);

Строителей, 23а (поликлиника).

Административные здания:

Социалистический, 116 (гостиница), 130а, 117а, 119а, Деповская, 7г;

Союза Республик, 44а.

Второй этап (красная зона на карте)

9 августа с 06:00 до 19:00 подачу холодной воды перекроют в следующих зданиях:

Многоквартирные жилые дома:

Социалистический, 109, 115, 117, 119, 128а;

Красноармейский, 118.

Социальные объекты:

Социалистический, 113, 128б (детские сады).

Административные здания:

Социалистический, 117а, 119а, 124г, 130а;

пл. Победы, 1.

Пониженное давление в этот же период времени будет на объектах по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

Социалистический, 105, 112, 118, 120, 124, 128, 126а, 126б;

Молодежная, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

Деповская, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 (+ стоматология), 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 18, 20;

Строителей, 23а/1, 23а/2;

Союза Республик, 31, 33, 44, 46;

Ленина, 63, 63а, 67а, 65, 79, 83.

Бойлерные:

Деповская, 4б, 17а.

Социальные объекты:

Социалистический, 124а (детский сад), 128а (детский сад в доме), 126 (университет).

Медицинские учреждения:

Деповская, 11 (стоматология), 13а (стоматология), 17 (детская больница), Строителей, 23а (поликлиника).

Административные здания:

Социалистический, 116 (гостиница), 124г, Деповская, 7г, Союза Республик, 44а.

Третий этап (серая зона на карте)

С 21:00 9 августа до 08:00 10 августа холодное водоснабжение ограничат по следующим адресам:

Многоквартирные жилые дома:

ул. Молодежная, 54, 56, 58к.1, 58к.2, 60;

Красноармейский, 104, 106, 112, 114, 116, 131;

Строителей, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32;

Привокзальная, 5а, 45, 49, 59, 71;

Социалистический, 130;

Брестская, 30;

Ленина, 87;

Деповская, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36;

Профинтерна, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 31.

Частный сектор:

Строителей, 30а;

Привокзальная, 23, 25;

Социальные объекты:

пр. Красноармейский, 110, 133;

Молодежная, 60а (детский сад);

Строителей, 14 (поликлиника), 23 (детский сад);

Деповская, 30 (детский сад), 32 (школа);

Профинтерна, 14, 14 к .3 (лицей ж/д транспорта).

Административные здания:

Молодежная, 58а;

Строителей, 4б, 4г, 8а (бассейн), 14а, 15, 16, 29а (управление по труду и занятости), 29б, 29в, 30б, 34а;

пл. Победы, 3 (гостиница);

Красноармейский, 104а, 108, 108а, 135а;

Привокзальная, 47к.2, 51, 57;

Ленина, 87а;

Профинтерна, 4, 4а, 14 к .2, 24.

