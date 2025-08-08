Холодную воду отключат в центральной части Барнаула вечером 8 августа
Это связано с запуском нового водовода
08 августа 2025, 09:56, ИА Амител
В центральной части Барнаула с 8 по 10 августа ограничат подачу холодной воды. Такие меры связаны с переврезкой нового водовода. Об этом сообщили в администрации города.
Участок водовода по пр. Строителей, ул. Профинтерна, пр. Социалистическому и ул. Молодежной реконструируют и строят с мая 2025 года. Специалисты уже проложили трубопровод, модернизация близится к завершающей стадии.
Ограничения будут действовать с 23:00 часов 8 августа до 08:00 часов 10 августа. Отключать холодную воду в 108 многоквартирных домах будут в три этапа. Зоны отключения отмечены на карте.
С 23:00 8 августа до 06:00 9 августа холодной воды не будет по следующим адресам:
Многоквартирные жилые дома:
- Социалистический, 105, 109, 112, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 128а, 128, 126а, 126б;
- Красноармейский, 118;
- Молодежная, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
- Деповская, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 (+ стоматология), 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 18, 19, 20;
- Строителей, 23а/1, 23а/2;
- Союза Республик, 31, 33, 44, 46;
- Ленина, 63, 63а, 67а, 65, 79, 83.
Бойлерные:
- Деповская, 4б, 17а.
Социальные объекты:
- Социалистический, 124а (детский сад), 128а (детский сад в доме), 128б (детский сад), 113 (детский сад), 126 (университет).
Медицинские учреждения:
- Деповская, 11 (стоматология), 13а (стоматология), 17 (детская больница);
- Строителей, 23а (поликлиника).
Административные здания:
- Социалистический, 116 (гостиница), 130а, 117а, 119а, Деповская, 7г;
- Союза Республик, 44а.
9 августа с 06:00 до 19:00 подачу холодной воды перекроют в следующих зданиях:
Многоквартирные жилые дома:
- Социалистический, 109, 115, 117, 119, 128а;
- Красноармейский, 118.
Социальные объекты:
- Социалистический, 113, 128б (детские сады).
Административные здания:
- Социалистический, 117а, 119а, 124г, 130а;
- пл. Победы, 1.
Пониженное давление в этот же период времени будет на объектах по следующим адресам:
Многоквартирные жилые дома:
- Социалистический, 105, 112, 118, 120, 124, 128, 126а, 126б;
- Молодежная, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
- Деповская, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 (+ стоматология), 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 18, 20;
- Строителей, 23а/1, 23а/2;
- Союза Республик, 31, 33, 44, 46;
- Ленина, 63, 63а, 67а, 65, 79, 83.
Бойлерные:
- Деповская, 4б, 17а.
Социальные объекты:
- Социалистический, 124а (детский сад), 128а (детский сад в доме), 126 (университет).
Медицинские учреждения:
- Деповская, 11 (стоматология), 13а (стоматология), 17 (детская больница), Строителей, 23а (поликлиника).
Административные здания:
- Социалистический, 116 (гостиница), 124г, Деповская, 7г, Союза Республик, 44а.
С 21:00 9 августа до 08:00 10 августа холодное водоснабжение ограничат по следующим адресам:
Многоквартирные жилые дома:
- ул. Молодежная, 54, 56, 58к.1, 58к.2, 60;
- Красноармейский, 104, 106, 112, 114, 116, 131;
- Строителей, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32;
- Привокзальная, 5а, 45, 49, 59, 71;
- Социалистический, 130;
- Брестская, 30;
- Ленина, 87;
- Деповская, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36;
- Профинтерна, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 31.
Частный сектор:
- Строителей, 30а;
- Привокзальная, 23, 25;
Социальные объекты:
- пр. Красноармейский, 110, 133;
- Молодежная, 60а (детский сад);
- Строителей, 14 (поликлиника), 23 (детский сад);
- Деповская, 30 (детский сад), 32 (школа);
- Профинтерна, 14, 14 к .3 (лицей ж/д транспорта).
Административные здания:
- Молодежная, 58а;
- Строителей, 4б, 4г, 8а (бассейн), 14а, 15, 16, 29а (управление по труду и занятости), 29б, 29в, 30б, 34а;
- пл. Победы, 3 (гостиница);
- Красноармейский, 104а, 108, 108а, 135а;
- Привокзальная, 47к.2, 51, 57;
- Ленина, 87а;
- Профинтерна, 4, 4а, 14 к .2, 24.
Бойлерные:
- Строителей, 4, 11а, 12, 26а, 29в, 32;
- Привокзальная, 49;
- Красноармейский, 112а;
- Профинтерна, 11, 31;
- Деповская, 28.
10:34:55 08-08-2025
Так ее уже вчера отключали практически на весь день) Без всяких объявлений.
11:31:26 08-08-2025
Интернет, воду отключили. Осталось свет отключить, чтобы Центром себя не считали.
14:16:12 08-08-2025
Гость (11:31:26 08-08-2025) Интернет, воду отключили. Осталось свет отключить, чтобы Це... Лето всем отключили
14:09:34 08-08-2025
Газ еще по вентиляции не пустили? Уже хорошо!
18:34:09 08-08-2025
Гость (14:09:34 08-08-2025) Газ еще по вентиляции не пустили? Уже хорошо!... Приятель из другого города звонит, рассказываю ему про жизнь в Барнауле. Он интересуется: « А дустом вас ещё не посыпают?»
21:33:57 08-08-2025
Гость (18:34:09 08-08-2025) Приятель из другого города звонит, рассказываю ему про жизнь... Из какого города приятель? Давай найду про них интересное. Беспроблемных городов не бывает. Ну только если ваш приятель из Киева, у них все хорошо.
21:48:00 08-08-2025
Гость (21:33:57 08-08-2025) Из какого города приятель? Давай найду про них интересное. Б... Не, Россия. Южное направление. Проблемы есть, но не такие, как в Барнауле, где по всем направлениям... Кстати, что там с ТЭЦ-2, собираются в понедельник давать горячую воду? что-то подозрительное молчание, обычно пишут, что ведутся работы. Все 2 недели отключения пока не видно раскопов и работников, видимо, появятся в воскресенье)))
10:56:44 10-08-2025
Холодной воды нет! В 8 утра должны были дать. Какие перспективы?