Ольга Писанова известна в регионе своей просветительской работой, направленной на защиту прав пострадавших в ДТП и изменение законодательства об ОСАГО

28 октября 2026, 11:00, ИА Амител

Ольга Писанова на кинопремии "Незримое кино" / Фото: Ника Варгот

Документальный фильм "116119. Незавершенные маршруты" алтайского юриста и просветителя Ольги Писановой, созданный студией "Маяк", занял третье место в номинации "Неигровой полнометражный фильм" на III Всероссийском инклюзивном кинофестивале "Незримое кино". Оператором картины выступил Вячеслав Андросов.

Церемония награждения прошла 24 октября в Челябинске. В этом году на премию поступило 532 заявки из девяти стран и 52 регионов России, что стало рекордом за трехлетнюю историю фестиваля. В лонг-лист вошли 260 работ, а в финальную программу отобрали 69 фильмов.

"116119. Незавершенные маршруты" рассказывает о людях, чью жизнь изменило дорожно-транспортное происшествие. Отдельная часть картины посвящена правам пострадавших в ДТП на страховые выплаты.

Алтайский проект вошел в тройку лауреатов вместе с картинами, созданными при поддержке Минкультуры России и продюсерским центром "Ленфильм". Первое место получил фильм "Тихие смыслы" киностудии "Фома Кино" режиссеров Александры Андроновой и Антона Белоусова. Он рассказывает о слепоглухом подростке Пете, его маме и педагоге, а также о подготовке спектакля "Сотворившая чудо" в Нижегородском ТЮЗе.

Ольга Писанова на кинопремии "Незримое кино" / Фото: Ника Варгот

Второе место занял документальный фильм "Максимум" продюсерского центра "Ленфильм" режиссеров Анны Ганшиной и Юлии Макаровой. Его герой, 15-летний Максим Лаллав, с детства живет без ног, но катается на скейтборде, участвует в соревнованиях, работает бариста и путешествует.

Признание на фестивале стало результатом совместной работы автора фильма Ольги Писановой, оператора Вячеслава Андросова и студии "Маяк", объединивших просветительский замысел и профессиональное мастерство для воплощения социально значимой идеи на экране.



"Для меня создание фильма стало частью юридической и просветительской работы, направленной на защиту прав пострадавших в ДТП для изменения законодательства об ОСАГО. Хочу отдельно поблагодарить студию "Маяк" и оператора Вячеслава Андросова. Одно дело придумать фильм и понимать, о чем хочешь рассказать. И совсем другое — воплотить все это на экране. Спасибо за профессиональную съемку и за то, что помогли этой истории стать кино. Очень рада, что мы сделали этот фильм вместе", — подытожила юрист Ольга Писанова.