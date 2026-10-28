Исполнять музыку будут артисты, которые выступают вместе с 1998 года

28 октября 2026, 10:35, ИА Амител

В Барнауле 6 ноября состоится концерт "Точки джаза", где произведения известных композиторов прозвучат в исполнении двух роялей. Перед публикой выступят пианисты Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский — творческий дуэт с более чем 25-летней историей, гастролирующий по всему миру. Концерт пройдет в рамках Всероссийского фестиваля "Два рояля" и проекта "Юрий Башмет — молодым дарованиям России".

Музыкальный вечер объединит джазовые ритмы, яркие фортепианные партии и произведения композиторов, чьи имена хорошо знакомы любителям музыки. В программе — сочинения Дэйва Брубека, Александра Цфасмана, Марселя Бергманна и Джорджа Гершвина.

Концерт откроется произведением Марселя Бергманна Urban Pulse, включающим три части: "Вокруг да около", "Лазурный бит" и "Полоса разгона". Затем слушателей ждут "Точки джаза" американского композитора Дэйва Брубека, давшие название вечеру.

Во втором отделении прозвучит "Джазовая сюита" Александра Цфасмана, в которую входят "Снежинки", "Лирический вальс", "Полька" и "Быстрое движение". Завершит программу фантазия на темы знаменитой оперы Джорджа Гершвина "Порги и Бесс".

Исполнять эту музыку будут артисты, которые выступают вместе с 1998 года. Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский создали фортепианный дуэт еще во время учебы в Московской консерватории. За четверть века музыканты сформировали репертуар, охватывающий несколько столетий, — от произведений Баха до сочинений современных авторов. Часть оркестровых произведений специально для дуэта переложил Максим Пурыжинский.

За годы совместной работы пианисты дали концерты более чем в 45 городах России, выступали в Германии, США, Италии, Швеции, Чехии, Гонконге, Колумбии, Южной Корее и других странах. Они становились лауреатами престижных российских и международных музыкальных конкурсов, в том числе ARD в Мюнхене и Dranoff Two Piano Competition в Майами.

Услышать, как два рояля превращают знакомые мелодии в насыщенный музыкальный диалог, барнаульцы смогут 6 ноября в 18:30 в Алтайской государственной филармонии по адресу: улица Ползунова, 35. Концерт "Точки джаза" рассчитан на зрителей старше шести лет (6+).