"Наши любят считать чужие деньги". Ирина Роднина высказалась о грантах на ледовые шоу
Дискуссия развернулась на фоне заявки академии Плющенко на грант в 24,1 млн рублей
28 октября 2026, 10:54, ИА Амител
Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не поддержала идею отмены грантов на проведение ледовых шоу. Об этом она рассказала в интервью изданию Sport24.
"Знаю, что наши люди любят считать чужие деньги. Если говорить объективно, гранты — не поддержка фигурного катания со стороны государства. Это деньги, которые выделяют на зрелища, не имеющие ничего общего со спортом. Нам теперь цирки, театры и концерты тоже не нужно поддерживать?" — заявила Роднина.
По мнению парламентария, ледовые шоу получают господдержку именно как культурные проекты, а не как спортивные мероприятия. При этом она не согласна с тезисом о нецелевом расходовании бюджетных средств.
Напомним, в июле академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко подала заявку на грант в размере 24,1 млн рублей. Деньги предполагалось потратить на постановку "патриотического" ледового шоу, в котором особое внимание планировалось уделить "духовно‑нравственным ценностям".
Дискуссию вокруг финансирования таких проектов в августе продолжил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он высказал мнение, что Евгению Плющенко не стоит рассчитывать на государственную поддержку ледовых шоу.
Свищев добавил, что за материальной помощью тренеру логичнее обращаться в ту страну, за которую сейчас выступает его сын Александр. Ранее олимпийская чемпионка честно высказалась о росте тарифов ЖКХ.
10:59:21 28-10-2026
Пусть сгрызут друг друга
11:05:51 28-10-2026
это деньги налогоплательшиков, или бабушка не в курсе?
11:06:40 28-10-2026
что наши люди любят считать чужие деньги
////
деньги государства= не наши,а чужие? ну ок
14:11:50 28-10-2026
Гость (11:06:40 28-10-2026) что наши люди любят считать чужие деньги////деньги г... люди наши, деньги нет
11:28:53 28-10-2026
доплясалась на льду, в прошлом веке.
а наговорится не может до сих пор.
11:40:16 28-10-2026
есть те, кто это продолжают смотреть?
хотя, наверное, есть и те кто продолжают смотреть битву экстрасенсов.
14:09:34 28-10-2026
Трагати (11:40:16 28-10-2026) есть те, кто это продолжают смотреть?хотя, наверное, ест...
Люди, которые не делают ничего полезного, но при этом профессионально лгут, дают несбыточные прогнозы и вводят в заблуждение легковерных граждан с целью личной наживы. Угадай кто это: экстрасенсы или депутаты?
11:48:38 28-10-2026
Не, ну фиг с ним, что отменили финансирование ледовых шоу. Просто я догадываюсь куда эти деньги народные пойдут вместо этого... И вместо финансирования медицины, и вместо образования, и еще много чего вместо
12:10:38 28-10-2026
А с кого государство должно поддерживать человека который не видит перспектив для своих детей в нашей стране. Пусть алиев и выделяет деньги плющенко.
12:39:33 28-10-2026
На самоокупаемость с продажи билетов все эти шоу переведите. И деньги в казне появятся и поводов для воровства будет меньше. Да, и Роднину уже куда то деньте. А то что не высказывание, то словно в лужу наступила.
13:30:12 28-10-2026
"Нам теперь цирки.... тоже не нужно поддерживать?" - так на нынешний цирк не просто поддержка, весь бюджет ведь сливается подчистую.
14:12:56 28-10-2026
Гость (13:30:12 28-10-2026) "Нам теперь цирки.... тоже не нужно поддерживать?" - так на ... она видимо имела ввиду другой цирк))
14:24:40 28-10-2026
Ни одна ведомственная служба по борьбе с коррупцией не способна искоренить ее, так как сама в первую очередь становится рассадником взяток. Только общественный надзор способен контролировать это в рамках разумного. Хотя расстрелы чиновников как в Китае тоже помогают, но у нас почему-то принято копировать самые отвратительные черты других стран типа Великого файерволла.
Буквально вся страна знала про золотую судью Хахалеву после банкета на свадьбу дочери. Но как там говорил выступавший Кобзон: "Она заработала эти деньги и имеет право их потратить". Все знали, все видели, но еще несколько лет она работала судьей и брала взятки дальше, после чего спокойно уехала заграницу, и только ПОСЛЕ этого ВНЕЗАПНО у нее обнаружилось незаконное имущество. Кто-то ответил за это головой в налоговой или коррупционном комитете? Нет. Кто-то пересматривает решения, которые она выносила? Нет.
Запомните, когда кто-то говорит "не надо считать чужие деньги", то это ВСЕГДА значит, что им есть, что скрывать
15:43:35 28-10-2026
Гость (14:24:40 28-10-2026) Ни одна ведомственная служба по борьбе с коррупцией не спосо... А взять Чубайса? Только сейчас его начали трясти, хотя трясти надо бы начиная с девяностых годов.
20:38:18 28-10-2026
А что ещё делать если своих нет?
23:59:38 28-10-2026
все деньги - НАРОДНЫЕ!!!
если народ работает на экономику всей страны, то деньги для народа!!!!!!!!
и только для народа!!!
а не для плющенко свои деньги (из бюджета, или от олигарха, даже), а для родниной свои деньги!...
у олигарха, между прочим тоже деньги взялись не с неба свалились! а из бюджета всей страны!...
00:28:20 29-10-2026
роднина из партии жуликов и воров. поэтому будет покрывать режим до последнего вздоха. если шоу не способно окупать себя -- оно не нужно. но народу надо давать хлеба и зрелищ, чтобы не бунтовали, поэтому найдут. или новые напечатают. не впервой.