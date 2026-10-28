Дискуссия развернулась на фоне заявки академии Плющенко на грант в 24,1 млн рублей

28 октября 2026, 10:54, ИА Амител

Ирина Роднина / Фото: Антон Червяков

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина не поддержала идею отмены грантов на проведение ледовых шоу. Об этом она рассказала в интервью изданию Sport24.

"Знаю, что наши люди любят считать чужие деньги. Если говорить объективно, гранты — не поддержка фигурного катания со стороны государства. Это деньги, которые выделяют на зрелища, не имеющие ничего общего со спортом. Нам теперь цирки, театры и концерты тоже не нужно поддерживать?" — заявила Роднина.

По мнению парламентария, ледовые шоу получают господдержку именно как культурные проекты, а не как спортивные мероприятия. При этом она не согласна с тезисом о нецелевом расходовании бюджетных средств.

Напомним, в июле академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко подала заявку на грант в размере 24,1 млн рублей. Деньги предполагалось потратить на постановку "патриотического" ледового шоу, в котором особое внимание планировалось уделить "духовно‑нравственным ценностям".

Дискуссию вокруг финансирования таких проектов в августе продолжил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он высказал мнение, что Евгению Плющенко не стоит рассчитывать на государственную поддержку ледовых шоу.

Свищев добавил, что за материальной помощью тренеру логичнее обращаться в ту страну, за которую сейчас выступает его сын Александр. Ранее олимпийская чемпионка честно высказалась о росте тарифов ЖКХ.