В учреждении за безопасностью и качеством питания следят три контрольные комиссии, а родители лично участвуют в приемке продуктов

28 октября 2026, 10:24, ИА Амител

Комиссия проверила работу детского сада / Фото: официальный сайт мэрии Барнаула

27 октября в Барнауле прошла проверка детского сада № 153 силами представителей общественного контроля. Подробности встречи раскрыли в администрации Барнаула.

В составе рабочей группы были представитель Совета женщин при главе города Жанна Михайлина, главный специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации города Елена Петрова, а также родители воспитанников.

Традиционно в фокусе внимания комиссии оказались комплексная безопасность детей, соблюдение санитарно‑эпидемиологических норм и качество питания.

Учреждение ведет свою историю с 1971 года. Сейчас в шести группах детского сада занимается 131 воспитанник. Вопросы безопасности здесь проработаны детально: действует система противопожарной защиты и сигнализация, территория огорожена по всему периметру, а входные двери оснащены магнитными замками. Для поддержания здорового микроклимата в каждой группе установлены рециркуляторы.

"Особое внимание в работе детского сада уделяется качественной организации питания. За этим следят три комиссии: одна отвечает за низовой контроль, другая — за бракераж готовых блюд, третья — за продукты, поступающие на склад", — подчеркнула заведующая детским садом Анастасия Петоркина.

Активное участие в контроле питания принимают и родители. Так, представитель родительской общественности Анастасия Астанина, входящая в комиссию по приемке продуктов, рассказала:

"Мы принимаем участие в приемке продуктов питания — даем оценку внешнему виду товара, проверяем целостность упаковки, маркировку, сроки хранения, соблюдение товарного соседства на складе. Далее составляется акт приемки. От себя добавлю, что своего ребенка дома накормить не могу, потому что он ест здесь и ему нравится".

В рамках визита члены комиссии детально осмотрели территорию и внутренние помещения сада, в том числе склад, приемные, спальни и туалетные комнаты. Также понаблюдали за тем, чем занимаются дети в группах и на улице, поучаствовали в работе бракеражной комиссии.

Отдельное внимание уделили информационным уголкам по противопожарной безопасности и безопасности дорожного движения — они оформлены в каждой группе. Итоги проверки подвела представитель Совета женщин при главе города Жанна Михайлина:

"При входе в детский сад № 153 мы в первую очередь обратили внимание на вопросы безопасности. В помещении тепло и уютно, процесс воспитания организован изумительно. Мы заглянули в ясельную группу, где дети как раз принимали пищу, побывали в группе постарше, где девочки, как настоящие будущие хозяйки, помогали воспитателям накрывать на столы. В каждой группе размещены рисунки и поделки, в том числе выполненные воспитанниками детского сада совместно с родителями. Впечатления от всего увиденного только положительные".

По результатам осмотра комиссия не выявила критических замечаний. Работа детского сада признана организованной на высоком уровне — от мер безопасности до бытовых и воспитательных процессов.