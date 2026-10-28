"Регион с серьезным потенциалом". Хуснуллин оценил социально-экономическое развитие Алтая
По его словам, край показывает неплохую динамику развития по ключевым направлениям
28 октября 2026, 11:43, ИА Амител
Алтайский край с рабочей поездкой посетил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Он ознакомился с объектами инфраструктуры региона и провел рабочую встречу с губернатором Виктором Томенко. В центре внимания оказались вопросы социально‑экономического развития, а также ход реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщается на сайте правительства России.
"Алтайский край — регион с серьезным потенциалом, и мы видим, что он развивается неплохо, по ряду ключевых направлений есть заметная положительная динамика. За каждым показателем стоят конкретные люди, их комфорт, безопасность и уверенность в завтрашнем дне, поэтому важно не сбавлять темп и работать на результат", — подчеркнул Хуснуллин.
Он отметил, что с начала года в крае ввели в эксплуатацию 756 тысяч квадратных метров жилья — это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Вице‑премьер также обратил внимание на планы по комплексному развитию территорий. В перечень опорных населенных пунктов включены 66 городов и сел края — в них проживает примерно 70% жителей региона.
Для комплексного развития выделено шесть площадок общей площадью 1391 га, при этом деятельность уже ведется в рамках пяти проектов. Хуснуллин отметил, что по ряду направлений нужно усилить работу — это общая задача, от которой зависит устойчивое развитие территории и качество жизни населения.
Томенко поблагодарил Хуснуллина за внимание к региону и сообщил, что край следует умеренному сценарию развития и при этом выполняет все взятые обязательства. В частности, по его словам, регион справляется с задачами в сфере дорожного строительства в рамках национального проекта.
"До конца этой недели мы стопроцентно исполним все задачи национального проекта текущего года", — заверил глава региона.
Ранее Томенко рассказал, какие рекорды Алтайский край поставил в 2025 году. Сильнее всего губернатор восхищался аграриями.
11:51:26 28-10-2026
какая динамика, какой потенциал... о чем вы вообще? сельское хозяйство угробили, промышленность тоже, молодежь разъезжается в другие регионы, где можно найти работу за деньги. какой потенциал? туризм?
13:09:54 28-10-2026
Элен без ребят (11:51:26 28-10-2026) какая динамика, какой потенциал... о чем вы вообще? сельское... Судя по многочисленным предложениям о продаже баз отдыха, туризм тоже давно не потенциал
13:13:29 28-10-2026
Элен без ребят (11:51:26 28-10-2026) какая динамика, какой потенциал... о чем вы вообще? сельское... о чем вы вообще!? трамваи новые, автобусы новые, планетарий новый, дороги строятся, ЖК, ТЦ, все на спорте, на позитиве, ау, вы из какой пещеры вылезли?
13:42:56 28-10-2026
Мойдодыр (13:13:29 28-10-2026) о чем вы вообще!? трамваи новые, автобусы новые, планетарий... Новые автобусы - а вы на них ездили -3 часа в пути. Зато 29 маршрут закрыли. в 20 автобусе от переполненного салона -пассажиры в обморок падают, но 19 маршрут зарыли. Перевозчик 20 видать занес?
14:19:19 28-10-2026
Гость (13:42:56 28-10-2026) Новые автобусы - а вы на них ездили -3 часа в пути. Зато 29... не нравится - ездите на такси
14:23:32 28-10-2026
Гость (13:42:56 28-10-2026) Новые автобусы - а вы на них ездили -3 часа в пути. Зато 29... в обморок не надо падать, скорую вызывайте, я катаюсь в новеньких трамваях. туда - сюда, туда - сюда
16:37:40 28-10-2026
Мойдодыр (14:23:32 28-10-2026) в обморок не надо падать, скорую вызывайте, я катаюсь в нове... Кондуктор? Нажми уже на тормоза.
18:26:43 28-10-2026
Мойдодыр (14:23:32 28-10-2026) в обморок не надо падать, скорую вызывайте, я катаюсь в нове... наверно тебе делать нечего
13:43:46 28-10-2026
Мойдодыр (13:13:29 28-10-2026) о чем вы вообще!? трамваи новые, автобусы новые, планетарий... Кому из молодежи жилье доступно - квадраты они считают?
14:20:28 28-10-2026
Гость (13:43:46 28-10-2026) Кому из молодежи жилье доступно - квадраты они считают?... для молодежи у нас все условия созданы. земские врачи, стажировки, льготы и т.д.
18:56:22 28-10-2026
Мойдодыр (13:13:29 28-10-2026) о чем вы вообще!? трамваи новые, автобусы новые, планетарий... молодец, пресс-служба, квартальную премию не забудь получить.
13:40:35 28-10-2026
По его словам, край показывает неплохую динамику развития по ключевым направлениям - такую динамику, что индексацию бюджетникам не сделал, автобусные маршруты в Барнауле закрыты.
13:59:09 28-10-2026
Гость (13:40:35 28-10-2026) По его словам, край показывает неплохую динамику развития по...
хотьи отрицательный,но все же рост!
14:08:52 28-10-2026
"До конца этой недели мы стопроцентно исполним все задачи национального проекта текущего года"А что не до конца дня!!! Хоть бы правда проехал по краю и посмотрел эту разруху а потом хвалил губера
15:04:09 28-10-2026
Весь потенциал края показывает облезлый Ленинский проспект
18:10:13 28-10-2026
Гость (15:04:09 28-10-2026) Весь потенциал края показывает облезлый Ленинский проспект... лучший по стране так то
19:04:21 28-10-2026
«За каждым показателем стоят конкретные люди, их комфорт, безопасность и уверенность в завтрашнем дне, поэтому важно не сбавлять темп и работать на результат». Это что за хрень вообще?
20:23:29 28-10-2026
Viktor Petrovich отлично справляется. Так держать!
21:07:12 28-10-2026
вот именно - потенциал
когда же в крае реализуется этот потенциал?