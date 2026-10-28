По его словам, край показывает неплохую динамику развития по ключевым направлениям

28 октября 2026, 11:43, ИА Амител

Марат Хуснуллин и Виктор Томенко / Фото: правительство РФ

Алтайский край с рабочей поездкой посетил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин. Он ознакомился с объектами инфраструктуры региона и провел рабочую встречу с губернатором Виктором Томенко. В центре внимания оказались вопросы социально‑экономического развития, а также ход реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщается на сайте правительства России.

"Алтайский край — регион с серьезным потенциалом, и мы видим, что он развивается неплохо, по ряду ключевых направлений есть заметная положительная динамика. За каждым показателем стоят конкретные люди, их комфорт, безопасность и уверенность в завтрашнем дне, поэтому важно не сбавлять темп и работать на результат", — подчеркнул Хуснуллин.

Он отметил, что с начала года в крае ввели в эксплуатацию 756 тысяч квадратных метров жилья — это на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Вице‑премьер также обратил внимание на планы по комплексному развитию территорий. В перечень опорных населенных пунктов включены 66 городов и сел края — в них проживает примерно 70% жителей региона.

Для комплексного развития выделено шесть площадок общей площадью 1391 га, при этом деятельность уже ведется в рамках пяти проектов. Хуснуллин отметил, что по ряду направлений нужно усилить работу — это общая задача, от которой зависит устойчивое развитие территории и качество жизни населения.

Томенко поблагодарил Хуснуллина за внимание к региону и сообщил, что край следует умеренному сценарию развития и при этом выполняет все взятые обязательства. В частности, по его словам, регион справляется с задачами в сфере дорожного строительства в рамках национального проекта.

"До конца этой недели мы стопроцентно исполним все задачи национального проекта текущего года", — заверил глава региона.

Ранее Томенко рассказал, какие рекорды Алтайский край поставил в 2025 году. Сильнее всего губернатор восхищался аграриями.