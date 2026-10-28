Также в некоторых домах напор в трубах может стать слабее

28 октября 2026, 11:36, ИА Амител

Схема ограничения водоснабжения и снижения давления в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В центре Барнаула в связи с ремонтом водовода в переулке Ядринцева временно ограничат подачу холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул". Меры будут действовать с 08:00 29 октября до 08:00 30 октября.

Адреса

МКЖД:

ул. Молодежная, 35, 62а, 64, 66, 68, 68а, 59, 62б;

ул. Циолковского, 142а;

пер. Ядринцева, 130;

ул. Крупской, 143, 145, 145а (13 домов).

Частный сектор:

ул. Молодежная, 114, 116, 117;

пер. Ядринцева, 117;

ул. Крупской, 112, 120, 122 (семь частных домов).

Социальные объекты:

ул. Молодежная, 35 (поликлиника), 51 (центр творчества).

Административные здания:

ул. Крупской, 112.

Сектор ограничения холодного водоснабжения обозначили на схеме красным цветом.

Кроме того, возможно снижение давления в границах улиц: Строителей — Ленина — Пионеров — Цеховая — Воровского — Смольная — бульвар 9-го Января — Трудовой — Папанинцев — Челюскинцев. Это значит, что напор в трубах может стать заметно слабее. Этот сектор обозначили на схеме синим цветом.

Обновление водовода ведется в несколько этапов: в июне специалисты заменили участок от проспекта Строителей до улицы Молодежной, а сейчас обновляют отрезок от Молодежной до улицы Крупской, объяснили в "Росводоканале".