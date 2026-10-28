В центре Барнаула отключат холодную воду на сутки из-за ремонта водовода
Также в некоторых домах напор в трубах может стать слабее
28 октября 2026, 11:36, ИА Амител
В центре Барнаула в связи с ремонтом водовода в переулке Ядринцева временно ограничат подачу холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул". Меры будут действовать с 08:00 29 октября до 08:00 30 октября.
Адреса
МКЖД:
- ул. Молодежная, 35, 62а, 64, 66, 68, 68а, 59, 62б;
- ул. Циолковского, 142а;
- пер. Ядринцева, 130;
- ул. Крупской, 143, 145, 145а (13 домов).
Частный сектор:
- ул. Молодежная, 114, 116, 117;
- пер. Ядринцева, 117;
- ул. Крупской, 112, 120, 122 (семь частных домов).
Социальные объекты:
- ул. Молодежная, 35 (поликлиника), 51 (центр творчества).
Административные здания:
- ул. Крупской, 112.
Сектор ограничения холодного водоснабжения обозначили на схеме красным цветом.
Кроме того, возможно снижение давления в границах улиц: Строителей — Ленина — Пионеров — Цеховая — Воровского — Смольная — бульвар 9-го Января — Трудовой — Папанинцев — Челюскинцев. Это значит, что напор в трубах может стать заметно слабее. Этот сектор обозначили на схеме синим цветом.
Обновление водовода ведется в несколько этапов: в июне специалисты заменили участок от проспекта Строителей до улицы Молодежной, а сейчас обновляют отрезок от Молодежной до улицы Крупской, объяснили в "Росводоканале".
11:42:20 28-10-2026
у вас все лето центр центр перерыт.
чем занимались? и что с деньгами?
15:00:53 28-10-2026
задрали
ядринцева перерыли , нет работ никаких
вчера воды горячей не было вечер и всю ночь