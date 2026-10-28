Известные онлайн-платформы в России начнут маркировать ИИ-контент
Нормы станут строго обязательными для всех сервисов, независимо от их размера и географии присутствия
28 октября 2026, 11:12, ИА Амител
С 1 марта 2027 года крупные интернет-площадки, подпадающие под установленные законом критерии, должны будут маркировать контент, созданный с применением больших фундаментальных моделей ИИ. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин сообщил РИА Новости.
Согласно закону, к онлайн-площадкам причисляются сайты, информационные системы и приложения, демонстрирующие рекламу российским потребителям и имеющие свыше 500 тыс. ежедневных пользователей из России.
"Введение обязательной маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, — это необходимый шаг для защиты граждан от манипуляций и введения в заблуждение", — сказал Немкин.
Как подчеркнул парламентарий, новые нормы являются строго обязательными для всех сервисов, независимо от их размера и географии присутствия. Главная цель инициативы — возложить на цифровые платформы ответственность за формируемую ими информационную среду.
Депутат пояснил, что маркировка ИИ-контента — это фундаментальное требование прозрачности, которое даст аудитории возможность критически оценивать получаемую информацию. При этом простого технического решения в виде одной кнопки будет мало: необходимо создать понятный механизм проставления меток, гарантирующий, что соответствующая отметка не затеряется и останется заметной для пользователей.
Кроме того, парламентарий обратил отдельное внимание на необходимость строгого контроля за соблюдением этих правил именно крупными международными платформами.
"Если компания зарабатывает на российской аудитории, она должна учитывать правила российского рынка и своевременно адаптировать свои сервисы. Попытки затягивать внедрение необходимых механизмов, формально подходить к исполнению закона или ссылаться на особенности глобальной инфраструктуры не должны становиться способом ухода от установленных обязанностей", — подчеркнул Немкин.
19:06:26 28-10-2026
Это должно было осуществиться еще при появлении этого контента