Нормы станут строго обязательными для всех сервисов, независимо от их размера и географии присутствия

28 октября 2026, 11:12, ИА Амител

Искусственный интеллект / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

С 1 марта 2027 года крупные интернет-площадки, подпадающие под установленные законом критерии, должны будут маркировать контент, созданный с применением больших фундаментальных моделей ИИ. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин сообщил РИА Новости.

Согласно закону, к онлайн-площадкам причисляются сайты, информационные системы и приложения, демонстрирующие рекламу российским потребителям и имеющие свыше 500 тыс. ежедневных пользователей из России.

"Введение обязательной маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, — это необходимый шаг для защиты граждан от манипуляций и введения в заблуждение", — сказал Немкин.

Как подчеркнул парламентарий, новые нормы являются строго обязательными для всех сервисов, независимо от их размера и географии присутствия. Главная цель инициативы — возложить на цифровые платформы ответственность за формируемую ими информационную среду.

Депутат пояснил, что маркировка ИИ-контента — это фундаментальное требование прозрачности, которое даст аудитории возможность критически оценивать получаемую информацию. При этом простого технического решения в виде одной кнопки будет мало: необходимо создать понятный механизм проставления меток, гарантирующий, что соответствующая отметка не затеряется и останется заметной для пользователей.

Кроме того, парламентарий обратил отдельное внимание на необходимость строгого контроля за соблюдением этих правил именно крупными международными платформами.