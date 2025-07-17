Больше всего беспилотников ликвидировали над Белгородской областью

17 июля 2025, 08:45, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Над российскими регионами за три часа уничтожили 40 беспилотников ВСУ. Самая массированная атака пришлась на Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, с 20:00 до 23:00 16 июля по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА над следующими территориями:

29 – над территорией Белгородской области;

9 – над Брянской областью;

2 – над Липецкой областью.

Кроме того, по информации ведомства, за полчаса – с 23:00 до 23:30 16 июля по московскому времени – в небе над двумя российскими регионами ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов:

семь – над территорией Брянской области;

один – над территорией Орловской области.

Атаке украинских дронов также подверглись три российских региона: Белгородская, Воронежская и Московская области. В Воронеже из-за попадания беспилотника в многоэтажку пострадали трое детей: двоих госпитализировали, одному оказали помощь на месте.

Помимо этого, опасность атаки БПЛА объявили в воздушном пространстве Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.