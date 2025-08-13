В Алтайском крае 400 гостиниц и турбаз добровольно вошли в список средств размещения

Однако эксперты считают, что на такие меры пойдут не все

Осталось три недели, чтобы пройти процедуру классификации туристического жилья и войти в госреестр. В противном случае отели, глэмпинги и турбазы просто не смогут работать – их удалят из агрегаторов, а рекламу о себе они давать не смогут. Готовы ли алтайские владельцы мест размещения к реформе – выяснила радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Алтайский край – один из тех регионов, где сама природа благоприятствует развитию туристического бизнеса, в том числе и в тени. Однако многие откликнулись на призыв властей легализовать свою деятельность. В реестр средств размещения попали уже 400 объектов. Есть обязательная часть классификации – самому предоставить информацию, документы и фото объекта, оценить жилье на соответствие требованиям. И добровольная часть для гостиниц – сторонняя оценка и присвоение звезд. Больше половины мест размещения в регионе – это 226 объектов – уже прошли этап самооценки. Дедлайн для отстающих – 1 сентября.

Заместитель начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Вероника Меркульева отмечает, что регион занимает третье место среди субъектов Сибири по темпам прохождения классификации и 14-е – в России.

«Мы просим наших отельеров и собственников объектов размещения пройти самооценку заранее, не дожидаясь крайнего срока 1 сентября, чтобы успеть выявить и исправить любые неточности», – добавила она.

Исправлять данные об отеле будет сложно. Некоторые предприниматели уже пожаловались на то, что сервис Росаккредитации, система "Гостеприимство", в которой требуется зарегистрировать аккаунт, не дает возможности скорректировать данные. А удалять все, чтобы начать процедуру заново, – значит ликвидировать юридическое лицо, заявила вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.

«Мы вчера обсуждали ситуацию с гостиницей. У них 232 номера, а потом в процессе добавился 233-й – номер для инвалидов. Внести этот номер в уже пройденную самооценку они не могут: им надо удалить свой аккаунт в этой системе. Но аккаунт удаляется, согласно законодательству, только в случаях, когда юридическое лицо ликвидируется. Есть какое-то количество изменений, которое сейчас никто не вносит, а это, можно сказать, условная смерть системе. Еще это привязано к регистрации российских и иностранных гостей. И когда что-то неточно, то невозможно подключиться к системе МВД для регистрации – наступает коллапс», – заявила она.

Получается, даже если бизнес пройдет все этапы регистрации, он попадет в ловушку: придется поддерживать гостиницу в заявленных рамках или закрываться. Однако такая гостиница будет не рентабельна, а инфляция будет расти быстрее, чем прибыль.

По оценке Буйловой, примерно 40% участников рынка еще не прошли классификацию. А некоторые – и не собираются.

«Я в работе, в текучке. И вообще, если честно, даже забыла об этом. Столько противоречий, я вам скажу. Мне кажется, это надуманный механизм, придуманный, чтобы всех куда-то обязательно классифицировать, но такого быть не должно», – сказала эксперт.

В первый раз гостинице могут выписать штраф в размере 300–450 тысяч рублей. Повторный штраф будет начисляться как процент с оборота компании. Санкции начнут применять с 6 сентября. По словам Буйловой, успеть зарегистрироваться еще можно, если работать две недели без перерыва. В управлении Алтайского края по туризму напомнили, что подробная инструкция, как это сделать, находится на сайте Росаккредитации. В случае вопросов работает кол-центр и Telegram-канал.